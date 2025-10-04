La Hacienda Gaucha: El regreso

La historia es bien conocida por todos. Durante las protestas del estallido social de 2019 el restaurante La Hacienda Gaucha de la calle Vicuña Mackenna fue saqueado e incendiado. Cinco años después, a fines de 2024, esta parrilla propiedad del asturiano Lucio Torres reabrió sus puertas. Desde ese momento tenía pendiente pasar a visitarlos, cosa que concreté la semana pasada.

A eso de la una de la tarde de un caluroso día llegué a La Hacienda Gaucha. Había poca gente aún por lo que me indicaron que podía ubicarme donde quisiera en el primer piso, por lo que elegí una mesa en el salón más próximo a la entrada. Tras revisar la carta, que sigue más o menos como siempre, pedí un Lomo Vetado ($13.290) con una Ensalada Argentina ($3.390). Para beber una copa de Cabernet Sauvignon Koyle ($5.090) más una botella de agua mineral ($2.690).

Junto con los líquidos llegó una panera con un par de panes y unas ricas empanaditas de carne de cortesía, además de mantequilla y pebre. Tras esa sabrosa espera, vino la comida. La ensalada (lechuga, tomate, cebolla y huevo duro) fue aliñada por el garzón, tal cual se indicó, lo cual se agradece. Y para mi sorpresa, el tomate no estaba como si fuese de pleno verano, pero tenía una textura y sabor más que aceptable. Debo decir que disfruté la ensalada. En cuanto a la carne, esta venía bien jugosa y poco hecha, también siguiendo mis instrucciones al momento de pedirla. Se trataba de un trozo de unos 250 gramos, muy blando y sabroso. Es decir, cumplía totalmente con las expectativas formadas al momento de elegirlo. De todo mi gusto.

En resumen, puedo decir que comí lo mismo que pedí decenas de veces en este lugar años atrás (vivía muy cerca cuando partieron, a inicios de la década del 2000) y quedé con la sensación de siempre, la de una muy buena parrilla donde se come bien y con una relación precio-calidad poco vista en Santiago.

Dicen que las segundas partes nunca son buenas, pero la verdad es que yo tengo mis dudas. Es cierto, aún hay incertidumbre en si el barrio de Plaza Baquedano y alrededores se recuperará completamente. Es cierto también que los salones del primer piso ya no son iguales a los de antes y por lo mismo ya no recuerdan a esas parrillas antiguas de Buenos Aires como La Chacra o Las Nazarenas. Al final todo eso da lo mismo, porque la Hacienda Gaucha ha vuelto con la misma buena comida, servicio y precios de siempre. ¿Qué más se puede pedir?

Por Álvaro Peralta Sáinz(Don Tinto), cronista gastronómico.

CONSUMO TOTAL: $24.460.

DIRECCIÓN: Vicuña Mackenna 35, teléfono 952237041, Santiago.

HORARIO: Domingo a martes 12:30 a 17 hrs. Miércoles 12:30 a 22 hrs. Jueves, viernes y sábado 12:30 a 22:30 hrs.

ESTACIONAMIENTO: Afuera del local (pocos).

PÚBLICO: Apto para todo público.

CALIFICACIÓN: ✮✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver