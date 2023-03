Emplazamiento de Carabineros

SEÑOR DIRECTOR:

El comentado emplazamiento del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, al Poder Ejecutivo y al Congreso para legislar, permitiendo, según él, trabajar sin cuestionamientos y con mejores herramientas para combatir la delincuencia, no solo es inadecuado en las formas, sino también en el fondo.

Por eso es tan oportuno el firme llamado de atención de la ministra del Interior, Carolina Tohá, recordando, desde su autoridad, que el general ha excedido con largueza sus atribuciones.

Esta situación ha significado que se plantee un falso dilema respecto a un mayor apoyo a Carabineros, a través de entregar más facultades, como si no hacerlo fuera sinónimo de abandonarlos a su suerte o, incluso, como si nunca se hubiera hecho, siendo que continuamente se entregan ingentes recursos materiales y legales. El apoyo civil es real, como lo hizo ver la ministra. Y la existencia de facultades y herramientas suficientes también, más allá de perfeccionamientos legislativos que siempre deben explorarse.

La confusión de asociar apoyo con aumento de facultades o penas deviene en populismo penal. La misma confusión que se pretendió y pretende instalar en la Comisión Experta constitucional respecto a un capítulo especial sobre Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, en lugar de situarlas en el capítulo de Gobierno y Administración del Estado, acentuando constitucionalmente la autoridad civil.

Tal como indicó la comisionada constitucional Alejandra Krauss, a propósito de esta última discusión, sería un error politizar el ficticio debate, militarizando la sociedad de la que forman parte.

Parece increíble tener que repetir tantas veces que Carabineros no solo no debe aparecer ni actuar como deliberante, sino que debe someterse al poder político civil. Aunque quizás no, si recordamos que el mismo general ha sido citado en varias ocasiones a declarar en una investigación penal y se ha negado.

En esta ocasión, con el lamentable fallecimiento de un carabinero como telón de fondo, como en muchas otras, el llamado debiera ser a trabajar en las cuestiones de fondo. Los mejores resultados en seguridad pública se obtienen con una policía bien entrenada, que funciona con transparencia, rindiendo cuentas de su actuar, apegada a la legalidad. Ese debe ser el emplazamiento.

Paula Vial Reynal

Abogada