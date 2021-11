La adaptación es la clave para el futuro del planeta

Hace algunos días tuve el honor de participar en el Día del Agua de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP26), donde se abordó de manera clara y concreta el impacto del cambio climático sobre nuestras vidas y el riesgo que impone para el planeta. La mitigación ya no es suficiente, deberemos aprender a adaptarnos y convivir de manera cada vez más resiliente. Esto, que hace unos años parecía muy lejano, ya es una realidad en el presente y nos obliga a actuar hoy.

Entre las conclusiones de la COP26 se consideró estratégico disminuir la desforestación y controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, países desarrollados se comprometieron a duplicar los fondos de ayuda para países en vías de desarrollo, con el objetivo de ayudar a adaptarse al cambio. Colaboración, apoyo y liderazgo, serán claves para avanzar en la constante lucha contra el cambio climático.

En este sentido, los prestadores de servicios ambientales y sanitarios tenemos un rol fundamental para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, pero debemos trabajar en conjunto para lograr un impacto concreto en beneficio de las personas y del medioambiente. Por esto, en Aguas Andinas tomamos la decisión de liderar desde el comienzo la iniciativa “50 to 1 billion”, impulsada por la International Water Association, siendo la primera compañía de servicios sanitarios y medioambientales del mundo en sumarnos. ¿Su objetivo? Reunir, al menos, a las 50 sanitarias más grandes del mundo para impulsar una adaptación exitosa a la emergencia climática y, así, impactar positivamente a más de 1.000 millones de personas.

Durante su lanzamiento, los participantes coincidimos en un punto: no sirven los esfuerzos individuales y el desafío debe ser continuar incorporando a más prestadoras de servicios medioambientales del mundo para que en conjunto sumemos esfuerzos que impacten de manera significativa y sostenida en la lucha contra el cambio climático. El tiempo de actuar es ahora ¡No podemos esperar más!

Este anuncio reafirma nuestro compromiso con la emergencia climática global. Antes fuimos la primera empresa del rubro Water Utilities a nivel mundial en fijar nuestras metas de descarbonización con base científica para cumplir con la ambición de no sobrepasar los 1,5°C. También participamos activamente en las iniciativas Race to Zero y Race to Resilience, con el objetivo de continuar con una reducción sostenida de nuestras emisiones, y consolidar un modelo de adaptación y economía circular como respuesta a los efectos producidos por el alza sostenida de la temperatura a nivel global.

No hay duda de que el cambio climático está mermando la disponibilidad de los recursos naturales del planeta, siendo el agua uno de los más afectados y en Chile vivimos esta realidad muy de cerca. Hoy, todos juntos, debemos trabajar sin pausa ni treguas, tanto la sociedad civil, las autoridades y los prestadores de distintos servicios. El objetivo es uno y requiere del trabajo de todos: adaptarnos es sobrevivir a esta crisis latente y en constante intensificación.

La autora es Gerente General de Aguas Andinas