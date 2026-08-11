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    Kast cuestiona cifras de la Casen, desata críticas opositoras y biministro Alvarado sale a matizar sus dichos

    El Presidente criticó la encuesta que midió los niveles de pobreza -difundida en 2024- y reactivó a las exautoridades del gobierno de Gabriel Boric. "Aquí no hay cuestionamientos a los datos o a las cifras", indicó el titular del Interior y de la Segegob respecto de los dichos del Mandatario.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Este lunes en La Moneda, en su habitual vocería, el biministro del Interior de la Segegob, Claudio Alvarado, debió responder por la nueva crítica que realizó durante la jornada el Presidente José Antonio Kast a las cifras de la pobreza en Chile de la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen, de 2024), comentarios que desataron una ola de recriminaciones desde las autoridades del gobierno anterior, del exmandatario Gabriel Boric.

    El jefe del gabinete intentó matizar los dichos del Mandatario, quien solo horas antes había planteado -en entrevista con Tele13 Radio- que “fue el mismo Jorge Quiroz el que aclaró que había un error en la medición”, que en esa época, en plena administración Boric, apuntó a una reducción de la pobreza de un 20,5% a un 17,3%.

    “Los números que se daban no eran de acuerdo a lo que correspondía, porque los parámetros para medir estaban excluyendo algunos”, insistió Kast, quien, consultado sobre si estaba cuestionando las cifras de la última Casen, reafirmó: “Sí, claro”.

    Pese a que el Mandatario fue explícito en decir que sí estaba cuestionando las cifras de la Casen, Alvarado intentó matizar los dichos de Kast y aseguró: “Aquí no hay cuestionamiento a los datos o las cifras. La encuesta Casen se construye técnicamente, participan muchas personas, cada vez que hay alguna modificación en los parámetros, se estudia y se analiza con mucho tiempo”.

    Y añadió: “Lo que ha dicho el Presidente es que ha quedado demostrado en las últimas Casen que la reducción de la pobreza, se explica fundamentalmente por la aplicación de subsidios como política pública”.

    Previamente, el biministro del Interior y Segegob planteó que “aquí no hay que malinterpretar las palabras del Presidente. Ha dicho una cosa muy simple: que en los últimos años ha aumentado la importancia de los subsidios, que son políticas públicas en la reducción de la pobreza”.

    Para sustentar su crítica, Kast se basó en una entrevista que dio a El Líbero su actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en 2023. En esa ocasión, el economista acusó una “falta de criterio” en la medición y llegó a plantear que la Cepal tendría que “dar explicaciones”.

    El intento de Alvarado de matizar la crítica de Kast no pasó inadvertido entre quienes ocuparon cargos de poder en el gobierno de Boric. Por ejemplo, el otrora ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson hizo hincapié en la crítica del Presidente, su cita a Quiroz, y el contraste con los dichos posteriores del jefe del gabinete.

    Durante la jornada también salieron al paso de la polémica los exministros del Interior Álvaro Elizalde y Carolina Tohá; el extitular de Hacienda Nicolás Grau y la también exministra de Desarrollo Social, Javiera Toro.

    Tohá, por ejemplo, planteó que “tener al Presidente de la República, que hoy día es la máxima autoridad del país, diciendo que son falsos los datos de la Casen, que no es verdad que bajó la pobreza, que esto está inflado con subsidios (…). Los subsidios no son mentiras, los subsidios son políticas públicas para resolver injusticias, inequidades, faltas de oportunidades que hay en la sociedad”.

    Elizalde, en tanto, planteó que “cuestionar los resultados de la Casen es una irresponsabilidad”. Ese mismo término utilizó Nicolás Grau, quien agregó que se trataba de una “ignorancia. (...). Nunca un Presidente hizo algo así antes”.

    “Que gravísimo que el Presidente siga desacreditando la institucionalidad estadística del país”, recalcó Javiera Toro.

    No solo fueron exministros de Boric quienes salieron al ruedo. Entre los dirigentes de la oposición tampoco pasó inadvertida la polémica. En el marco del habitual encuentro que reúne a timoneles, secretarios generales y jefes de bancada, no fueron pocos quienes aprovecharon de cuestionar a Kast.

    Tras dicha cita, el timonel del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, por ejemplo, acusó que “cuando un gobierno quiere demostrar una tesis política reemplazando la consistencia de los datos, eso es mentirle al país”.

    Desde la derecha, hasta el cierre de esta edición, la única voz crítica con el Pesidente fue la exvocera de gobierno de Sebastián Piñera, Karla rubilar (RN).

    “Se equivoca al cuestionar la #CASEN. Una cosa es discutir la política social y otra, el instrumento que la mide. Por más de 30 años, la CASEN ha permitido a #Chile conocer y desmenuzar con credibilidad su realidad socioeconómica. Cuidemos esa institucionalidad”, posteó en sus redes sociales Rubilar.

    Más sobre:José Antonio KastCasenGabriel BoricKastBoric

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