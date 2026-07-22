SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La IA en América Latina como motor de desarrollo, crecimiento y equidad

    Por 
    Juan Carlos de la Llera
    Raquel Bernal
     
    Juan Pablo Murra
    Foto: REUTERS.

    Pocas fuerzas transformarán a América Latina en los próximos años de manera más profunda que la inteligencia artificial (IA). La pregunta no es si América Latina adoptará la IA, sino si seremos capaces de orientarla hacia nuestros desafíos y oportunidades o si seremos arrastrados por una tecnología educada en otras geografías. La IA puede ser un motor de mayor desarrollo, crecimiento y equidad, pero un motor avanza hacia donde lo dirige quien lo diseña.

    Como establece la Encíclica Magnífica Humanitas, reconocida por su capacidad de articular principios éticos que hoy son objeto de discusión en muy diversos espacios académicos, políticos, tecnológicos y culturales, conviene recordar que la IA no es una tecnología neutral. Detrás de cada modelo existen decisiones sobre su entrenamiento, prioridades y valores que hoy se toman sin reconocer la realidad de nuestra región.

    Las oportunidades son extraordinarias: en salud, gestión pública, educación, agricultura, energía, logística, etc., la IA abre posibilidades para abordar desafíos que hoy limitan nuestra competitividad. Pero esa promesa viene acompañada de riesgos, entre los que se encuentran la dependencia tecnológica de consumir modelos entrenados en otros contextos mientras exportamos el talento que podría adaptarlos a los nuestros; la brecha entre el anuncio y el impacto, quedarnos en promesas sin llevar la tecnología a los problemas que afectan a la gente; el ambiental, detrás de cada sistema hay una huella ecológica que debe formar parte de la conversación global; y un reto muy relevante, la equidad, una misma tecnología puede reducir desigualdades o profundizarlas según cómo se diseñe y quién tenga acceso.

    En América Latina, esta discusión adquiere una dimensión particular. Muchos diagnósticos sobre el futuro del trabajo parten de economías con mercados laborales y sistemas educativos y sociales sólidos. Nuestra realidad es otra: la pandemia aceleró el empleo de millones de personas en plataformas digitales con alta vulnerabilidad frente a la automatización. En nuestras economías, con enormes desafíos de movilidad social, es urgente priorizar la educación como el motor que logre que la tecnología complemente el trabajo humano en lugar de reemplazarlo. La inversión en talento, investigación y formación a lo largo de la vida puede convertir a la IA en una herramienta para generar prosperidad compartida.

    Esta es una responsabilidad que las universidades no podemos delegar. Con ese propósito, hemos fortalecido nuestra colaboración a través de La Tríada, una alianza que impulsa la excelencia académica, la investigación conjunta y el desarrollo de soluciones regionales. La IA será para América Latina lo que decidamos hacer de ella. No es una promesa que llegará de fuera, es una capacidad que debemos construir colaborativamente. En septiembre, La Tríada se reúne en Santiago de Chile para seguir trazando ese camino, una construcción que comienza donde han nacido tantas transformaciones decisivas en nuestra historia: en la educación, la investigación y la colaboración más allá de nuestras fronteras.

    Por Raquel Bernal, rectora Universidad de los Andes de Colombia, Juan Pablo Murra, rector Tecnológico de Monterrey y Juan Carlos de la Llera, rector de la Universidad Católica de Chile.

    Más sobre:Inteligencia ArtificialIAUniversidadesEducación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    El precio del petróleo mantiene su escalada y el barril se acerca a los US$ 100

    Temblor de mediana intensidad se registró en la Región de Atacama

    Lavrov confirma que se reunirá mañana con Marco Rubio en Filipinas para hablar sobre la guerra en Ucrania

    La Fiscalía de Estados Unidos y los abogados de Maduro proponen que el juicio comience en junio de 2027

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    Lo más leído

    1.
    Litio: US$3.218 millones en exportaciones y ni una tonelada proviene de un CEOL

    Litio: US$3.218 millones en exportaciones y ni una tonelada proviene de un CEOL

    2.
    Ingeniería de clase mundial

    Ingeniería de clase mundial

    3.
    Corte Penal Internacional: soberanía no es impunidad

    Corte Penal Internacional: soberanía no es impunidad

    4.
    Consecuencias no anticipadas de la megarreforma

    Consecuencias no anticipadas de la megarreforma

    5.
    La economía venezolana, devastada tras los terremotos, sigue en ruinas

    La economía venezolana, devastada tras los terremotos, sigue en ruinas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 22 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 22 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este miércoles 22 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este miércoles 22 de julio: toda la red está operativa

    Las comunas con suspensión de clases confirmada para este miércoles

    Las comunas con suspensión de clases confirmada para este miércoles

    Temblor hoy, miércoles 22 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, miércoles 22 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor de mediana intensidad se registró en la Región de Atacama

    Así funciona la red de Metro este miércoles 22 de julio: toda la red está operativa

    El precio del petróleo mantiene su escalada y el barril se acerca a los US$ 100
    Negocios

    El precio del petróleo mantiene su escalada y el barril se acerca a los US$ 100

    Las declaraciones de Pedro Pablo Larraín, el controlador de Grupo Sartor, ante la Fiscalía: “No existe apropiación directa de fondos ni falsas inversiones”

    Se cierran las inscripciones: dos listas se enfrentarán para presidir la Cámara Chilena de la Construcción

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?
    Tendencias

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    Este jueves llegaría “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados

    Gavi aborda la agresión de Leandro Paredes y rebaja la polémica tras el Mundial: “No creo que tenga que ser suspendido”
    El Deportivo

    Gavi aborda la agresión de Leandro Paredes y rebaja la polémica tras el Mundial: “No creo que tenga que ser suspendido”

    El potente dardo de Rodrigo de Paul tras el Mundial: “Nuestras sonrisas molestan; cuánta gente esperaba nuestra caída”

    “Me aclaró lo que pasó en el camarín”: padre de seleccionado argentino revela detalles de la polémica charla de Messi en la final del Mundial

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    Sonos lanza un rediseño opcional de su app con nueva navegación y controles de volumen mejorados

    La carta de amor eterno de Ozzy Osbourne a The Beatles: “Son y serán para siempre la mejor banda del mundo”
    Cultura y entretención

    La carta de amor eterno de Ozzy Osbourne a The Beatles: “Son y serán para siempre la mejor banda del mundo”

    Humo blanco: Gobierno autoriza los conciertos de BTS en el Estadio Nacional

    Un clásico del reggaeton: Ozuna vuelve a Chile con sus grandes éxitos

    Lavrov confirma que se reunirá mañana con Marco Rubio en Filipinas para hablar sobre la guerra en Ucrania
    Mundo

    Lavrov confirma que se reunirá mañana con Marco Rubio en Filipinas para hablar sobre la guerra en Ucrania

    La Fiscalía de Estados Unidos y los abogados de Maduro proponen que el juicio comience en junio de 2027

    Irán ataca instalaciones de Estados Unidos en Kuwait, Jordania y un centro de datos de Amazon en Bahréin

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”
    Paula

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer