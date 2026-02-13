SUSCRÍBETE POR $1100
    Opinión

    Hacia una visión de largo plazo para las finanzas públicas en Chile

    Por 
    Valentina Apablaza
     
    Juan Leonardo Ortiz
    Fachada del Ministerio de Hacienda. SERGIO PIÑA/ATONCHILE

    Chile enfrenta diversos desafíos de política fiscal en la actualidad. Entre estos se encuentra la discusión política y técnica respecto a un ajuste fiscal, en medio de un persistente déficit del balance cíclicamente ajustado y un nivel de deuda bruta como proporción del PIB cada vez más cercano al umbral de deuda prudente. No obstante, hay tendencias estructurales de la economía que tendrán incidencia sobre el nivel de gasto en el largo plazo que están quedando fuera de la discusión pública.

    Estos problemas ya han sido identificados en economías desarrolladas, adoptando instancias periódicas de planificación fiscal con perspectiva de largo plazo. Por ejemplo, Australia cuenta con un reporte intergeneracional quinquenal donde se analiza la trayectoria de la economía y de las finanzas públicas en un horizonte de 40 años, y Estados Unidos cuenta con informes anuales que incorporan proyecciones económicas y presupuestales en un horizonte de 10 y 30 años.

    Ambos casos fueron analizados en el informe N°48 del OCEC UDP “Hacia una planificación fiscal de largo plazo en Chile” publicado en febrero de 2025, donde también se constató la ausencia de una estrategia integrada e institucionalizada de este tipo en Chile. En este contexto, se propuso la elaboración de un informe cada cuatro años que incorpore proyecciones de ingresos y gastos en un horizonte de al menos 20 años, conteniendo el impacto macroeconómico y fiscal del envejecimiento poblacional, el cambio climático y otros problemas de índole estructural que moldearán nuestra economía a futuro.

    Esto contrasta con el enfoque actual de finanzas públicas en Chile, que se enmarca principalmente en el Informe de Finanzas Públicas con proyecciones en un horizonte de solo cinco años, periodo insuficiente para abarcar a cabalidad los desafíos ya mencionados.

    Recientemente, la Dirección de Presupuesto (Dipres) presentó el Estudio de Finanzas Públicas: “Proyecciones de Gasto Público en Chile 2025 – 2050” como una primera aproximación a un análisis que incorpore simultáneamente el impacto del envejecimiento poblacional, el cambio climático y otras presiones provenientes de áreas como salud y seguridad sobre las finanzas públicas en Chile en los próximos 25 años.

    En este contexto, valoramos el estudio realizado por la Dipres como un avance hacia el análisis íntegro de las finanzas públicas con una perspectiva de largo plazo. Sin embargo, consideramos fundamental avanzar en la institucionalización de este tipo de análisis de forma periódica, evitando así que la reciente publicación quede relegada como un documento aislado con acotada incidencia en la discusión fiscal.

    A fin de cuentas, estos estudios son fundamentales para lograr la adopción de un enfoque previsor en vista de un entorno demográfico, económico y social que tiene el potencial de gatillar riesgos relevantes sobre las finanzas públicas en las próximas décadas y que trasciende los desbalances existentes a la fecha.

    *Juan Leonardo Ortiz es economista sénior del OCEC-UDP y Valentina Apablaza es investigadora del OCEC-UDP

