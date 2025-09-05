SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

La paz social no se decreta, se construye

Daniel GrimaldiPor 
Daniel Grimaldi

Suele asumirse que el orden es condición necesaria para la paz social, lo cual nos parece correcto, tanto un orden público como económico son fundamentales para alcanzarla. Sin embargo, no todo orden produce paz social. Para que el orden se traduzca en paz social debe tener un componente fundamental que es la legitimidad democrática.

Carlos Peña señaló hace unos días con acierto que cualquiera que gane en las urnas tiene el derecho a gobernar y es inaceptable en democracia chantajear con “el caos”. Pero omite en su análisis que ni la mayoría en las urnas ni la aplicación de la fuerza del Estado tienen hoy en sí mismas la capacidad de producir legitimidad social. Pierre Rosanvallon ha mostrado magistralmente que hoy la legitimidad política se nutre más de la imparcialidad, la reflexividad y la proximidad de las decisiones que de las simples mayorías. Ello requiere gobiernos capaces de dialogar, deliberar, llegar a acuerdos y llevarlos hacia un amplio consenso ciudadano, una tarea difícil en sociedades cada vez más desconfiadas y complejas. Las visiones ideológicas y unilaterales del orden pueden con seguridad llevarnos al despeñadero.

Por otra parte, es fundamental considerar que la paz social no implica la ausencia de conflictos. Las contradicciones existen en toda sociedad democrática y para que ésta tenga sentido los conflictos deben aflorar naturalmente. Sin embargo, estos deben ser canalizados institucionalmente y con diligencia, descartando el uso de la violencia como atajo. Es crucial que aprendamos de las lecciones del pasado reciente donde el estallido social y los dos procesos constituyentes fallidos mostraron la incapacidad del sistema político para resolver los conflictos por la vía institucional. La izquierda y la derecha deben hacerse cargo de su incapacidad para leer a la sociedad chilena y usar correctamente y a tiempo las instituciones políticas.

Para que el orden conduzca efectivamente a la paz social, es fundamental implementar políticas públicas que aborden las causas profundas de los conflictos. Las demandas por seguridad son legítimas y urgentes, pero deben entenderse dentro de un contexto más amplio de múltiples inseguridades sociales en el ámbito de la salud, la educación el trabajo, la vivienda, etc. El orden económico se logra mediante el respeto a las normas del mercado y la ley, en un marco de estabilidad y crecimiento; mientras que el orden social se legitima cuando existe un sentimiento generalizado de justicia en la distribución de las recompensas por el esfuerzo.

Por último, quisiera destacar la importancia de la sensibilidad de las autoridades con necesidades de un Chile cada vez más diverso y complejo. Ministros desaprensivos y desdeñosos con realidades que les son lejanas pueden encender la mecha en vez de apagar el fuego, recordemos los desaciertos comunicacionales de algunas autoridades durante el estallido social, que deben ser una lección para cualquier administración futura.

La verdadera paz social no se decreta, se construye. Y eso requiere una deliberación mucho más allá de quién gane, un gobierno dispuesto a colaborar, a construir acuerdos nacionales para enfrentar nuestros problemas. ¿Qué candidaturas están dispuestas a establecer esos grandes acuerdos, a deliberar ampliamente y a construir colectivamente ese orden? Esta es una pregunta que debiéramos hacernos a la hora de proyectar los escenarios de paz social en los próximos años.

Por Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Fundación Chile21

Más sobre:Legitimidad socialPolíticas públicasJusticia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Voluntarismo, principismo y ¿crecimiento?

Ganancias de Bice se disparan al segundo trimestre en medio de la recta final de la fusión con Grupo Security

Gobierno descarta declarar feriado irrenunciable el 20 de septiembre

Cuatro casinos clandestinos allanados: PDI y Fiscalía realizan operativo que dejó 17 detenidos

Vapores recibe US$476 millones por devolución de retenciones de impuestos en Alemania

Corte confirma prisión preventiva para policías bolivianos detenidos en la frontera

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

3.
Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

4.
A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

5.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Cuatro casinos clandestinos allanados: PDI y Fiscalía realizan operativo que dejó 17 detenidos
Chile

Cuatro casinos clandestinos allanados: PDI y Fiscalía realizan operativo que dejó 17 detenidos

Corte confirma prisión preventiva para policías bolivianos detenidos en la frontera

“El gurú de los emprendedores”: estafa piramidal que lideró sujeto detenido en Brasil se cuantifica en $10 mil millones

Voluntarismo, principismo y ¿crecimiento?
Negocios

Voluntarismo, principismo y ¿crecimiento?

Ganancias de Bice se disparan al segundo trimestre en medio de la recta final de la fusión con Grupo Security

Gobierno descarta declarar feriado irrenunciable el 20 de septiembre

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca
Tendencias

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

Carlos Alcaraz da una clase magistral ante un combativo Novak Djokovic y se mete en la final del US Open
El Deportivo

Carlos Alcaraz da una clase magistral ante un combativo Novak Djokovic y se mete en la final del US Open

El insólito accidente que sufrió Luis Enrique en el PSG y lo obligó a ser operado

La selección chilena suma una nueva baja para el partido ante Uruguay

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”
Cultura y entretención

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico
Mundo

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico

La ONU pide a Estados Unidos la retirada de las “inaceptables” sanciones a ONG palestinas por colaborar con el TPI

Los ministros de Defensa de Corea del Sur y Japón se reunirán en Seúl por primera vez en una década

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas
Paula

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue