SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La política exterior de Milei

    Javier SajuriaPor 
    Javier Sajuria

    La política exterior argentina bajo el mandato de Javier Milei ha sido menos errática de lo que algunos creen. Las distintas declaraciones sobre reabrir la disputa sobre la soberanía de las Malvinas o del Estrecho de Magallanes no son pulsiones antojadizas, sino que obedecen a una reconfiguración profunda de lo que ha sido la diplomacia argentina desde su retorno a la democracia. Esto responde a una visión de las relaciones internacionales que se basa en una serie de principios como el rechazo a la multilateralidad, la preferencia por los liderazgos personales sobre las relaciones institucionales, y el alineamiento ideológico con los que considera sus aliados más fuertes.

    Milei ha sido definido como un populista libertario, lo que se traduce en una combinación entre una concepción de las élites como corruptas (“la casta”), sumado a la preferencia por liderazgos personalistas por encima de las instituciones del Estado. En términos de política exterior, los liderazgos al estilo de Milei han tendido a la centralización de las decisiones por encima de las políticas de Estado, concentrando la decisión en el gobierno de turno. Asimismo, prefieren las alianzas basadas en la afinidad personal e ideológica por encima de los mecanismos multilaterales. Otro aspecto, que no es exclusivo de los populismos pero que suele ir de la mano, es el uso de la política exterior como mecanismo para movilizar la opinión pública a nivel doméstico.

    Si tomamos estos distintos elementos, podemos entender claramente por qué el presidente argentino y su gobierno han cambiado de forma significativa la política exterior trasandina. Por ejemplo, una de las claves de su mandato ha sido un antielitismo global, atacando alejando a Argentina de instituciones como las Naciones Unidas, el Mercosur o la OMS. Esto ha ido acompañado de un claro escepticismo sobre las posturas científicas sobre el cambio climático, planteando que quienes creen que el calentamiento global es por acción humana están errados.

    En términos de sus alianzas, Milei ha preferido una combinación de alineamiento ideológico y estratégico, pero con líderes particulares, no con Estados. Eso explica que a pesar de que comparte matriz ideológica con Kast y el gobierno chileno, su postura estratégica es privilegiar su cercanía con figuras que percibe más poderosas, como Trump y Netanyahu. Milei no tuvo problemas en volver a poner el tema de las Malvinas en el tapete, entre otras cosas, porque sabe que Trump está molesto con el Reino Unido por su falta de apoyo en la guerra con Irán, y el mismo mandatario norteamericano ha puesto el destino de las islas en el tapete. Asimismo, pareciera que no tiene problemas en poner en duda la soberanía del Estrecho de Magallanes, porque se sabe apoyado por Trump.

    Milei ha hecho todos estos cambios a costa del beneficio de su país, su agenda es personal(ista). Así, ha desarmado un servicio exterior que tenía una capacidad y reputación envidiables en la región, para reemplazarlo por sus cercanos. Asimismo, ha debilitado la relación con uno de sus aliados comerciales más importantes, China, para caerle en gracia a Trump. Lo de Milei es consistente con el egocentrismo propio de su liderazgo.

    Por Javier Sajuria, Profesor de Ciencia Política en Queen Mary University of London y director de Espacio Público.

    Más sobre:MileiArgentinaPolítica ExteriorEstrecho de MagallanesMalvinas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Su cara a cara con Barros y la apuesta por blindarse: los pasos del canciller para enfrentar la interpelación

    El diseño de Gael Yeomans y Constanza Martínez para dar gobernabilidad al Frente Amplio

    Cuenta Pública Ministerio de Transportes: De Grange proyecta que Santiago superará los 4.500 buses eléctricos para 2027

    Máxima tensión en el Poder Judicial: los supremos que inclinarán la balanza a favor de la remoción de jueces

    Sacar a Longueira del camino: el plan que se fragua en la UDI para que la lista de consenso funcione

    “Sillita musical”: las veces en que Kast cuestionó a gobiernos de Boric y Piñera por reubicar autoridades removidas

    Lo más leído

    1.
    ¿Dónde va todo ese tiempo?

    ¿Dónde va todo ese tiempo?

    2.
    Bachelet y el pago de Chile

    Bachelet y el pago de Chile

    3.
    Ir aclarando ciertas cosas

    Ir aclarando ciertas cosas

    4.
    Ayúdeme usted, compadre

    Ayúdeme usted, compadre

    5.
    Hasta siempre Camilo

    Hasta siempre Camilo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a AEK Atenas vs. LASK en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a AEK Atenas vs. LASK en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Brujas vs. Aston Villa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Brujas vs. Aston Villa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Villarreal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Villarreal en TV y streaming

    “Bien guardado por los próximos mil años, ahí tiene que estar”: la respuesta del senador Flores a desafiante carta de Krassnoff
    Chile

    “Bien guardado por los próximos mil años, ahí tiene que estar”: la respuesta del senador Flores a desafiante carta de Krassnoff

    Kast felicita a Meloni por récord de permanencia al frente de gobierno italiano y destaca su “solidez admirable”

    Dónde y a qué hora ver a AEK Atenas vs. LASK en TV y streaming

    Presencia bursátil y el quorum de dos tercios: dos modificaciones al mercado de capitales que presentará Hacienda
    Negocios

    Presencia bursátil y el quorum de dos tercios: dos modificaciones al mercado de capitales que presentará Hacienda

    Gobierno atribuye salto del IPC a sistemas frontales y Medio Oriente, y Hacienda reconoce preocupación por el diésel

    Expectativas de contratación para Chile mejoran para el último trimestre del año, pero están entre las más bajas en la región

    Coquimbo tendrá hasta cuatro días seguidos de lluvia: revisa los sectores afectados
    Tendencias

    Coquimbo tendrá hasta cuatro días seguidos de lluvia: revisa los sectores afectados

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Los GLP-1 como Ozempic y Mounjaro podrían “remodelar” el cerebro, según distintos estudios

    Arriesga la desafiliación: la ANFP amplía denuncia contra San Marcos de Arica y remece la Primera B
    El Deportivo

    Arriesga la desafiliación: la ANFP amplía denuncia contra San Marcos de Arica y remece la Primera B

    Partidos imperdibles, jugadores más valorados y millonarios premios: todo lo que debes saber de la Champions League

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 22

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios
    Tecnología

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Detectan malware que ataca las pantallas del auto

    El gran momento de la escena independiente chilena: 12 sellos locales se reúnen en el evento Panorama Nacional
    Cultura y entretención

    El gran momento de la escena independiente chilena: 12 sellos locales se reúnen en el evento Panorama Nacional

    Manuel García ofrece uno de los shows chilenos del año y se luce en la Gran Sala Sinfónica Nacional

    “Era importante poner en valor el amor entre mujeres”: las claves de la serie El Peligro de Quererte

    Reino Unido y “reinicio” de relaciones con Israel: postura más cercana a la causa palestina pese a riesgo de roces con Trump
    Mundo

    Reino Unido y “reinicio” de relaciones con Israel: postura más cercana a la causa palestina pese a riesgo de roces con Trump

    Merkel y victoria de la extrema derecha en Sajonia-Anhalt: “Me sangra el corazón”

    Supremo Tribunal Federal de Brasil suspende de forma preventiva al director de la Policía por presunto seguimiento ilícito

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?