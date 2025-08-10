Función pública y control

SEÑOR DIRECTOR:

Después de conocer la información sobre distintos hallazgos de mal uso de recursos públicos que ha detectado la Contraloría General de la República, cabe preguntarse por el rol que desempeñan las Unidades de Auditoría Interna de los distintos servicios públicos y por qué no han tenido la capacidad de advertir estas irregularidades.

También sería bueno preguntarse si el Consejo de Auditoría General Interna del Gobierno ha cumplido adecuadamente el objetivo que tuvo al crearse como órgano asesor del Presidente de la República en materias de control interno de la gestión gubernamental, en el marco de las agendas de probidad y modernización del Estado.

Si bien hoy se discute en el Congreso la creación de un Servicio de Auditoría Interna del Gobierno, a juzgar por los casos que hemos conocido en el último tiempo, quizás bastaría con replantear las funciones y atribuciones que actualmente detentan las unidades de auditoría interna de los órganos públicos, enfocando los esfuerzos de Estado y destinando mayores recursos en fortalecer a la Contraloría General de la República.

Manuel Ignacio Hertz Zúñiga

Abogado