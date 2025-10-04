SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

La cultura como clave de los desafíos contemporáneos

Emilia GarcíaPor 
Emilia García

Un signo distintivo del siglo XXI parece ser el siguiente: fenómenos complejos, que resisten soluciones rápidas, que desbordan lo meramente técnico y que nos fuerzan –aunque no queramos– a mirar lo cultural. La natalidad es quizás el mejor ejemplo. Ningún país ha logrado revertir su caída sostenida. Y Chile, lejos de ser la excepción, se ha convertido en uno de los casos más dramáticos, con una de las caídas más pronunciadas en el mundo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué tiene Chile de especial?

Tras la modernización del siglo XX –con mayor educación y participación laboral femenina, transformaciones en la convivencia y nuevos roles de género– nuestra institucionalidad quedó rezagada. Ese desfase entre cambios culturales acelerados y marcos institucionales lentos explica en gran medida la magnitud de la crisis.

Por eso, reducir este fenómeno a un problema meramente económico es un error. Como muestra nuestro último estudio en IdeaPaís, en línea con la literatura internacional, el corazón del problema está justamente en lo cultural y territorial: en cómo valoramos la familia (base común en el discurso, pero cada día más frágil en la práctica), en cómo concebimos los vínculos y en cómo articulamos las aspiraciones profesionales con la vida familiar.

Que un problema sea cultural no implica quedarse de brazos cruzados. Si algo nos enseña la historia es que los fenómenos culturales terminan modelando la vida cotidiana de las familias. El desafío, entonces, es abordarlos con más paciencia, con más profundidad y también con más creatividad.

Ese es el propósito del III Congreso de Políticas Públicas Profamilia de IdeaPaís y la Escuela de Gobierno UAI: abrir una conversación seria y multidisciplinaria sobre la crisis de natalidad que hoy marca el futuro de Chile. Queremos que este encuentro contribuya a mirar este desafío común con la transversalidad y la urgencia que merece, porque ninguna reforma educacional, previsional o de salud podrá sostenerse en el tiempo si en Chile dejan de nacer niños.

Por Emilia García, directora de estudios de IdeaPaís.

Más sobre:NatalidadLT SábadofecundidadNatalidad en ChileNacimientos en ChileIdeaPaísEmilia García

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ataque de drones rusos a una estación ferroviaria deja alrededor de 30 personas heridas en Ucrania

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco

Investigan homicidio de niña de 5 años en toma Vista Hermosa de Lampa

Tres mujeres encabezan el ranking de reputación digital de líderes empresariales

El millonario estadounidense que apoya un telescopio “gigante” en Chile

La minería privada sube un 50% su tributación este año: cuánto aportan las empresas top 10

Lo más leído

1.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

2.
Una clasificación insólita: las tarjetas meten a la Roja en octavos del Mundial Sub 20 pese a caer con Egipto

Una clasificación insólita: las tarjetas meten a la Roja en octavos del Mundial Sub 20 pese a caer con Egipto

3.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

4.
“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

5.
Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, sábado 4 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 4 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming
Chile

Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Investigan homicidio de niña de 5 años en toma Vista Hermosa de Lampa

Temblor hoy, sábado 4 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Tres mujeres encabezan el ranking de reputación digital de líderes empresariales
Negocios

Tres mujeres encabezan el ranking de reputación digital de líderes empresariales

El millonario estadounidense que apoya un telescopio “gigante” en Chile

La minería privada sube un 50% su tributación este año: cuánto aportan las empresas top 10

Anastasia Berg, filósofa: “La gente se exige mucho para decidir tener un hijo”
Tendencias

Anastasia Berg, filósofa: “La gente se exige mucho para decidir tener un hijo”

“Todos moriremos”: qué es la superinteligencia artificial y por qué hay que temerle, según el “profeta de la IA”

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Marcelo Bosch, exfigura de los Pumas: “Chile puede ganar su primer partido en un Mundial”
El Deportivo

Marcelo Bosch, exfigura de los Pumas: “Chile puede ganar su primer partido en un Mundial”

España y Brasil chocan en el Estadio Nacional sin margen de error en el Mundial Sub 20

La U rescata un empate ante Nacional en su debut en la Copa Libertadores femenina

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco

Sin Frenos: cómo el streaming se atreve con su primera serie sobre la migración venezolana en Chile

Con la influencia de su madre y de Borges: llega un libro guía sobre la literatura de César Aira

Ataque de drones rusos a una estación ferroviaria deja alrededor de 30 personas heridas en Ucrania
Mundo

Ataque de drones rusos a una estación ferroviaria deja alrededor de 30 personas heridas en Ucrania

A dos años del ataque de Hamas: la espera sin fin de los familiares de rehenes israelíes

Israel anuncia la “implementación inmediata” de la primera fase del plan de Trump para Gaza

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile
Paula

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más