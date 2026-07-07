SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Gobernar el Estado para responder a la gente

    Aldo CasinelliPor 
    Aldo Casinelli
    Proyecciones oficiales confirman que la población de Chile superará los 20 millones en 2026. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En Chile, el malestar no proviene necesariamente de un rechazo al régimen democrático. Lo que crece es la frustración frente a un sistema político que parece incapaz de transformar las necesidades de las personas en soluciones concretas. La seguridad sigue siendo la principal preocupación de los ciudadanos; el acceso a la vivienda, la calidad de la salud o el crecimiento económico avanzan con una lentitud que contrasta con la urgencia de las demandas sociales.

    La democracia suele evaluarse por la limpieza de sus elecciones, la independencia de sus tribunales o el respeto por las libertades. Todos esos elementos son indispensables. Sin embargo, existe una dimensión que hoy resulta igual de decisiva, como es la capacidad del Estado para responder, de manera eficaz y oportuna, a las demandas de la ciudadanía. No basta con que las reglas del juego democrático funcionen; también se requiere que sus resultados sean perceptibles en la vida cotidiana de las personas.

    En ese escenario, la discusión sobre el Estado deja de ser ideológica para convertirse en un problema de capacidad. La pregunta ya no es si el Estado debe ser más grande o pequeño, sino si cuenta con las herramientas para ejecutar políticas públicas, coordinar instituciones y ofrecer resultados. Una democracia que no logra resolver problemas cotidianos comienza a perder aquello que constituye su principal fuente de legitimidad, la confianza de sus ciudadanos.

    Parte importante de esa dificultad radica en la relación entre el Gobierno y el Congreso. La creciente fragmentación política ha convertido la construcción de acuerdos en una tarea cada vez más compleja. La negociación permanente es parte natural de cualquier democracia, pero cuando se transforma en bloqueo sistemático, la ciudadanía no distingue responsabilidades entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo que percibe es un Estado que no responde, más allá de las responsabilidades particulares de cada poder.

    Ese vacío termina siendo ocupado por discursos que prometen eficacia inmediata a costa de los contrapesos institucionales. Es una tentación conocida, presentar la deliberación democrática como un obstáculo y la concentración del poder como un atajo para resolver los problemas. La experiencia comparada muestra que ese atajo suele profundizar los problemas que dice resolver.

    El verdadero desafío entonces no consiste en elegir entre democracia y eficacia. La tarea es construir un Estado capaz de responder mejor precisamente porque es democrático. La legitimidad de las instituciones ya no dependerá solo de cómo se eligen las autoridades, sino de su capacidad para gobernar, ejecutar y entregar resultados. Fortalecer esa capacidad implica modernizar la gestión pública y profesionalizar la implementación de las políticas. En el Chile de hoy, esa es probablemente la prueba más exigente, no para el gobierno o la oposición, sino para nuestra democracia.

    Por Aldo Cassinelli Capurro, Director Escuela de Gobierno, Universidad Autónoma de Chile

    Más sobre:DemocraciaDemandas ciudadanasSeguridadCrecimiento económicoConfianza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senado despacha a ley aumento de deuda por US$6.200 millones para financiar obligaciones del Estado

    Senado aprueba proyecto para elevar la deuda del Fisco

    Wine On: descubre la primera feria interactiva del vino en Chile

    “Nuestra propuesta es hacer un solo sistema de admisión”: Arzola detalla iniciativa que modifica al SAE frente a comisión de Educación

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente

    Stefan Kramer y una gran fiesta ochentera: vive una noche distinta en Hilaria

    Lo más leído

    1.
    Me quedo con Vozinha

    Me quedo con Vozinha

    2.
    La colaboración reemplaza a la competencia

    La colaboración reemplaza a la competencia

    3.
    El extraño caso del oficialismo que se autopercibe oposición

    El extraño caso del oficialismo que se autopercibe oposición

    4.
    Densificación en torno a corredores de transporte

    Densificación en torno a corredores de transporte

    5.
    Sala cuna universal: más que una política laboral

    Sala cuna universal: más que una política laboral

    6.
    El problema del filtro de la puerta trasera

    El problema del filtro de la puerta trasera

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Asignación Familiar: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuáles son los tramos para 2026?

    Asignación Familiar: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuáles son los tramos para 2026?

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Consulta por pagos pendientes del Bono Marzo: ¿Hasta cuándo se puede cobrar el Aporte Familiar Permanente?

    Consulta por pagos pendientes del Bono Marzo: ¿Hasta cuándo se puede cobrar el Aporte Familiar Permanente?

    “Nuestra propuesta es hacer un solo sistema de admisión”: Arzola detalla iniciativa que modifica al SAE frente a comisión de Educación
    Chile

    “Nuestra propuesta es hacer un solo sistema de admisión”: Arzola detalla iniciativa que modifica al SAE frente a comisión de Educación

    Asignación Familiar: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuáles son los tramos para 2026?

    Fiscal Jacir viaja a República Dominicana por alianza para investigaciones por tráfico de migrantes y trata de personas

    Senado despacha a ley aumento de deuda por US$6.200 millones para financiar obligaciones del Estado
    Negocios

    Senado despacha a ley aumento de deuda por US$6.200 millones para financiar obligaciones del Estado

    Senado aprueba proyecto para elevar la deuda del Fisco

    Canciller Pérez Mackenna se reúne con empresarios estadounidenses para impulsar inversión y comercio

    Tu perro te obedece menos si estás de mal humor, según un estudio
    Tendencias

    Tu perro te obedece menos si estás de mal humor, según un estudio

    Las personas con músculos fuertes en el pecho y la espalda tienen menos probabilidades de sufrir un infarto, según un estudio

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    La pena de Colombia tras la eliminación ante Suiza: “Es inexplicable; ya está bueno de quedarnos siempre en la puerta”
    El Deportivo

    La pena de Colombia tras la eliminación ante Suiza: “Es inexplicable; ya está bueno de quedarnos siempre en la puerta”

    No habrá duelo con Argentina: Colombia no puede con la solidez de Suiza y queda eliminado del Mundial en penales

    Novak Djokovic gana una batalla de más de cinco horas a Félix Auger-Aliassime y se cita en las semifinales de Wimbledon

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”
    Tecnología

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    El festival itinerante Primavera Amor anuncia su primera fecha con Saiko, De Saloon y Claudio Valenzuela
    Cultura y entretención

    El festival itinerante Primavera Amor anuncia su primera fecha con Saiko, De Saloon y Claudio Valenzuela

    U2 vuelve sobre el planeta y lanza nueva canción: puedes ver el video aquí

    I Want to Hold your Hand: la canción que une a Paul McCartney con Taylor Swift y que el músico no tocaba hace 60 años

    Las implicancias de la suspensión del proceso de transición en Colombia
    Mundo

    Las implicancias de la suspensión del proceso de transición en Colombia

    Marine Le Pen habilitada se presentará a las presidenciales de 2027

    De la Espriella acusa a Petro de golpismo y apela al Ejército para que proteja la Constitución de Colombia

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente
    Paula

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+