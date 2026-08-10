SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Gobernar con una hoja de ruta

    Álvaro PezoaPor 
    Álvaro Pezoa

    Cinco meses son insuficientes para juzgar el éxito de un gobierno, pero bastan para reconocer si existe una dirección. En política, tenerla -o no- es importante. Hay administraciones que avanzan respondiendo a la contingencia y otras que intentan ordenar la agenda desde un conjunto definido de prioridades. A la luz de estos primeros meses, todo indica que el gobierno del Presidente Kast está siguiendo el segundo camino.

    Más allá de la valoración que cada uno pueda hacer de sus políticas, resulta difícil sostener que el Ejecutivo carece de una hoja de ruta. Por el contrario, comienza a delinearse un itinerario coherente que busca intervenir sobre algunos de los problemas que más han condicionado el desarrollo del país durante la última década.

    La reciente aprobación de la megarreforma económica constituye el eje más visible de esa estrategia. Su propósito es recuperar el crecimiento, incentivar la inversión y crear un entorno más favorable para el empleo. En una economía que durante años ha mostrado señales de estancamiento, el mensaje es claro: sin crecimiento sostenido difícilmente podrán financiarse las restantes aspiraciones sociales.

    Pero la acción del gobierno no se agota allí. Antes de fin de año espera concretar una amplia reforma en materia de seguridad, precisamente en el ámbito que los ciudadanos identifican como su principal preocupación cotidiana. Paralelamente, impulsa nuevas medidas para fortalecer el empleo, prepara una reforma al mercado de capitales destinada a dinamizar la inversión y trabaja en un conjunto de iniciativas orientadas a la protección de la infancia y al fortalecimiento de la familia.

    Consideradas aisladamente, estas mociones podrían parecer políticas sectoriales. Sin embargo, observadas en conjunto revelan una lógica común: reconstruir las condiciones que permiten a una sociedad desarrollarse con estabilidad. Crecimiento, seguridad, inversión, empleo y fortalecimiento del tejido familiar dejan de ser objetivos independientes para convertirse en piezas de un mismo proyecto de gobierno.

    Naturalmente, ninguna reforma garantiza por sí sola mejores resultados. La experiencia enseña que las buenas leyes necesitan una implementación eficaz y una gestión capaz de ejecutarlas con consistencia. Del mismo modo, los ciudadanos no evalúan únicamente la calidad técnica de una agenda, sino los cambios concretos que ésta produce en sus vidas diarias.

    Por eso, la etapa que comienza puede ser incluso más exigente que la anterior. El desafío ya no consiste únicamente en aprobar reformas, sino en demostrar que ellas son capaces de modificar la realidad. Si el gobierno logra ejecutar con eficacia la agenda que ha construido y comunicar con claridad el propósito que la inspira, será la propia ciudadanía la que determine si esta hoja de ruta representó efectivamente el punto de inflexión que Chile esperaba.

    Por Álvaro Pezoa, Director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business, School, Universidad de los Andes

    Más sobre:GobiernoDirecciónMegarreformaAgenda de seguridadImplementación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Terremoto en Colombia: se eleva a 132 el número de fallecidos según organismo que agrupa ciudades capitales

    SEA suspende sesión clave de proyecto eléctrico en cordillera del Maule en medio de controversia por ranita del Pehuenche

    Grafiteros hacen rifa para pagar daños por 86 rayados en Puerto Montt: municipio acusa “provocación”

    Quiroz enfría proyecto para declarar feriado el 17 de septiembre: “Por ahora no lo estamos patrocinando”

    Andrés Longton: “No estoy de acuerdo en que (los estados de excepción) estén bajo las órdenes de las policías”

    Raúl Soto: “En un tema tan importante como la seguridad, más que ser oposición tenemos que ser contribución y colaboración”

    Lo más leído

    1.
    No Alineamiento o sumisión

    No Alineamiento o sumisión

    2.
    Gestación subrogada

    Gestación subrogada

    3.
    Chile envejece, ¿y nuestras ciudades?

    Chile envejece, ¿y nuestras ciudades?

    4.
    Por qué importa la invariabilidad tributaria

    Por qué importa la invariabilidad tributaria

    5.
    Diferentemente iguales

    Diferentemente iguales

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Subsidio de gas: ¿Hasta cuándo se puede usar el cupón de $27 mil?

    Subsidio de gas: ¿Hasta cuándo se puede usar el cupón de $27 mil?

    Esta semana salen los resultados del Subsidio Eléctrico: ¿Quiénes reciben el beneficio?

    Esta semana salen los resultados del Subsidio Eléctrico: ¿Quiénes reciben el beneficio?

    SEA suspende sesión clave de proyecto eléctrico en cordillera del Maule en medio de controversia por ranita del Pehuenche
    Chile

    SEA suspende sesión clave de proyecto eléctrico en cordillera del Maule en medio de controversia por ranita del Pehuenche

    Grafiteros hacen rifa para pagar daños por 86 rayados en Puerto Montt: municipio acusa “provocación”

    Quiroz enfría proyecto para declarar feriado el 17 de septiembre: “Por ahora no lo estamos patrocinando”

    Ofertas de empleo completan nueve meses seguidos de caídas y registran el peor julio para buscar trabajo desde la pandemia
    Negocios

    Ofertas de empleo completan nueve meses seguidos de caídas y registran el peor julio para buscar trabajo desde la pandemia

    Alejandro Weber: “Ya sería un avance si, incluso, se hacen cambios quirúrgicos al Estatuto Administrativo”

    Extensión del subsidio a la tasa hipotecaria: más de la mitad del stock de viviendas disponible en el nuevo tramo está en regiones

    Lluvia, nieve y heladas: la seguidilla de frentes que dejará precipitaciones de norte a sur en Chile
    Tendencias

    Lluvia, nieve y heladas: la seguidilla de frentes que dejará precipitaciones de norte a sur en Chile

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 18
    El Deportivo

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 18

    Las Guerreras Rojas suman su primer triunfo: Chile vence a Egipto y sigue con vida en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    Revive la victoria de Chile frente a Egipto en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial
    Tecnología

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Ardilla Álvarez probó el Galaxy Watch Ultra2 en un salto a 300 km/h sobre Valle Nevado

    Cirqa: la pulsera de salud sin pantalla de Garmin que desafía el dominio de Whoop

    Tupac Shakur: el asesinato que marcó al rap llega a juicio casi 30 años después
    Cultura y entretención

    Tupac Shakur: el asesinato que marcó al rap llega a juicio casi 30 años después

    La banda chilena de rock ritual Kinmakirú lanza video junto a destacado conjunto colombiano

    Teatro Caupolicán prepara inversión en un moderno edificio de estacionamientos y servicios

    Terremoto en Colombia: se eleva a 132 el número de fallecidos según organismo que agrupa ciudades capitales
    Mundo

    Terremoto en Colombia: se eleva a 132 el número de fallecidos según organismo que agrupa ciudades capitales

    Un problema con Irán al estilo Carter: Cómo la guerra y la economía complican a Trump de cara a elecciones de medio mandato

    Presidente de La Espriella compromete “estar al frente” por terremoto en Colombia y ordena dar prioridad al rescate de víctimas

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas
    Paula

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres