BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La hora de la responsabilidad política

    Álvaro PezoaPor 
    Álvaro Pezoa
    Foto - Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

    El resultado de la primera vuelta presidencial ha sido contundente: José Antonio Kast obtuvo una clara ventaja frente a sus contendores de derecha y centroderecha, y la suma de los apoyos de las candidaturas de oposición configura una mayoría política sólida. Esta señal de las urnas no solo ratifica el rechazo ciudadano a la continuidad del actual gobierno, sino que abre una oportunidad concreta para corregir el rumbo del país.

    El desafío inmediato no admite ambigüedades: asegurar un triunfo amplio de Kast en la segunda vuelta frente a la candidata del Partido Comunista, representante explícita del oficialismo y prolongación de un gobierno marcado por la ineficacia, la inseguridad, el deterioro de la economía y el empleo, el debilitamiento institucional y el descontento social. La elección que se avecina no es simplemente una disputa entre dos liderazgos, sino entre dos visiones de país.

    Para lograr esa victoria, se requiere con urgencia consolidar una unidad política y electoral entre las tres fuerzas de derecha y centroderecha. Esa convergencia no puede quedar en el plano meramente simbólico: debe expresarse en acuerdos y una hoja de ruta compartida. Asimismo, es fundamental encontrar los mecanismos adecuados para atraer al electorado que apoyó a Franco Parisi. Este grupo representa un segmento clave de la ciudadanía, que expresó desconfianza frente a las agrupaciones políticas tradicionales, pero que puede ser congregada con un mensaje claro, sincero y conectado con sus preocupaciones reales.

    Ahora bien, más allá del aspecto electoral, el reto estratégico consiste en preparar las condiciones para gobernar. Afinar el programa, organizar los equipos, delinear prioridades: tareas que no pueden improvisarse. La magnitud de los desafíos que enfrenta Chile —en seguridad, inmigración, crecimiento económico y empleo— exige una propuesta de gobierno de unidad nacional. Esto implica no solo voluntad de diálogo, sino capacidad técnica y convicción para tomar decisiones difíciles y sostenidas en el tiempo.

    A la vez, es indispensable recuperar ámbitos fundamentales para el bienestar y el progreso del país: salud, educación, vivienda, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional. No se trata de prometerlo todo, sino de elegir bien, ordenar prioridades y ejecutar con profesionalismo.

    La tarea no será fácil. Pero es posible si se convoca a la ciudadanía a un proyecto serio y honesto, basado en principios claros, voluntad de acción, integridad moral y una capacidad profesional que inspire confianza. Gobernar es servir. Y servir es encarnar el compromiso con el bien común y con el desarrollo integral de la Nación.

    Este es el momento de asumir la responsabilidad política con altura de miras. Chile no puede seguir esperando el urgente cambio que exige.

    Por Álvaro Pezoa, Director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School, U. de Los Andes

    Más sobre:KastSegunda vueltaParisiEstrategiaUnidad de la derecha

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de Antofagasta rechaza solicitud de desafuero de diputado Sebastián Videla

    Jara relativiza el peso de Parisi en la segunda vuelta: “En Chile nadie endosa los votos de una persona a otra”

    Huelga de pilotos: Latam extenderá cancelación de algunos vuelos hasta el 22 de noviembre

    Democracia Viva: tribunal vuelve a reagendar preparación de juicio oral y ordena a la Fiscalía entregar antecedentes

    Diputada Carolina Marzán renuncia al PPD tras no lograr escaño al Senado por Valparaíso

    SMA formula cargos contra Eólica La Estrella por muerte de cóndores andinos

    Lo más leído

    1.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    2.
    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    3.
    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    4.
    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    5.
    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Servicios

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Corte de Antofagasta rechaza solicitud de desafuero de diputado Sebastián Videla
    Chile

    Corte de Antofagasta rechaza solicitud de desafuero de diputado Sebastián Videla

    Jara relativiza el peso de Parisi en la segunda vuelta: “En Chile nadie endosa los votos de una persona a otra”

    Democracia Viva: tribunal vuelve a reagendar preparación de juicio oral y ordena a la Fiscalía entregar antecedentes

    Huelga de pilotos: Latam extenderá cancelación de algunos vuelos hasta el 22 de noviembre
    Negocios

    Huelga de pilotos: Latam extenderá cancelación de algunos vuelos hasta el 22 de noviembre

    SMA formula cargos contra Eólica La Estrella por muerte de cóndores andinos

    SQM anota su mayor alza desde inicios de 2020 ante mejora en proyecciones para el litio

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos
    Tendencias

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos

    “Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania

    Qué es Proyecto Prometeo, la nueva apuesta de Jeff Bezos en Inteligencia Artificial

    Hermanos Medina salen a la conquista del extremo Rally del Atlas en Marruecos y Argelia
    El Deportivo

    Hermanos Medina salen a la conquista del extremo Rally del Atlas en Marruecos y Argelia

    Fiesta en Leipzig: Alemania golea a Eslovaquia y clasifica sin sobresaltos al Mundial de 2026

    Repasa la goleada con que Alemania derrotó a Eslovaquia y clasificó al Mundial 2026

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha
    Finde

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía
    Cultura y entretención

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía

    Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo

    Claudio Parra y Mario Mutis se confiesan: “No hay otros Jaivas ni los habrá”

    Trump da giro radical sobre publicación de archivos de Epstein en medio de revuelta de destacada voz del movimiento MAGA
    Mundo

    Trump da giro radical sobre publicación de archivos de Epstein en medio de revuelta de destacada voz del movimiento MAGA

    Cuatro veces “No”: las razones tras la primera derrota electoral de Noboa en Ecuador

    Michael Albertus: “Jara tendrá que intentar captar votos del centro, pero no creo que sea suficiente para superar a Kast”

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?