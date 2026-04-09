SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Jaime Guzmán y el modelo económico

    Rolf LüdersPor 
    Rolf Lüders
    Las Condes conmemora 35 años del asesinato de Jaime Guzmán con nueva placa en su memorial

    Hace 35 años y en plena democracia, fue asesinado Jaime Guzmán, probablemente el intelectual contemporáneo que mayor influencia ha tenido en la conformación de la institucionalidad que nos rige. Lo hizo como asesor del general Augusto Pinochet, como fundador y líder indiscutido de la Unión Democrática Independiente (UDI), como uno de los redactores más determinantes de la actual Constitución, como dirigente universitario, como brillante panelista en programas de televisión y como autor de numerosos escritos.

    Fundador en los años 1960 del gremialismo en la Pontificia Universidad Católica de Chile, sus ideas tuvieron, entre otras, sus raíces en el conservantismo católico chileno, en la Doctrina Social de la Iglesia, en el corporativismo, y en la noción de la existencia moral pública objetiva. En ese sentido, y en materia de política económica, sus convicciones distaban aparentemente de aquellas neoclásicas y de libre mercado que, a partir de 1973, estaban implementando los Chicago Boys en Chile.

    Sin embargo y alrededor de 1977, Guzmán empezó a apoyar a los constructores del modelo económico chileno y a hacer suyas las bases de la economía social de mercado que se estaba implementando en el país. ¿Cuáles fueron las razones que pudo haber tenido para ello? A mi entender estas fueron, al menos, tres.

    Por un lado, el modelo estaba empezando a dar los resultados que cabía esperar de un sistema económico eficaz. La inflación se estaba controlando, se estaban creando buenos empleos, y la apertura comercial -por la amplia disponibilidad y variedad de bienes de consumo que produjo- estaba contribuyendo a generar una incipiente sensación generalizada de bienestar.

    Por otro lado, el modelo económico y social que se estaba estructurando en Chile implicaba de facto la existencia de un rol subsidiario positivo del Estado, concepto que Guzmán compartía y que difería de aquél negativo que sostenía, por ejemplo, Milton Friedman. La mejor prueba de ello era la importancia que el gobierno de la época le estaban dando al combate en contra de la pobreza, liderada, entre otros, por Miguel Kast.

    Final y posiblemente la razón más importante que pudo haber tenido Guzmán para dar su apoyo a la implementación de una economía de mercado en Chile, fue que la estructura institucional económica que se estaba instaurando era de tal naturaleza que dificultaría enormemente su reemplazo por una de corte marxista o centralizada.

    Jaime Guzmán fue, por sobre todo, un gran político. En el tema que nos convoca, estuvo dispuesto a sacrificar, parcialmente y por ejemplo, su convicción de la necesaria existencia de una moral pública objetiva, en aras de favorecer la implementación de una economía de mercado libre y, de paso, favorecer su proyecto despolitizador, anticomunista y refundacional.

    Por Rolf Lüders, economista

    Más sobre:Modelo económicoEconomía de mercado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de La Serena regresa a prisión preventiva a médico ecuatoriano acusado de emitir más de 11 mil licencias fraudulentas en Coquimbo

    Chile Transporte emplaza al gobierno y a generadores de carga a tomar medidas por alza de combustibles

    La Autoridad Palestina condena la aprobación de 34 nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania

    En reunión con la ministra de Educación: alcaldes de la Amuch exponen deficiencias de los SLEP y piden auditoría externa al sistema

    Contraloría detecta irregularidades por más de $1.500 millones en gestión del Hospital de Los Ángeles

    Avión de la Armada recibe símbolo de Rapa Nui en ceremonia con isleños

    Lo más leído

    1.
    Violencia y funas, antidemocráticas y contrarias a toda educación

    Violencia y funas, antidemocráticas y contrarias a toda educación

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Cuándo juega Chile vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Cuándo juega Chile vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay Sub 17 en TV y streaming

    Corte de La Serena regresa a prisión preventiva a médico ecuatoriano acusado de emitir más de 11 mil licencias fraudulentas en Coquimbo
    Chile

    Corte de La Serena regresa a prisión preventiva a médico ecuatoriano acusado de emitir más de 11 mil licencias fraudulentas en Coquimbo

    Chile Transporte emplaza al gobierno y a generadores de carga a tomar medidas por alza de combustibles

    En reunión con la ministra de Educación: alcaldes de la Amuch exponen deficiencias de los SLEP y piden auditoría externa al sistema

    Coopeuch distribuirá más de $72 mil millones en remanente entre sus socios
    Negocios

    Coopeuch distribuirá más de $72 mil millones en remanente entre sus socios

    FMI enciende las alertas por la guerra en Irán: “El crecimiento será más lento, incluso si la nueva paz es duradera”

    Accionistas de Bci ratifican a Susana Jiménez en el directorio y aprueban dividendo de $1.500 por acción

    Qué sentencia tuvo la “reina de la Ketamina”, la mujer que le suministró drogas a Matthew Perry, actor de Friends
    Tendencias

    Qué sentencia tuvo la “reina de la Ketamina”, la mujer que le suministró drogas a Matthew Perry, actor de Friends

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años

    Por qué los estudiantes que hacen deporte tienen más probabilidad de asistir a clases, en comparación a sus compañeros

    La respuesta de Universidad de Concepción tras la denuncia contra su técnico por parte del Colegio de Entrenadores
    El Deportivo

    La respuesta de Universidad de Concepción tras la denuncia contra su técnico por parte del Colegio de Entrenadores

    En vivo: Chile se enfrenta a Paraguay por el Sudamericano Sub 17, en un duelo de necesitados

    Desde la mitad de la cancha: revisa el insólito autogol del Porto ante el Nottingham Forest por la Europa League

    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta
    Tecnología

    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta

    Estas son las apps más usadas en la Antártica

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Amarga Navidad: la nueva cinta de Pedro Almodóvar confirma estreno en Chile
    Cultura y entretención

    Amarga Navidad: la nueva cinta de Pedro Almodóvar confirma estreno en Chile

    Francisca Valenzuela explora la oscuridad después de dar a luz en su nuevo single

    Las catadoras del Führer: llega película basada en bestseller italiano

    La Autoridad Palestina condena la aprobación de 34 nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania
    Mundo

    La Autoridad Palestina condena la aprobación de 34 nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania

    “Las mentiras deben terminar”: Melania Trump dice que no fue víctima de Jeffrey Epstein

    Putin declara un alto el fuego en Ucrania durante este fin de semana por la Pascua ortodoxa

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis
    Paula

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis

    Si el sexo duele, no es normal

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando