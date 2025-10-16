SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

La izquierda, lo justo y lo necesario

Rafael SousaPor 
Rafael Sousa

Dentro de la tradición católica, la idea de lo que es “justo y necesario” está cargada de particular sabiduría. La frase, con la que en el contexto litúrgico los fieles responden al llamado de agradecimiento a Dios hecho por el sacerdote, invita a la reflexión sobre esta dualidad no solo en los asuntos divinos, sino también en los mundanos y particularmente en los políticos. Sobre esto, lo evidente es que quienes aceptan la distinción entre estos dos conceptos, aceptan también que algo puede ser justo pero innecesario, y viceversa. Estos polos conforman un eje ideológico decisivo, con la izquierda más inclinada a actuar según su noción de justicia y la derecha más proclive a atender lo que cree necesario. Pero también es un dilema que se presenta al interior de cada sector político, en los que ciertamente el peso de una de estas orientaciones no significa la ausencia de la otra. Hoy, es de especial interés revisar cómo se presenta esta dicotomía dentro de la izquierda, con un gobierno de ese signo cerrando su ciclo con prioridades muy distintas a las que lo inauguraron, y una candidatura que lucha por que la izquierda logre un segundo mandato consecutivo, anclada a una narrativa que da más cuenta de las lecciones aprendidas en estos cuatro años que de las convicciones con las que llegaron.

El gobierno del Presidente Boric asumió el poder con una fuerte orientación hacia la reparación de ciertas injusticias, pero escasa estima por la necesidad. Impulsaron políticas redistributivas con poca atención al crecimiento, un Estado de bienestar sin suficiente consideración por la necesidad de financiamiento, y así. Este desequilibrio fue evidente en diferentes ámbitos: medioambiente y progreso, reivindicaciones de pueblos originarios y certeza jurídica, inmigración y control de fronteras, las injusticias estructurales que relativizarían la responsabilidad de quienes delinquen, entre otros. Pero ni el Presidente ni el gobierno son los mismos de hace cuatro años. La gran diferencia es que, enfrentados a la responsabilidad de conducir el Estado, muchos agregaron a la impronta reivindicatoria un sentido de pragmatismo que hasta hace poco habían ignorado.

Pero este es un proceso en pleno desarrollo, lleno de tensiones que se harán más evidentes si pasan a ser oposición en marzo de 2026. Las dificultades que tuvo la candidatura de Jara para acordar un programa, el frecuente desalineamiento de diputados oficialistas con el Ejecutivo y el disgusto que manifestó recientemente la presidenta del Frente Amplio ante la propuesta de Boric para poder desplegar por decreto a las Fuerzas Armadas en las fronteras, dan cuenta de esto. El tránsito desde una consideración casi exclusiva por ofrecer justicia a ciertos grupos, hacia una valoración genuina de lo que resulta necesario para gobernar, probablemente no mostrará todos sus frutos antes de que Boric deje La Moneda, pero puede encontrar proyección si logran transformar este aprendizaje en convicción.

Por Rafael Sousa, socio en ICC Crisis y profesor de la Facultad de Comunicación y Letras UDP

Más sobre:Presidente BoricIzquierdaPragmatismoGobierno

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Lagos Weber se suma a presiones a Pardow y apunta a tener la ”madurez suficiente” si es que amerita dar un paso al costado

A dos años del socavón, se activa el plan retorno: edificio Miramar de Reñaca recupera su habitabilidad

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Desarticulan banda criminal que participó en al menos 16 “turbazos” en la Región Metropolitana: hay 12 sujetos detenidos

¿Qué pasó con Krishna Aguilera? PDI detuvo a principal blanco de interés y fiscal afirma que joven fue desaparecida

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

3.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

4.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Servicios

Cuándo se estrena F1 La Película con Brad Pitt en streaming

Cuándo se estrena F1 La Película con Brad Pitt en streaming

Six Kings Slam: dónde y a qué hora ver el torneo de exhibición con estrellas del tenis

Six Kings Slam: dónde y a qué hora ver el torneo de exhibición con estrellas del tenis

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuándo se estrena F1 La Película con Brad Pitt en streaming
Chile

Cuándo se estrena F1 La Película con Brad Pitt en streaming

Desarticulan banda criminal que participó en al menos 16 “turbazos” en la Región Metropolitana: hay 12 sujetos detenidos

¿Qué pasó con Krishna Aguilera? PDI detuvo a principal blanco de interés y fiscal afirma que joven fue desaparecida

La chilena Molymet llega a Estados Unidos con nueva filial industrial y la compra de Rhenium Alloys
Negocios

La chilena Molymet llega a Estados Unidos con nueva filial industrial y la compra de Rhenium Alloys

Nestlé anuncia planes de despidos masivos y el mercado respalda la medida

Jorge Quiroz, coordinador económico de Kast, reafirma recorte de US$ 6.000 millones y ahora usa como argumento al CFA

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)
Tendencias

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Ahora a Colombia tras clasificar a la final: las nuevas burlas de Argentina en el Mundial Sub 20
El Deportivo

Ahora a Colombia tras clasificar a la final: las nuevas burlas de Argentina en el Mundial Sub 20

Alejandro Tabilo logra una trabajada victoria para acceder a cuartos de final del Challenger de Olbia

El gran dolor de Yanara Aedo que roza el centenario de Colo Colo

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

San Ginés lleva al teatro la icónica película “La Sociedad De Los Poetas Muertos”
Cultura y entretención

San Ginés lleva al teatro la icónica película “La Sociedad De Los Poetas Muertos”

Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí

Fact Checking histórico a la serie Mussolini: qué fue real y qué no

Netanyahu promete “seguir luchando” contra los “enemigos que busquen el rearme”
Mundo

Netanyahu promete “seguir luchando” contra los “enemigos que busquen el rearme”

La vida de bajo perfil del exlíder sirio Bashar al-Assad en Moscú: de paseo al mall y jugando videos en línea

Israel entrega los cuerpos de otros 30 palestinos muertos durante su ofensiva contra la Franja de Gaza

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo