“Me recordó el terremoto de 2010″: el relato de los chilenos que vivieron el fuerte sismo en Colombia

Chile no es el único país de Sudamérica que sufre por los terremotos. En la región hay otros que también tienen un historial sísmico importante. Uno de estos es Colombia.

El país cafetero fue víctima de un fuerte terremoto 7.5 este 10 de agosto a las 7.34 horas (8.34 de Chile) ocurrido a cerca de 96 kilómetros de la superficie, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Catalogado como el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década, tuvo su epicentro a 5 kilómetros al este de San José del Palmar, en la localidad de Pereira.

Al cierre de esta nota, según indicó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se registraban 111 personas fallecidas, 87 heridos, 1.575 viviendas afectadas y 61 edificios colapsados, así como 18 carreteras con daños y seis aeropuertos sin servicio.

Terremoto en Colombia.

Dentro de las personas que vivieron y sintieron el evento telúrico se encuentran algunos chilenos, los que viven o trabajan en Colombia. Hasta aquí no se ha informado de compatriotas dentro de las víctimas.

Héctor Castañeda, periodista y residente en Bogotá, reconoce que el sismo “fue largo, duró bastantes segundos. Más hacia la costa, donde fue el epicentro, se cayeron algunos edificios. La gente igual está asustada, han salido a las calles. Aquí no están acostumbrados a un movimiento tan largo. Y como no paraba, empezaron a sonar las alarmas”.

A diferencia de la gente colombiana, dice, “yo y mis hijos, como buenos chilenos, nos quedamos acá en la casa” , en referencia a la costumbre a los movimientos telúricos.

Algo similar vivió Jezer Igor, chileno nacido en Puerto Montt y que vive gran parte del año en Colombia. Dedicado al turismo, cuenta que la mañana de este lunes se encontraba en la costa durante el desarrollo del terremoto. “Desde las gobernaciones y alcaldías informan en la zona entre Cali y Medellín fallecidos. He intentado comunicarme con algunos amigos dentro de la ciudad, pero las líneas telefónicas están colapsadas”, afirma, sumando que se ha enterado de edificios dañados, principalmente en Popayán, en el Valle del Cauca en Bogotá. “Estoy esperando más noticias y que me conteste la gente de Cali, donde hubo bastante afectación”, revela.

El chileno añade que “el sismo me recordó el de 2010 en Chile. Los vecinos del barrio salieron a las calles. Causa preocupación debido a que aquí las construcciones normalmente no son antisísmicas”, reconoce.

Cristóbal Cassanello, ingeniero civil industrial, también vive en Bogotá. “Estaba desayunando cuando empezó a moverse todo. Al principio pensé que era un temblor chico, pero no paraba y se movía distinto, como en círculos. Ahí me acordé de inmediato del 27F”.

“Lo que me marcó fue que la alerta del celular nunca me llegó, supongo que por ser extranjero. Bajé igual y la gente se portó increíble. Todos salieron a la calle con calma y esperaron a que pasara, sin gritos ni corridas. Acá no temblaba fuerte hace años. Nosotros ya estamos acostumbrados; ellos no”, añade.

Cassanello señala que “uno en Chile crece sabiendo que la casa aguanta. Acá no es así, y esa diferencia hoy duele”.

Una situación parecida describe Nelson Santana, nacido en Punta Arenas y casado con una colombiana hace 7 años. Reconoce que pasaron un gran susto. “Dentro de lo sucedido me llamó la atención el orden de la gente saliendo a la calle, aunque de todas formas se sintió muy fuerte. Hubo mucho miedo, además de caerse construcciones que no son antisísmicas”.

Casa afectada en Colombia.

El reciente evento telúrico toma mayor importancia si se consideran los antecedentes históricos en la materia. Desde 1950 solo dos terremotos de magnitud 7 o más se habían registrado en Colombia a menos de 250 km de profundidad, y ambos fueron más cerca de la costa. El terremoto de Armenia de 1999 se conoce como el más mortífero y destructivo en la historia del país, con 2.000 víctimas fatales, aproximadamente.

Ocurrido en la placa de Nazca, el actual fue en una zona conocida como clúster sísmico del Cauca, el que registra eventos importantes en el pasado: ya sucedió uno en 1996, aunque con una magnitud de 6.5 Mw.

Otro chileno en Colombia es Hugo Pelay, empresario, quien señala que el terremoto se sintió fuerte, similar a uno de seis grados en Santiago. “Las zonas más afectadas son Cali y el eje cafetero que corresponde a Armenia, Pereira y Manizales, donde muchas construcciones se cayeron, aunque son edificios muy antiguos, no modernos”.

“En general Colombia sí está preparada para evacuar, al igual que las empresas, considerando puntos de evacuación y todo lo relacionado, pero en este momento hay problemas con las familias, además de paredes rotas y el miedo de que vuelva un una réplica a raíz de lo que pasó en Venezuela”, señala.

Por su parte, Yerko Lobos, relacionador público y subgerente comercial de una empresa de factoring, recuerda que “toda la gente inmediatamente bajó al piso 1, juntándose en una zona de resguardo, con hartos gritos, ya que las personas empezaron a desesperarse porque no es tan común y fue fuerte para ellos”.

Andrés Fuenzalida, geofísico de la Universidad de Chile y doctor en Sismología, y quien actualmente trabaja en el país afectado (vive en Bogotá), aporta que “lo sentí mientras estaba en el auto. Personalmente ha sido el más fuerte que he sentido desde que vivo acá, desde 2009 ″.

“Hay daños en la zona epicentro que es el departamento de Chocó y las ciudades de Pereira y Manizales que están cerca de Chocó. Los daños son en mampostería y una que otra edificación que tuvieron daños en fachadas con caída de bloques. Hay unas pocas edificaciones que colapsaron”, señala Fuenzalida, quien anteriormente trabajó con el Servicio Geológico Colombiano.