BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El tiempo justo

    Jaime MañalichPor 
    Jaime Mañalich
    El tiempo justo Andres Perez Andres Perez

    Frente al Covid, hubo que tomar decisiones muy rápidas y efectivas para poder contar con mascarillas, guantes, respiradores, y de esa manera evitar lo que en Europa se denominó “el dilema de la última cama”.

    Una parte sustantiva de este proceso fue establecer un solo sistema de atención público-privado, incluyendo hospitales de las Fuerzas Armadas, mutualidades, que permitió maximizar la oferta de atención y lograr en esos primeros meses prevenir un número muy alto de muertes. La colaboración entre estos dos mundos fue inédita, apropiada para las circunstancias, y cada cual fue atendido según su necesidad.

    Esta experiencia demostró que una coordinación eficaz entre lo público y lo privado es capaz de producir una mejoría en los resultados de salud para toda la población. De hecho, a través de las licitaciones que hace sistemáticamente Fonasa, y en el esfuerzo que el mismo seguro público está llevando adelante para formalizar la Modalidad de Cobertura Complementaria, se da alguna opción para que sus beneficiarios reciban atención en clínicas; pero no al nivel que se requiere. Los hospitales públicos son insuficientes. El plan contemplaba 57 nuevos para el período 2022-2026. La intervención del Consejo de Monumentos Nacionales y el SEA ha sido catastrófica.

    El drama de salud en Chile hoy se llama Listas de Espera. Con la normalización de este concepto se ocultan cientos de miles de personas que sufren, no pueden trabajar, mueren esperando, con un estimado que uno de cada cinco de ellos fallece por el problema de salud que los mantiene en las listas.

    Hoy son 420 mil personas que necesitan una cirugía, con una demora de 302 días para las de mayor complejidad; y 2,5 millones una consulta de especialista. Naturalmente, la pandemia produjo un retraso en las atenciones; pero esa tendencia al aumento sigue aumentando sin freno. En el caso de cáncer con garantías de oportunidad retrasadas, la cifra se eleva a más de 15.000 personas, con el empeoramiento de pronóstico que ello implica. En la política actual, salud no ha sido una prioridad. Se ha intentado privilegiar todos los mecanismos de financiamiento y derivación a la red pública, y no a una integración de los escasos recursos físicos y profesionales con los que el país cuenta.

    Según la encuesta CEP, después de seguridad, salud es la principal preocupación ciudadana. Ello exige dedicarse y ocuparse. ¿Cómo? 1. Restablecer una plataforma sólida de colaboración público-privada a precios conocidos, utilizando como referencia el arancel de la Modalidad Complementaria. 2. Reevaluar las listas y validar su vigencia. 3. Priorizar aquellas atenciones AUGE y no AUGE relacionadas con cáncer. 4. En la ley de presupuesto en trámite, adelantar la activación del segundo prestador para una enfermedad AUGE en forma automática y rechazar la glosa que concentra toda la discrecionalidad del financiamiento de las Redes Asistenciales al control de Fonasa, en un gesto centralizador sin precedentes. La señal de los primeros cien días será crucial.

    Por Jaime Mañalich, médico

    Más sobre:públicoprivadosaludhospitales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cencosud estaría negociando para comprar cadena de supermercados brasileña

    Trama bielorrusa: Juzgado declara admisible querella de Codelco contra exministra Vivanco y Migueles

    Presidente Boric envía condolencias a familias de los cinco fallecidos en Parque Nacional Torres del Paine

    Tragedia en Torres del Paine: qué es y dónde se ubica el Paso John Garner

    Feria Pulsar celebra 15 años con un line-up imperdible

    Desaforado diputado Francisco Pulgar vuelve a arresto domiciliario total

    Lo más leído

    1.
    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    2.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    3.
    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    4.
    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    5.
    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Servicios

    Anuncian horario extendido del Metro para este miércoles por concierto de Oasis

    Anuncian horario extendido del Metro para este miércoles por concierto de Oasis

    Este fin de semana llega la nueva versión del Paris Parade: revisa el horario y recorrido

    Este fin de semana llega la nueva versión del Paris Parade: revisa el horario y recorrido

    Cómo, dónde y a qué hora ver el show de drones de Oasis previo al concierto en Chile

    Cómo, dónde y a qué hora ver el show de drones de Oasis previo al concierto en Chile

    Anuncian horario extendido del Metro para este miércoles por concierto de Oasis
    Chile

    Anuncian horario extendido del Metro para este miércoles por concierto de Oasis

    Trama bielorrusa: Juzgado declara admisible querella de Codelco contra exministra Vivanco y Migueles

    Presidente Boric envía condolencias a familias de los cinco fallecidos en Parque Nacional Torres del Paine

    Cencosud estaría negociando para comprar cadena de supermercados brasileña
    Negocios

    Cencosud estaría negociando para comprar cadena de supermercados brasileña

    Glencore extenderá operación de Lomas Bayas hasta 2038

    Presupuesto 2026: Cámara lo despacha al Senado, pero se rechazan recursos para Salud, Educación, Seguridad

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo
    Tendencias

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    Una viña chilena es elegida como la mejor del mundo 2025 por Forbes

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile

    El FFL Series aterriza en el Parque Estadio Nacional
    El Deportivo

    El FFL Series aterriza en el Parque Estadio Nacional

    En vivo: Concepción se enfrenta a Antofagasta en el inicio de la Liguilla de la Primera B

    La íntima celebración de Lawrence Vigouroux después del triunfo de la Roja ante Perú

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad
    Finde

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Grupo Frontera vuelve a Chile y agenda show en el Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Grupo Frontera vuelve a Chile y agenda show en el Movistar Arena

    Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y habrá show de drones como previa al concierto de Oasis

    Mon Laferte presenta el video oficial de “Melancolía”: velo aquí

    Cámara de Representantes aprueba por amplia mayoría un proyecto de ley para obligar a la publicación de los archivos de Epstein
    Mundo

    Cámara de Representantes aprueba por amplia mayoría un proyecto de ley para obligar a la publicación de los archivos de Epstein

    Trump defiende al príncipe saudita de las acusaciones sobre el asesinato de Khashoggi en 2018 en su visita a la Casa Blanca

    Golpe a la centroizquierda en Dinamarca: podría perder el control de Copenhague por primera vez

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?