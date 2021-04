El retiro del 10% y el fin de algunas cosas

Por Paula Walker, profesora Escuela de Periodismo Usach

Duros días vive el gobierno. Ha perdido el rumbo y el apoyo de sus parlamentarios e ideológicamente asiste al inicio del derrumbe de un sistema de pensiones creado por el hermano del Presidente. Antes, mover una coma del sistema de AFP significaba un escándalo entre empresarios, grupos económicos, parlamentarios y custodios del sistema de pensiones miserables. La Presidenta Bachelet -en su primer gobierno- empujó una tímida modificación en las pensiones, pero súper significativa para muchísimas personas. El pilar solidario entregó bajas pensiones a quienes nunca habían tenido una. Recuerdo a una señora en Copiapó que se acercó a la Presidenta y le confidenció que con su primer pago se había comprado unas calugas y había ido al cine, por primera vez.

Sin la revuelta social de 2019 no habría retiro del 10%. Sin la pandemia de 2020, no habría retiro del 10%. Sin la negligente, miope e ideológica acción que el gobierno ha tenido en la pandemia, no habría retiro del 10%. Sin los 40 años de abuso, desigualdades y miseria en los que han vivido y muerto las y los viejos de Chile, no habría retiro del 10%. En Quillota, don Ricardo, de 81 años, viaja 100 kilómetros diarios de noche para trabajar como conserje en Viña del Mar, y luego llega a cuidar a su esposa de madrugada. Lo hace porque la pensión no le alcanza para sobrevivir.

La clase política ha anunciado el fin del gobierno de Piñera, simbólicamente, tras la incapacidad política que ha tenido de comprender que el país laboratorio en el que vivimos, bajo el amparo de la Constitución de Pinochet, se acabó. No ver eso es de una impericia política imperdonable. De una ceguera ideológica que proviene de varios pisos de La Moneda, no solo del segundo. La derecha tendrá que cambiar su mirada, aferrada al pasado que va en retirada. Veo debates en la TV. Y ahora todas y todos los candidatos creen en la universalidad en la entrega de apoyos económicos. Sean de izquierda, de centro o de derecha. Ahora todos apoyan el retiro del 10%, hasta parlamentarios de gobierno, otrora custodios del sistema.

Una senadora de derecha propone tener diálogo con la “centroizquierda” democrática para facilitar que el Presidente termine su mandato, pero no con la izquierda “populista” como llama a quienes apoyaron desde el inicio el retiro del 10%. Se atreve a decir que el sistema de AFP es parte de la institucionalidad de Chile, y que los populistas lo están socavando. Cree que una diputada, más varios parlamentarios y parlamentarias son los responsables del derrumbe. No logra ver que el retiro de los fondos es la fuerza de todos y todas quienes apretaron los dientes dando su plata por 40 años, y nunca recibieron lo que se les prometió. Todo pende de un hilo, todo es frágil, como “un país bananero” como dicen unos comentaristas en la radio. Ellos ven el país de antes que cruje porque se está acomodando al país de ahora. Solo vienen más cambios, y más retiros.