Falta de argumentos

SEÑOR DIRECTOR:

Nadie pide que el senador Jaime Quintana vote “A favor” de la propuesta constitucional, pero lo mínimo exigible es que -como miembro de la Cámara Alta y presidente de partido- al menos ofrezca argumentos dignos para respaldar su postura por el “En Contra”.

Las referencias vagas a un nuevo estallido social (casi como si lo deseara) y su alabanza al texto de la fallida Convención (“por el foco que ponía”) son un nuevo ejemplo de una izquierda extraviada; una izquierda que no ha sabido o no ha querido comprender las razones de su fracaso en las urnas, de sus dificultades para gobernar, y que no ha mostrado una reflexión a la altura de las circunstancias.

Es cierto: nadie puede asegurar que el proyecto se ratificará en diciembre. Pero lo que sí es claro es que, con este nivel de (falta de) razones, el futuro nos depara otra larga vuelta política, por la sistemática incapacidad de nuestros dirigentes de estar a la altura de las circunstancias.

Rodrigo Pérez de Arce

Instituto de Estudios de la Sociedad (IES)