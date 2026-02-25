SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    En nombre de la justicia

    Diego NavarretePor 
    Diego Navarrete

    En menos de una semana, los tribunales superiores resolvieron el desafuero de dos autoridades, con resultados opuestos. En un caso, por veinticuatro votos a cero se concluyó que no existía plausibilidad mínima para justificar la formalización. Días después, la Corte Suprema confirmó por unanimidad el desafuero.

    La situación no es anecdótica. Es sintomática de una tendencia a recurrir indiscriminadamente al derecho penal para resolver conflictos. En las últimas décadas se ha ampliado el catálogo de delitos y endurecido las penas, instalándose la expectativa de que cualquier conflicto o irregularidad, pública o privada, debe tener una dimensión criminal.

    Esto no es sano. El derecho penal existe para sancionar conductas extraordinariamente graves que afectan bienes jurídicos especialmente importantes. No se trata de relativizar delitos económicos o ser obsecuentes ante autoridades o empresarios, sino de reconocer que no toda infracción o desavenencia es crimen. Si todo es delito, nada lo es.

    Cuando el derecho penal deja de ser ultima ratio y se torna en la primera herramienta ante un conflicto, deja de servir a su propósito y se transforma en instrumento de presión. En el ámbito público sirve para marcar posición u obtener notoriedad; en disputas privadas, para forzar una negociación. La amenaza penal es tentadoramente eficiente para ello, pues trae consigo consecuencias económicas o reputacionales muchas veces irreversibles.

    Pero el remedio es peor que la enfermedad.

    Una querella puede causar efectos personales devastadores. Y cuando se utiliza con fines distintos de la legítima persecución de un delito, también erosiona la credibilidad y confianza en el sistema y sus actores. A modo de ejemplo, la obtención de prisión preventiva u otra cautelar no puede confundirse con un éxito institucional en sí mismo. Si luego de ello, el imputado termina absuelto o cumpliendo en libertad, no hay un triunfo del sistema de persecución, sino un signo de desproporción.

    Este fenómeno difícilmente se resuelva con cambios legales: tiene una dimensión cultural. Por ello, debemos cuidar la independencia de los tribunales, que en han probado ser un contrapeso efectivo cuando la imputación no resiste el escrutinio. Y, además, volver a la ética profesional. Los fiscales y querellantes estatales están sometidos a un deber de objetividad que exige considerar circunstancias exculpatorias. Si ese deber se vulnera o si se instrumentaliza mediáticamente una investigación, deben operar las responsabilidades correspondientes. A su turno, los abogados particulares también estamos sujetos a deberes éticos de lealtad en la litigación, respeto por la confidencialidad, y moderación en las declaraciones públicas, que pueden y deben ser sancionados. El riesgo de hacer caso omiso de estos deberes es normalizar actos injustos. Y la historia enseña que, muchas veces, los mayores abusos se cometen, precisamente, en nombre de la justicia.

    Por Diego Navarrete, abogado

    Más sobre:Tribunales superiores de justiciaDesafueroFallosDerecho penal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senapred declara alerta roja para la comuna de Perquenco por incendio forestal y solicita evacuación en dos sectores

    Boric carga contra la oposición por reconstrucción y asegura que es “absolutamente falso” que no haya respuesta

    Renuncia Tarek William Saab a la Fiscalía General de Venezuela

    La comediante Asskha Sumathra en las voces del mundo del transformismo chileno

    Nvidia sorprende con sus resultados y confirma auge de la IA

    Tras cuestionamientos de Alvarado al gobierno por cable chino: Vallejo pide “solidaridad y respeto” para Muñoz

    Lo más leído

    1.
    El fin y el cable submarino

    El fin y el cable submarino

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es el regreso a clases y fechas clave por región

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es el regreso a clases y fechas clave por región

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Monaco por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Monaco por la Champions League en TV y streaming

    Senapred declara alerta roja para la comuna de Perquenco por incendio forestal y solicita evacuación en dos sectores
    Chile

    Senapred declara alerta roja para la comuna de Perquenco por incendio forestal y solicita evacuación en dos sectores

    Boric carga contra la oposición por reconstrucción y asegura que es “absolutamente falso” que no haya respuesta

    Tras cuestionamientos de Alvarado al gobierno por cable chino: Vallejo pide “solidaridad y respeto” para Muñoz

    Nvidia sorprende con sus resultados y confirma auge de la IA
    Negocios

    Nvidia sorprende con sus resultados y confirma auge de la IA

    Larry Summers anuncia su retiro de Harvard en medio de revisión por vínculos con Jeffrey Epstein

    Arauco cerró 2025 con fuerte caída en sus ganancias ante menores precios de la celulosa

    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo
    Tendencias

    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Champions League: Vinícius Junior se sale con la suya y sella el triunfo de Real Madrid sobre Benfica para meterse en octavos
    El Deportivo

    Champions League: Vinícius Junior se sale con la suya y sella el triunfo de Real Madrid sobre Benfica para meterse en octavos

    En vivo: O’Higgins visita a Bahia en Brasil por la Fase 2 de la Copa Libertadores

    Revisa la victoria de Real Madrid sobre Benfica que los clasifica a octavos de final de Champions League

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    La comediante Asskha Sumathra en las voces del mundo del transformismo chileno
    Cultura y entretención

    La comediante Asskha Sumathra en las voces del mundo del transformismo chileno

    Denominación de Origen llega a la TV: cuándo ver la película sobre la batalla de la longaniza

    Mon Laferte critica horarios del Festival de Viña: “Es muy tarde para el público y los artistas”

    Renuncia Tarek William Saab a la Fiscalía General de Venezuela
    Mundo

    Renuncia Tarek William Saab a la Fiscalía General de Venezuela

    Gobierno de Cuba dice que mató a cuatro tripulantes de una lancha civil con patente estadounidense

    Muere Antonio Tejero, el teniente coronel que lideró el intento de golpe de Estado en España en 1981

    Tacos de salmón y mango
    Paula

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva