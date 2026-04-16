SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Índice de competitividad regional y convergencia

    Leonardo LetelierPor 
    Leonardo Letelier
    Ya se puede pedir comida a domicilio desde Alaska hasta Punta Arenas.

    Bajo condiciones de libre movilidad del capital y el trabajo, los países deberían converger hacia un nivel de ingreso por habitante similar. Dicha hipótesis ha sido puesta a prueba en múltiples artículos científicos, y reformulada en el marco de la llamada “convergencia condicionada”, la cual sugiere que tal convergencia se produce en el contexto de países similares en materia de capital humano, marco institucional, y acceso a tecnología, entre otros factores.

    Una implicación evidente de la hipótesis mencionada, es que al interior de cada país debiera reproducirse el mismo fenómeno. Las regiones o territorios más pobres tenderían a igualarse con las más ricas. Si bien la evidencia de convergencia interregional en Chile es débil, las brechas entre indicadores críticos de calidad de vida entre regiones son profundas y tienden a reproducirse en el tiempo. La distancia entre el nivel de ingreso por habitante es muy significativa, con Antofagasta a la cabeza y La Araucanía en el último lugar. Esta realidad tiene su contraparte en materia de pobreza, ámbito en el cual la Casen 2024 vuelve a mostrar a La Araucanía como la región con la tasa más alta, y a Magallanes con la tasa menor.

    El cuadro anterior nos invita a pensar sobre los factores responsables de tales desequilibrios, y si estos pueden alterarse en beneficio de una menor desigualdad entre regiones. Un reciente estudio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), entrega antecedentes muy relevantes en el marco del llamado “Índice de Competitividad Regional” (ICR). Este indicador se descompone en tres pilares regionales básicos; la productividad, la sustentabilidad y la calidad de vida. Estos a su vez se construyen sobre la base de 14 factores independientes y 79 variables, cuya síntesis por región permite hacer comparaciones relevantes en el tema que nos ocupa. Mientras la llamada productividad está asociada a las variables que explican la generación de ingreso, la sustentabilidad y la calidad de vida resumen antecedentes asociados al entorno social y comunitario, y a la capacidad de conservar el medio ambiente.

    En el conjunto de los tres pilares mencionados, los resultados muestran que todas las regiones exhiben mejoramientos en el ICR respecto del 2014, año utilizado como referencia. Sin embargo, el mismo informe muestra que la posición relativa del indicador consolidado por región tiende a mantenerse en el tiempo, lo cual sugiere la presencia de factores idiosincráticos por región, los cuales impiden la convergencia antes mencionada. Las regiones mineras exhiben alta productividad, pero importantes carencias en sustentabilidad y condiciones socio ambientales. Por su parte, aquellas regiones con centros urbanos importantes, tienden a generar diversificación productiva y beneficios de escala en la provisión de servicios. Entre las llamadas “regiones extremas”, destaca el caso de Magallanes, con evidente potencial de recursos naturales e importante capital humano avanzado. En el extremo inferior del ICR encontramos aquellas regiones con actividades agrícolas relevantes y escasa complejidad productiva, tales como Maule, O’Higgins, La Araucanía, Ñuble, Coquimbo y, en parte, Los Ríos y Los Lagos.

    A la luz de estos resultados, cabe preguntarse si esta convergencia puede acelerarse mediante políticas públicas específicas. Existen en la actualidad diversos fondos de trasferencia que los gobiernos regionales reciben para tal efecto. Sin embargo, es evidente que los mismos no son suficientes para lograr los resultados que en algún momento permitieron que Portugal y/o España, se acercaran al estándar de los países ricos de la unión europea. En ausencia de los recursos requeridos para lograr dicha meta, la iniciativa de bajar los impuestos corporativos actualmente en estudio, puede ser una oportunidad de conceder algún grado de libertad a las propias regiones, a objeto de que estas puedan decidir “marginalmente” sobre ciertos impuestos, y generar algún retorno sobre la mayor inversión resultante. Los incentivos asociados a esta iniciativa pueden ser poderosos y de gran factibilidad política.

    Por Leonardo Letelier S., decano Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile

    Más sobre:RegionesBrechasPolíticas públicasProductividad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mario Desbordes espera buscar la reelección como alcalde de Santiago: “Cuatro años se hacen nada”

    Mas y el valor de la certeza jurídica: si un proyecto tiene una RCA aprobada y luego se rechaza, “los gastos se devuelven y lo asume el Estado”

    Sedini defiende megarreforma y apunta a la oposición por “fijarse ideológicamente” en rebaja de impuestos

    56 detenidos y más de 6 mil controles preventivos: las cifras que dejó el megaoperativo policial en la Región Metropolitana

    Tras la caída de Orbán: ¿Quién se perfila como el próximo líder obstruccionista de la UE?

    Dos menores de 14 y 15 años detenidos por encerronas: habrían participado en al menos ocho delitos

    Lo más leído

    1.
    El costo de tolerar la intolerancia

    El costo de tolerar la intolerancia

    2.
    Migración irregular: el problema no está solo en la frontera

    Migración irregular: el problema no está solo en la frontera

    3.
    Oposición: su camino al desierto como microrresistencia

    Oposición: su camino al desierto como microrresistencia

    4.
    Gratuidad universitaria y responsabilidad

    Gratuidad universitaria y responsabilidad

    5.
    La deuda que estamos acumulando gracias a la IA

    La deuda que estamos acumulando gracias a la IA

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 16 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 16 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Enap publica nuevo informe de precios: ¿Cuánto sube la bencina esta semana?

    Enap publica nuevo informe de precios: ¿Cuánto sube la bencina esta semana?

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Mario Desbordes espera buscar la reelección como alcalde de Santiago: “Cuatro años se hacen nada”
    Chile

    Mario Desbordes espera buscar la reelección como alcalde de Santiago: “Cuatro años se hacen nada”

    Sedini defiende megarreforma y apunta a la oposición por “fijarse ideológicamente” en rebaja de impuestos

    56 detenidos y más de 6 mil controles preventivos: las cifras que dejó el megaoperativo policial en la Región Metropolitana

    Mas y el valor de la certeza jurídica: si un proyecto tiene una RCA aprobada y luego se rechaza, “los gastos se devuelven y lo asume el Estado”
    Negocios

    Mas y el valor de la certeza jurídica: si un proyecto tiene una RCA aprobada y luego se rechaza, “los gastos se devuelven y lo asume el Estado”

    “La fase de mayor riesgo ha sido superada”: CLC redujo sus pérdidas un 39% en 2025 y aumentó su actividad

    Megarreforma: Parisi recomendará al PDG rechazar proyecto y dice que meta de repatriación de capitales “es nada, muy pobre”

    Cómo Irán usó un satélite espía de China para identificar y atacar bases de EEUU, según reportes
    Tendencias

    Cómo Irán usó un satélite espía de China para identificar y atacar bases de EEUU, según reportes

    Adicción al juego: qué es la ludopatía, cuáles son las señales de alerta y cómo ayudar a un cercano con este trastorno

    El debate sobre la salud mental de Donald Trump tras sus comportamientos y comentarios en público

    El potente reproche de Vinícius a Jude Bellingham en la derrota del Real Madrid en Champions: “Calla la boca”
    El Deportivo

    El potente reproche de Vinícius a Jude Bellingham en la derrota del Real Madrid en Champions: “Calla la boca”

    El desconocido reto que Marcelo Bielsa le dio a Martín Palermo la noche noche en la que falló tres penales ante Colombia

    Guillermo Hoyos celebra su nombramiento como DT del Inter Miami de Messi: “Es una bendición”

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo
    Tecnología

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    El Papa contra el Rey: la guerra de poderes que terminó con un emperador descalzo en la nieve
    Cultura y entretención

    El Papa contra el Rey: la guerra de poderes que terminó con un emperador descalzo en la nieve

    En busca del bajo perdido: cómo Paul McCartney recuperó una joya de sus días de The Beatles

    Public Image Ltd. en Chile: John Lydon aún domina el caos

    Tras la caída de Orbán: ¿Quién se perfila como el próximo líder obstruccionista de la UE?
    Mundo

    Tras la caída de Orbán: ¿Quién se perfila como el próximo líder obstruccionista de la UE?

    El Papa critica a los líderes que utilizan la religión para justificar la guerra en medio de su disputa con Trump

    Al menos 18 muertos en ataques cruzados entre Rusia y Ucrania tras el fin de la tregua

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde