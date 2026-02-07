SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Jugada maestra

    Max ColodroPor 
    Max Colodro

    En sus primeros días en el cargo, el presidente Kast enfrentará un importante dilema político: apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU y provocar un hondo malestar en sectores de la derecha, o desestimarla y dinamitar de entrada los vínculos con la futura oposición. Al parecer no hay una tercera opción y el futuro mandatario tendrá que escoger entre dos alternativas que tienen –ambas– un alto y complejo costo.

    ¿Pudo Kast no quedar expuesto a esta encrucijada que marcará, sin duda, el primer tramo de su gobierno? ¿Dejar en esta situación incómoda al próximo gobierno fue el objetivo deliberado del Presidente Boric? No es fácil responder ambas preguntas, pero lo cierto es que, si La Moneda de verdad quería que la candidatura de Bachelet fuera una “política de Estado”, hizo las cosas muy mal. Primero, porque no incorporó a la próxima administración en el diseño, ni le informó de sus conversaciones con los gobiernos de México y Brasil. No solo eso: la iniciativa puso a Kast ante hechos consumados, exhibiendo el precio que deberá pagar si decide no respaldar a Bachelet, tanto en política interna como en relaciones internacionales.

    ¿Qué es lo que Gabriel Boric y la futura oposición prefieren? ¿Si Kast apoya formalmente a Bachelet, su cancillería se jugará por su viabilidad o no moverá un dedo para promoverla? Si ese va a ser el caso, ¿no será mejor que Kast la desestime y la futura oposición pueda cobrar caro la afrenta? ¿La expresidenta está de acuerdo con haber excluido al próximo gobierno de las conversaciones con México y Brasil? ¿Y con el hecho de que su candidatura se haya presentado de tal forma que se convirtiera en un gran incordio para el nuevo presidente? ¿Bachelet cree que este escenario la ayuda en sus aparentemente genuinas aspiraciones?

    Lo único claro aquí es que esta candidatura ya es un factor de división y polarización interna. Y que el presidente Kast, sin imaginarlo, fue colocado en una situación inconfortable, donde todos los costos de su decisión –sea cual sea– los pagará él. En ese sentido, la jugada de Boric y su gobierno es un acierto político por donde se le mire: Kast no podrá salir indemne de esta encrucijada a la que fue hábilmente conducido, es decir, sin incendiar uno de los lados de la pradera.

    Más allá de la decisión que tome el futuro presidente y de sus consecuencias, hay aquí una lección relevante para el nuevo gobierno: no va a tener respiro, no va a ser fácil generar condiciones de colaboración con sus adversarios, y toda posibilidad de poner a Kast entre la espada y la pared será aprovechada. Alguien puede quizá pensar que esta candidatura de Bachelet le cayó del cielo al actual oficialismo y futura oposición. Pero no es cierto: más que un regalo de la diosa Fortuna, aquí hubo un diseño político inteligente, una operación bien planteada en sus objetivos y hábilmente ejecutada. Como diría el poeta, un precedente cargado de futuro.

    Más sobre:José Antonio KastMichelle BacheletONUGabriel Boric

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Brandon Judd, embajador de EE.UU.: “Estoy entusiasmado con el futuro gobierno, ya estamos trabajando con ellos”

    Cuba critica el ofrecimiento de ayuda humanitaria de EE.UU. “con propósitos políticos groseramente oportunistas”

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Trump planea una reunión de la Junta de Paz en Washington para el 19 de febrero

    Annemarie Jacir, directora palestina: “Es fundamental que empecemos a hablar de nuestros traumas, de nuestro pasado”

    Mieko Kawakami, escritora japonesa: “2666 de Bolaño todavía me abruma completamente”

    Lo más leído

    1.
    El impasse cultural

    El impasse cultural

    2.
    Bachelet y su banda

    Bachelet y su banda

    3.
    Candidatura inviable

    Candidatura inviable

    4.
    El incierto rol de la IA en el mercado laboral 2026

    El incierto rol de la IA en el mercado laboral 2026

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Incendio en Santa Elvira con San Francisco mantiene operativo de Bomberos en Santiago Centro

    Incendio en Santa Elvira con San Francisco mantiene operativo de Bomberos en Santiago Centro

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Brandon Judd, embajador de EE.UU.: “Estoy entusiasmado con el futuro gobierno, ya estamos trabajando con ellos”
    Chile

    Brandon Judd, embajador de EE.UU.: “Estoy entusiasmado con el futuro gobierno, ya estamos trabajando con ellos”

    Ministra Arredondo acusa intentos de “quitar recursos y justificar recortes en cultura” tras críticas al Excéntrico Fest

    Los apoyos y reparos a la nómina de subsecretarios y delegados regionales del futuro gobierno de Kast

    Automotores Gildemeister, cinco años después del Capítulo 11: “La compañía hoy día está superbién parada”
    Negocios

    Automotores Gildemeister, cinco años después del Capítulo 11: “La compañía hoy día está superbién parada”

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales

    Denuncias a Unidad de Investigación de la CMF suben 311% en últimos siete años

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    El segundo escándalo del presidente de Perú: José Jerí habría contratado mujeres tras reuniones nocturnas

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Super Bowl: Seahawks y Patriots definen al campeón del fútbol americano
    El Deportivo

    Super Bowl: Seahawks y Patriots definen al campeón del fútbol americano

    Tomás González, gimnasta nacional: “Estoy muy motivado por representar a Chile nuevamente en una atmósfera de elite”

    Entrevista con Daniel Garnero, técnico de la UC: “Si pegamos primero, vamos a ser un equipo más fuerte”

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra
    Tecnología

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Annemarie Jacir, directora palestina: “Es fundamental que empecemos a hablar de nuestros traumas, de nuestro pasado”

    Mieko Kawakami, escritora japonesa: “2666 de Bolaño todavía me abruma completamente”

    Cuba critica el ofrecimiento de ayuda humanitaria de EE.UU. “con propósitos políticos groseramente oportunistas”
    Mundo

    Cuba critica el ofrecimiento de ayuda humanitaria de EE.UU. “con propósitos políticos groseramente oportunistas”

    Trump planea una reunión de la Junta de Paz en Washington para el 19 de febrero

    Netanyahu se reunirá el miércoles con Trump en Washington para hablar de Irán

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra