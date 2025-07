Jeannette Jara y el crecimiento económico

Las próximas elecciones van a estar marcadas por las preferencias de los votantes por mayor seguridad y crecimiento económico. En lo último, se confrontarán dos sistemas, uno basado en la asignación relativamente centralizada de recursos, y el otro que -apoyado en el libre funcionamiento de los mercados y en un rol subsidiario del Estado- se propone perfeccionar nuestro orden económico. Jeannette Jara, la ganadora de la primaria recién pasada, representará a la primera opción, a pesar de que se ha referido poco al crecimiento y menos a cómo pretende financiar una serie de costosas medidas orientadas a redistribuir ingresos y/o riqueza.

Jara sí declaró que haría crecer el PIB aumentando la demanda interna mediante incrementos en las remuneraciones. Pareció entonces que estaba proponiendo cambiar radicalmente el actual modelo chileno, que está basado en buena parte en el dinamismo de la demanda externa. Luego, reaccionando frente a la crítica, Jara echó pie atrás. Parece que había estado refiriéndose a las propuestas de algunos sintonizadores finos que han postulado que -manteniendo la actual apertura externa- es posible aumentar, con un adecuado manejo macroeconómico, los recursos disponibles para la inversión y por ende para el desarrollo. Discrepo, pero el tema deberá quedar para otra columna.

Jeannette Jara también ha propuesto dedicar más recursos al desarrollo de las ciencias y la tecnología, sin advertir que el impacto sobre el crecimiento de esa medida es a mediano y largo plazo y que, por lo tanto, no genera recursos para una próxima redistribución.

En materia de una nueva repartición de ingresos, Jeannette Jara he realizado numerosas propuestas que quizás se pueden resumir en que durante su gobierno intentará que el crecimiento no solo llegue a los grandes sectores empresariales, sino que también a la mesa de todas las familias chilenas (The Times en español, 2025).

En fin, a estas alturas es difícil adelantar con certeza los pilares del programa económico de Jeannette Jara con vistas a la primera vuelta electoral, salvo que tenderá a favorecer una asignación de recursos relativamente centralizada y una importante redistribución de la riqueza, prácticas que en todos aquellos partes en que han sido adoptadas simultáneamente, han tendido a fracasar.

Pero Jeannette Jara y el Partido Comunista (PC) en que milita, son pragmáticos y amoldan sus preferencias a lo posible y a sus objetivos electorales, sin modificar sus convicciones más profundas. Además, la candidata Jara tendrá que, al menos en parte, acoger en sus programas a las preferencias moderadoras del Socialismo Democrático. El grado en que lo haga, va a determinar los resultados que -en términos de crecimiento económico- cabe esperar de un gobierno liderado por la candidata del PC.

Por Rolf Lüders, economista