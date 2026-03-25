SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Elegir, aplicar y sostener la estrategia

    Paula WalkerPor 
    Paula Walker
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Cada gobierno elige su estrategia, la visión que busca proyectar al país, el orden de sus prioridades, la selección de las acciones que hará en el tiempo de la instalación. Se hizo así en el pasado, se hace en el actual gobierno y se hará en los gobiernos que vengan. El anhelo es controlar la agenda durante el máximo de tiempo posible, que se hable del gobierno y poder golpear cada semana, cada día, con anuncios, informaciones, decretos, decisiones.

    ¿Qué pasa si el Presidente se va a vivir a La Moneda? ¿O declaramos el cáncer como una alerta sanitaria? ¿O llamamos a la prensa y hacemos zanjas en el norte para proteger las fronteras? ¿Y si además hacemos gestos visibles como que todos los hombres vistan con corbatas y las mujeres se vistan de manera más recatada si trabajan en el servicio público? ¿Y si además retiramos todos decretos de la Contraloría para demostrar que somos distintos del gobierno que se acaba de ir? ¿Y si hacemos guiños ideológicos para nuestra base partidaria y retiramos -por ejemplo- el tercer plan nacional de derechos humanos y ver qué sucede? Las ideas de instalación se eligen. Tienen un propósito. Luego hay que aplicarlas y evaluar, ver cuántas se pueden sostener en el tiempo.

    Sostener la estrategia es donde el modelo se empieza a trizar. Los problemas llegan por varias razones. La primera es sobrevalorar el sentido del triunfo y creer que existe carta blanca para hacer cualquier cosa y que se mantendrá el apoyo de las personas a todo evento. Esta semana se conoció que aumentó la desaprobación al gobierno en 30 puntos porcentuales según la encuesta UDD. Otra razón es la constatación de la falta de experiencia en el Estado y no comprender que gobernar es mirar hacia adelante y no hacia atrás: solo culpar al gobierno que se fue no sirve para recuperar una evaluación positiva. El país cotidiano (no el de las redes sociales) debe funcionar en paz y tranquilidad, proyectando un clima armónico para los cuatro años que vienen.

    ¿Y si el país ya no es el mismo que antes? Esta es una tercera razón. Que el diagnóstico falle. Que la opinión pública castigue a moros y cristianos, a los que se fueron y los que llegan, entre otras cosas porque prometieron que todo iba a estar bien y a los once días de gobernar la bencina y el petróleo suben 500 pesos por litro, un alza tan alta que no ocurría en los últimos 40 años. Y la manera de enfrentar este hecho fue traspasar el costo a las familias (mientras otros países bajan impuestos para proteger del alza) y organizar un relato sobre la guerra para enfrentar el problema.

    ¿Y qué pasa si la estrategia de instalación del copamiento de anuncios afecta a demasiados grupos a la vez y hace que la vida sea más cara, difícil y con una convivencia crispada en el país? Hay estrategias que aguantan bien en el papel, pero chocan con la contingencia y las personas culpan siempre al gobierno, del signo que sea. No basta con que el relato oficial culpe a la guerra, o diga que la guerra llegó “a la bomba de bencina de cada chileno” o declaren que el problema es que el Estado chileno “está quebrado”. Eso es jugar con fuego.

    Por Paula Walker, profesora Magíster de Políticas Públicas, Universidad de Chile

    Más sobre:GobiernoEstrategiaPrecio combustibles

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hamas acusa a la Junta de Paz de “favorecer la agenda” de Israel e ignorar sus violaciones de alto el fuego

    MOP relanzará licitación de estudio para la ampliación del Aeropuerto de Santiago

    Influenza aviar: SAG autosuspende certificación de exportaciones avícolas tras primer caso en plantel industrial en la RM

    Los escenarios del Banco Central para el estrecho de Ormuz

    Comisión de Seguridad de la Cámara acuerda citar al director de la PDI para tratar la remoción de exjefa de Inteligencia

    Irán afirma que atacó el portaaviones de USS Abraham Lincoln: ¿qué se sabe de la reclamada embestida?

    Lo más leído

    1.
    Lento, no llegamos

    Lento, no llegamos

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Enap publica informe de precios ante histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina?

    Enap publica informe de precios ante histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina?

    Histórica linotipia de La Tercera es instalada en hall de la Universidad Adolfo Ibáñez

    Histórica linotipia de La Tercera es instalada en hall de la Universidad Adolfo Ibáñez

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Comisión de Seguridad de la Cámara acuerda citar al director de la PDI para tratar la remoción de exjefa de Inteligencia
    Chile

    Comisión de Seguridad de la Cámara acuerda citar al director de la PDI para tratar la remoción de exjefa de Inteligencia

    Enap publica informe de precios ante histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina?

    “No comprar parafina todavía”: la recomendación de Macaya en medio de la discusión de medidas de mitigación por alzas en combustibles

    MOP relanzará licitación de estudio para la ampliación del Aeropuerto de Santiago
    Negocios

    MOP relanzará licitación de estudio para la ampliación del Aeropuerto de Santiago

    Influenza aviar: SAG autosuspende certificación de exportaciones avícolas tras primer caso en plantel industrial en la RM

    Los escenarios del Banco Central para el estrecho de Ormuz

    Comer esta semilla a diario puede reducir el colesterol, según un reciente estudio
    Tendencias

    Comer esta semilla a diario puede reducir el colesterol, según un reciente estudio

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechaza demanda por indemnización de perjuicios de Barnechea contra la ANFP
    El Deportivo

    Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechaza demanda por indemnización de perjuicios de Barnechea contra la ANFP

    En vivo: Universidad Católica visita a Ñublense por la segunda fecha de la Copa de la Liga

    La advertencia del padre de Lamine Yamal: “Mi hijo no ha mostrado ni el 20% de sus cualidades”

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton
    Cultura y entretención

    El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton

    La mejor banda de Inglaterra según Ritchie Blackmore

    Vuelven los magos: mira el trailer de la serie de Harry Potter

    Hamas acusa a la Junta de Paz de “favorecer la agenda” de Israel e ignorar sus violaciones de alto el fuego
    Mundo

    Hamas acusa a la Junta de Paz de “favorecer la agenda” de Israel e ignorar sus violaciones de alto el fuego

    Irán afirma que atacó el portaaviones de USS Abraham Lincoln: ¿qué se sabe de la reclamada embestida?

    Dimite la ministra de Turismo italiana en medio de la crisis política tras la derrota de Meloni en el referéndum

    Gnocchi de matcha
    Paula

    Gnocchi de matcha

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme