SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

La incómoda exhortación apostólica sobre el amor a los pobres

Jaime AbedrapoPor 
Jaime Abedrapo
La incómoda exhortación apostólica sobre el amor a los pobres

La exhortación apostólica Dilexi Te nos recuerda: “no te olvides de los pobres”, mensaje que nos llega precisamente en tiempos electorales, dentro de los cuales la discusión se presenta en general simplona, sin sentido social y con alto contenido de autorreferencialidad.

Nada se propone respecto a cómo ajustar los sistemas políticos y económicos de nuestra sociedad para superar las distintas formas de pobreza. Por un lado, están quienes han sido descartados por la nueva economía, cuya expresión la observamos entre las personas que no consiguen sustento material respecto de las necesidades básicas. Ello sucede en el mismo instante en que una minoría acumula riquezas de manera desproporcionada, transformando aquello en una de las características delirantes del sistema económico vigente.

Por otro lado, está la pobreza de los marginados socialmente, los cuales han representado un desafío permanente a la estructura social. Este tipo de pobreza recibe palabras en tiempos de campaña que luego suelen no ser atendidas. Ejemplos hay demasiados, tales como las personas que aumentan en las listas de espera en salud, el incremento del déficit habitacional, o en la planificación de las ciudades que han hecho de la segregación su principal característica.

Por ello, podemos afirmar que se ha erosionado el concepto de comunidad. Ello en favor de perspectivas individualistas, cuestión que nos augura más pobreza social. En efecto, las distintas dimensiones de la pobreza encuentran como explicación principal la falla del intelecto del sujeto, quien ha tendido a trastocar su concepción de bien individual, ya que lo sitúa por sobre la noción de comunidad. Esto precisamente nos permite comprender que la principal de las pobrezas está en los ámbitos de la moral y de la espiritualidad.

La pobreza espiritual sería la clave de los discursos políticos vacíos de nuestros tiempos. En tal sentido, la incomodidad de la encíclica apostólica estaría en advertirnos que nos hemos extraviado del sentido mismo de la política, ya que en general las propuestas electorales no se están enfocando en las causas que provocan los diferentes flagelos en nuestra sociedad, tales como la violencia, delincuencia, frustración social, inequidad y desigualdad.

En consecuencia, urge avanzar hacia un cambio de mentalidad que induzca hacia una transformación cultural que contrarreste el sentido de la vida amparado en la acumulación de la riqueza y en la desatención al prójimo. El Chile del retorno a la democracia caminó hacia la mejora de los más pobres, sin embargo, con el tiempo exhibimos menos compromiso con la cuestión social y desatendimos la pobreza moral y cultural. En efecto, las elites política y económica se transformaron en una clara expresión del “exitismo” vacío de sentido social, el cual sólo podría ser –como lo ha sido– expresión de la decadencia espiritual.

Por Jaime Abedrapo, director del Centro de Derecho Público y Sociedad, USS

Más sobre:pobrezasistema económicoestructura socialpolítica

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Banco Central mantiene la tasa de interés, dice que aún hay riesgos inflacionarios y no menciona las cuentas de la luz

“Atorrantes”: jefe de campaña de Matthei abre pugna con el gobierno y encuentra respaldo de la candidata

Wall Street y la Bolsa de Santiago cierran en niveles históricos: estas son las acciones que más suben en la plaza local en 2025

El Pentágono exige acuerdos de confidencialidad para operaciones militares en América Latina

Acusación pendiente: Pardow “no ha sido habido” y UDI acusa al gobierno de esconder al exministro

Megaoperación contra Comando Vermelho deja al menos 64 muertos y se convierte en la más letal de Río de Janeiro

Lo más leído

1.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

2.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

3.
Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

4.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

5.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Servicios

Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo

Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular

Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo
Chile

Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo

“Atorrantes”: jefe de campaña de Matthei abre pugna con el gobierno y encuentra respaldo de la candidata

Acusación pendiente: Pardow “no ha sido habido” y UDI acusa al gobierno de esconder al exministro

Banco Central mantiene la tasa de interés, dice que aún hay riesgos inflacionarios y no menciona las cuentas de la luz
Negocios

Banco Central mantiene la tasa de interés, dice que aún hay riesgos inflacionarios y no menciona las cuentas de la luz

Wall Street y la Bolsa de Santiago cierran en niveles históricos: estas son las acciones que más suben en la plaza local en 2025

Contraloría cuestiona fórmula del gobierno para contabilizar el financiamiento del FES y expertos ven un mayor impacto fiscal

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas
Tendencias

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Everton mira de reojo: presidente del Grupo Pachuca es declarado prófugo de la justicia en México
El Deportivo

Everton mira de reojo: presidente del Grupo Pachuca es declarado prófugo de la justicia en México

En vivo: Chile enfrenta a Bolivia por la Liga de Naciones Femenina

Práctica de penales y ambiente hostil: la tensa espera de la U de cara a la revancha con Lanús por la Copa Sudamericana

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”
Cultura y entretención

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”

Jaime Vadell, el último gran compañero de Héctor Noguera despide al actor: “Era un artista”

Cómo fueron los activos últimos años de Héctor Noguera en teleseries, teatro y talleres

El Pentágono exige acuerdos de confidencialidad para operaciones militares en América Latina
Mundo

El Pentágono exige acuerdos de confidencialidad para operaciones militares en América Latina

Megaoperación contra Comando Vermelho deja al menos 64 muertos y se convierte en la más letal de Río de Janeiro

El huracán Melissa toca tierra como la tormenta más fuerte de la historia de Jamaica

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal