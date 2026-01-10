La (in)eficacia del Derecho Internacional

La intervención estadounidense en Venezuela viola una de las normas más fundamentales del orden post Segunda Guerra Mundial: la prohibición del uso de la fuerza. Al igual que la agresión de Rusia a Ucrania, los crímenes de Israel en Palestina ocupada o la permanente amenaza de China sobre Taiwán, estos son algunos ejemplos que constatan la violación de esta norma imperativa del derecho internacional (DI) por parte de los Estados más poderosos del planeta.

Es en este contexto en que se ha declarado la llegada de un nuevo orden mundial. Un futuro sombrío en que vuelve a imperar la ley del más fuerte. La verdad es que esto de nuevo no tiene nada. Las normas internacionales -al igual que las normas del derecho doméstico- no están exentas de la posibilidad de incumplimiento. La diferencia es que, a falta de un sistema internacional centralizado que pueda establecer sanciones efectivas, pareciera que el DI carece de esas herramientas.

La creación de las normas internacionales -y el cumplimiento de estas- descansa principalmente en el consentimiento de los Estados, quienes han ido estableciendo distintos regímenes internacionales, entre ellos: derechos humanos, derecho del mar, derecho ambiental, comercio e inversiones, etc. Es principalmente en las normas sobre el recurso al uso de la fuerza y la estructura del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas -con cinco miembros permanentes con derecho a veto, entre los que se encuentran EE.UU., Rusia y China- en que la eficacia del DI se ve puesta a prueba.

Aunque en este momento la sensación de inoperancia del DI sea generalizada, el incumplimiento de sus normas sigue siendo la excepción. El entramado normativo producto de la globalización es a veces invisible a nuestros ojos, pero detrás de la operación de un vuelo internacional o de la compra de un computador existe una sólida red de normas internacionales que permite realizar dichas acciones cotidianas.

El futuro del derecho internacional está en manos de los Estados. Abrazar el desafío de perfeccionarlo y hacer de este mundo un lugar más próspero y seguro para sus habitantes es una tarea que nos debiera preocupar a todos.

Por Paula Cortés, académica, Departamento de Derecho Internacional, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.