SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Interpretando las señales mixtas del mercado laboral para la política monetaria

Javier SalinasPor 
Javier Salinas
JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Señales mixtas. Así describió el Banco Central (BCCh) la situación actual del mercado laboral en el Informe de Política Monetaria (Ipom) presentado hace algunas semanas. La autoridad monetaria declaró que el empleo ha tenido un crecimiento acotado y la tasa de desempleo se ubica por encima de los niveles prepandemia, en un contexto en el que la actividad ha estado creciendo en torno a su potencial y la brecha del producto se ha ido cerrando. Sin embargo, también destacaron el elevado aumento de las remuneraciones y, por cierto, de los costos laborales.

En esta línea, destaco dos mensajes. El primero de ellos es el efecto del mercado laboral en el consumo (y, por ende, en la demanda interna). El BCCh declaró que el consumo creció más de lo que anticipaban, a la par de una evolución favorable de algunos de sus fundamentos. Y, entre ellos, señalan el incremento en la masa salarial (es decir, la suma de las dinámicas de creación de empleo y de los salarios reales).

El segundo es que los costos laborales han venido en aumento (y creciendo a un ritmo superior al prepandemia), y que esto es una de las principales preocupaciones de las empresas. Así, empresas de diferentes sectores subrayaron, dentro de la Encuesta de Percepción de Negocios, el impacto de políticas como la reducción de la jornada laboral a cuarenta horas y los incrementos del salario mínimo.

¿Cómo se interpretan estas señales para la política monetaria? Primeramente, la señal de un alza en los salarios (y los costos laborales) en un contexto de creación del empleo débil pareciera ser un fenómeno inducido por las políticas públicas más que por un incremento en la productividad de los trabajadores. Esto estaría generando cierto soporte en el consumo (ya que este depende de la masa salarial), pero si el dinamismo del mercado laboral no viene acompañado de dinamismo en la producción, este fenómeno sería inflacionario. Sin embargo, la actividad ha estado creciendo en torno a su potencial, por lo que hay algo sucediendo en la productividad que no está del todo claro aún.

En segundo lugar, la alta tasa de desempleo se encuentra sobre niveles previos a la pandemia, pero esa alza podría ser cíclica o estructural. Si esta tasa de desempleo es la nueva tasa estructural, quiere decir (en palabras simples) que para que las empresas puedan contratar nuevo personal necesitarían ofrecer salarios más altos (generando renovadas presiones inflacionarias, debido al incremento en los costos laborales que implicaría esto). En cambio, si este desempleo es alto por factores cíclicos, las personas estarían dispuestas a trabajar por salarios que podrían ser menores que los de su empleo anterior. Y aquí nos encontramos de nuevo con señales cruzadas: dado que la actividad está creciendo a un ritmo similar a la masa salarial, pareciera que el mercado laboral está equilibrado. Sin embargo, la sensación de desempleo alto se debe en parte a que el alza del salario es más bien artificial.

Es evidente que el desempeño del mercado laboral es una preocupación para la política monetaria. Pero todavía falta camino por recorrer en los diagnósticos para poder afinar mejor las decisiones del BCCh, con la curiosa situación actual del mercado laboral. Esperemos más recuadros en los siguientes Ipoms.

*El autor de la columna es economista jefe de LarrainVial Research

Más sobre:Opiniónpolítica monetariamercado laboral

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Caso Chinamart: cara a cara entre Karol Cariola y fiscal Cooper en causa por tráfico de influencias queda para diciembre

Queda habilitado el segundo ramal en altura de enlace entre Autopista Vespucio Norte y Ruta 68

“Es lamentable que no les importe Julia Chuñil”: Diputados cuestionan ausencia del Gobierno en proyecto de protección a defensores ambientales

Exdirector de la PDI revela uso de gastos reservados para confirmar que exfiscal Campos fue intervenido mientras investigó fraude en Carabineros

Chahuán (IND. PL), Lorca (IND. FRVS), Murath (PNL) y González (UDI) se enfrascan en duro debate por seguridad y justicia

Cuando el tiempo pasa inexorable: los primeros y olvidados Premios Nobel de Literatura

Lo más leído

1.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

2.
“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

3.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

4.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

5.
Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Roma por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Roma por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Japón vs. Francia por el Mundial Sub 20
Chile

A qué hora y dónde ver a Japón vs. Francia por el Mundial Sub 20

Caso Chinamart: cara a cara entre Karol Cariola y fiscal Cooper en causa por tráfico de influencias queda para diciembre

Queda habilitado el segundo ramal en altura de enlace entre Autopista Vespucio Norte y Ruta 68

Las otras veces que el Banco Central ha analizado la situación del mercado laboral en el país
Negocios

Las otras veces que el Banco Central ha analizado la situación del mercado laboral en el país

Parte el proceso de tarifas de distribución eléctrica: gobierno propone baja, aunque consultor dice que deben subir

¿Cómo cerrará el año la inflación y qué hará el BC con la tasa de interés?: las apuestas de los expertos tras IPC de septiembre

“No sé quién es”: los despectivos dichos de Trump sobre Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026
Tendencias

“No sé quién es”: los despectivos dichos de Trump sobre Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Con precios populares y niños gratis: comienza la venta de entradas para los Juegos Parapanamericanos Juveniles
El Deportivo

Con precios populares y niños gratis: comienza la venta de entradas para los Juegos Parapanamericanos Juveniles

La UC blinda a su nueva joya: Vicente Cárcamo firma su primer contrato y se alista para debutar ante Ñublense

Arturo Vidal duda de su continuidad: “A fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo”

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Cuando el tiempo pasa inexorable: los primeros y olvidados Premios Nobel de Literatura
Cultura y entretención

Cuando el tiempo pasa inexorable: los primeros y olvidados Premios Nobel de Literatura

Inspirado en Gorillaz y Portishead: Oddó abre nueva etapa y presenta su proyecto virtual Ami

Valeria Castro presentará su nuevo álbum nominado al Grammy Latino en Santiago

Dinamarca prohibirá las redes sociales a los menores de 15 años
Mundo

Dinamarca prohibirá las redes sociales a los menores de 15 años

Gisèle Pelicot increpa a uno de sus violadores tras el recurso de apelación: “Asume la responsabilidad de tus actos”

El exdirector del FBI, James Comey, se declara inocente

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?