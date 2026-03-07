SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Epílogo

    Gonzalo CorderoPor 
    Gonzalo Cordero
    Epílogo

    “Chile no se cae a pedazos”, es lo que más se escucha entre quienes, por convicción o necesidad, defienden la gestión del gobierno que termina. El estándar es pobre, casi un llamado a agradecer que no hayan destruido el país, pero eso lo único que demuestra es que Chile es bastante resistente a los malos gobiernos y lo es porque aún subsiste el orden social consagrado y protegido por la Constitución que trataron de sustituir por otra de corte chavista.

    Algunos, un poco más audaces, tratan de convencernos que “pusieron la casa en orden”, que es algo así como reivindicar, en el fondo, el síndrome de Estocolmo. En concreto, nos recuerdan que estamos condenados a elegir entre tenerlos en La Moneda o en la calle intentando hacer ingobernable el país. La opción, se sugiere, no sería tan mala, porque en los gobiernos de izquierda, incluso si son del FA con el PC, los empresarios siguen ganando y ellos están entretenidos demoliendo las instituciones con leyes y no con piedras, lo que es bastante más sutil, lento y civilizado.

    Debe ser por mi mentalidad estructurada, pero me gustan los libros con epílogo, ese capítulo final, generalmente breve, en que la historia tiene un desenlace que despeja dudas y al lector lo deja con la paz de un cierre equivalente a la última pieza con la que se completa un puzzle. Eso han sido estas últimas semanas del gobierno que termina, un epílogo que evita recurrir a la lista casi interminable de desaciertos, escándalos y frustración.

    Basta intentar conciliar las múltiples versiones con las que las autoridades salientes han intentado configurar un relato sobre la tramitación de la fallida concesión del famoso cable chino. Cada vez que se les escucha intentar una explicación distinta, por alguna razón recuerdo el título de una película, que aquí se tradujo como “Todo en todas partes al mismo tiempo”. Es que las explicaciones parecen salidas del multiverso: diversas, contradictorias, inconsistentes, describiendo hechos simultáneos. Tal vez todas son efectivas, pero ocurrieron en universos diferentes. Todo puede ser.

    Sin embargo, las mejores páginas del epílogo son las explicaciones del déficit fiscal, que acusa -otra vez- una desviación grosera respecto de las predicciones oficiales de la Dirección de Presupuestos. El problema, estimados lectores, no sería que en el Ministerio de Hacienda se hayan equivocado en la proyección de los ingresos fiscales. No, por favor. El problema es que los chilenos pagamos menos impuestos de los que deberíamos haber pagado. Estamos a horas de que se devele una mega conspiración tributaria, maquinada para hacer equivocarse a la directora de Presupuestos, que dejará chicas a las de los terraplanistas.

    Con todo, algo positivo han tenido las últimas semanas. Han sido el mejor epílogo de estos cuatro años. El cierre apropiado para una historia de promesas vacuas, construidas sobre diagnósticos muchas veces delirantes, que condujeron a una gestión plagada de incompetencia y que se despide exactamente como gobernó.

    Por Gonzalo Cordero, abogado

    Más sobre:gobiernoFAPCPresupuestos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Conductor paquistaní muere en Dubái luego de que los restos de un misil iraní interceptado cayeran sobre su vehículo

    Kast valora coordinación internacional contra el crimen organizado tras cumbre en EE.UU.

    Kast sostiene reunión bilateral con el presidente de Bolivia en cumbre convocada por Trump en Miami

    Rodrigo Egaña confirma disposición a dejar la Dirección de Educación Pública ante decisión del nuevo gobierno

    Avioneta accidentada en Lolol deja dos lesionados en Viña Santa Cruz

    Parlamentarias republicanas lideran encuentro “contracultural” de mujeres en antesala del 8M

    Lo más leído

    1.
    El peón que se creyó alfil

    El peón que se creyó alfil

    2.
    ¿La Tercera Guerra Mundial?

    ¿La Tercera Guerra Mundial?

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    De Coquimbo a O’Higgins: pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

    De Coquimbo a O’Higgins: pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    Kast valora coordinación internacional contra el crimen organizado tras cumbre en EE.UU.
    Chile

    Kast valora coordinación internacional contra el crimen organizado tras cumbre en EE.UU.

    Kast sostiene reunión bilateral con el presidente de Bolivia en cumbre convocada por Trump en Miami

    Rodrigo Egaña confirma disposición a dejar la Dirección de Educación Pública ante decisión del nuevo gobierno

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera
    Negocios

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera

    CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa

    El plan para integrar El Colorado, La Parva y Valle Nevado en un solo centro de esquí

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?
    Tendencias

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    El caso de un perro que abandonaron en el aeropuerto y que fue adoptado por el policía que arrestó a su dueño

    Alex Bollen, autora de Motherdom: “La sociedad nos está fallando a las madres”

    Sin sorpresas: Arsenal, Chelsea y Manchester City avanzan a los cuartos de final de la Copa FA
    El Deportivo

    Sin sorpresas: Arsenal, Chelsea y Manchester City avanzan a los cuartos de final de la Copa FA

    Cristóbal del Solar tiene una deslucida actuación en la tercera jornada del Chile Classic

    En vivo: Colo Colo enfrenta a Audax Italiano para dejar atrás el Superclásico y buscar ser el líder del torneo

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”
    Tecnología

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt

    AC/DC en el regreso a Chile: entre la gloria y el abismo

    Matías Catalán, la nueva revelación del cine chileno: “Esperaba vivir todo esto en unos 15 o 20 años más”

    Explosión en discoteca de Perú deja al menos 33 heridos durante presentación musical
    Mundo

    Explosión en discoteca de Perú deja al menos 33 heridos durante presentación musical

    Donald Trump reconoce formalmente al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

    Trump apunta a Irán y anuncia coalición militar contra carteles en apertura de cumbre con líderes americanos en Miami

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso
    Paula

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso

    Valeria Farías, directora de Fundación Mujeres Bacanas: “Si una niña no tiene referentes femeninos, es difícil que imagine su futuro”

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual