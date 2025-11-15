OFERTA ELECCIONES $990
    Opinión

    Estabilidad o crisis en Bolivia: los desafíos de Rodrigo Paz

    Carlos CorderoPor 
    Carlos Cordero

    Rodrigo Paz, el flamante Presidente de Bolivia, tiene por delante el complejo reto de permanecer en el gobierno por los próximos cinco años, intentando cumplir con la transformación institucional y resolver la complicada situación económico-social que atraviesa el país, o sucumbir, en cualquier momento, a una crisis que derive en ruptura del proceso democrático.

    En Bolivia es un lugar común decir que todo y nada puede ocurrir. Hace apenas algunos meses existían muchas dudas acerca de si habría elecciones o si la crisis interna del MAS -el partido de Evo Morales, García Linera y Arce- era real. Paz, Lara y el PDC irrumpieron en el escenario político y sorprendieron a muchos con su éxito electoral, pero también sorprendieron con las decisiones alrededor de la épica transmisión de mando.

    Por primera vez las nuevas autoridades asumieron la conducción del Estado en un edificio construido durante las dos décadas del socialismo boliviano del siglo XXI, quebrando la soviética ilusión de permanecer eternamente en el poder, reivindicando el simple principio democrático de la alternancia.

    La presencia y ausencia de figuras de Estado, los discursos y saludos, así como la indumentaria del polémico excapitán de policía fueron señales sobre el rumbo de las políticas internas y externas. La expulsión de Bolivia del club de los países del ALBA, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, la presencia de los presidentes de Argentina, Chile, Paraguay o la ausencia del Perú indican las prioridades y desafíos que se impone el gobierno de Rodrigo Paz.

    Sin embargo, la sombra de la crisis, la disidencia interna y la posible ruptura se proyectan como el signo de los próximos cinco años, donde todo puede ocurrir, incluso la estabilidad.

    Un país recordado por sus revoluciones, asaltos al poder y gobiernos no democráticos -y menos valorado por sostener la continuidad democrática desde principios de los años 80- cierra así un ciclo y abre un nuevo tiempo. ¿Será de pocos meses o de varios años?

    Por Carlos Cordero, analista político boliviano.

