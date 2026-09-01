SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Libertad de expresión en una sociedad libre

    Hernán LarraínPor 
    Hernán Larraín

    ¿Por qué el Presidente Kast no debería participar en el Foro de Madrid? A muchos no les gusta porque ese núcleo tiene una orientación de derecha dura, pero eso no puede impedir la asistencia del mandatario ni que exprese su opinión. Un presidente puede participar en todas las reuniones que no sean contrarias al orden jurídico e institucional. Su intervención será evaluada por su contenido, no por mero prejuicio.

    Este desconcierto refleja un debate que oscurece el sentido de la libertad de expresión, olvidando que ella es consustancial a una sociedad libre y democrática. En ella no solo se admiten las opiniones de la mayoría o las que generan consenso, sino también las posturas críticas, incómodas, agresivas o irónicas. Ello no las exime del juicio crítico de los demás: esa es precisamente la riqueza del pluralismo que le es inherente.

    Los riesgos de esta libertad son reales y provienen de varios frentes. Desde el Estado, cuando se busca conculcarla en nombre de valores superiores “si graves circunstancias lo hacen conveniente”, como un estado de excepción constitucional mal concebido. Y desde la sociedad civil, cuando grupos organizados o redes sociales recurren a cancelaciones, funas o presiones laborales para acallar expresiones que van a contracorriente o resultan políticamente incorrectas. A ello se agregan denuncias judiciales o periodísticas (muy en boga) que, superado el efecto mediático, carecen de sustento suficiente pero que mientras duran logran ensuciar la honra de una persona o apartarla de espacios de reflexión. Y la desinformación, los bots y las fake news, destinadas a desacreditar personas mediante campañas digitales.

    Episodios como los sufridos por la ministra Lincolao, Evelyn Matthei, Sergio Micco o Lucy Oporto ilustran con rostros concretos este problema. Algunos quieren justificar la reducción del espacio de expresión mediante mecanismos legales o judiciales, sin advertir que pueden conducir a males mayores: el silencio y la autocensura. Una democracia sólida y un Estado de Derecho efectivo deben procurar otros medios, porque la confrontación de ideas -áspera e ingrata- la fortalece, no la destruye.

    ¿Cómo enfrentar este dilema? Educar y no reprimir; responsabilidad y transparencia de quienes ofenden, permitiendo el control social; reglas de convivencia antes que sanciones penales; y tipificar como delito solo situaciones extremas y reiteradas que causen daño directo o inciten a la violencia. Por encima de todo: deliberar. Es el desafío que nos ha llevado a relanzar el Instituto para una Sociedad Libre que creáramos en 1982, en otro momento de nuestra historia, junto con Faro, de la Universidad del Desarrollo, en un debate próximo. Ante la confusión entre liberales, neoliberales, libertarios e iliberales, sin olvidar a los nostálgicos de la injerencia estatal, vale la pena poner en discusión los aspectos esenciales de esta libertad, sin eufemismos ni servidumbre ideológica. Precisar conceptos es un deber moral cuando persiste la tentación de impedir que las personas diseñen su destino de modo autónomo.

    Por Hernán Larraín F., abogado y profesor universitario

    Más sobre:Presidente KastForo de MadridRiesgos a la libertadSociedad democrática

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comisión de Constitución de la Cámara aprueba ampliar retención de migrantes hasta 120 días

    Extraditan a ciudadano dominicano imputado por homicidio registrado en 2025 en La Vega: quedó en prisión preventiva

    Comisión de DDHH de la Cámara aprueba en general proyecto que reforma el INDH y eleva exigencias para presentar querellas

    Subsecretaria de Diplomacia de EE.UU. dice que su visita al Foro de Madrid tiene como objetivo avanzar en “las prioridades estadounidenses para el hemisferio”

    Documental de Pulp y Denominación de Origen se exhibirán en Mubi Fest 2026

    Corte de Iquique le da la razón a Gendarmería y revoca decisión que bloqueó el traslado del clan Chen a cárcel La Laguna

    Lo más leído

    1.
    La viga en el ojo del Apruebo

    La viga en el ojo del Apruebo

    2.
    La izquierda chilena frente al desafío de la abundancia

    La izquierda chilena frente al desafío de la abundancia

    3.
    Una batalla cultural oscura: El Foro de Madrid

    Una batalla cultural oscura: El Foro de Madrid

    4.
    El cobre no zarpa de la cordillera

    El cobre no zarpa de la cordillera

    5.
    Pensiones: las prisas pasan, pero las cagadas quedan

    Pensiones: las prisas pasan, pero las cagadas quedan

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Anuncian nuevo Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cuándo será el evento?

    Anuncian nuevo Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cuándo será el evento?

    Comisión de Constitución de la Cámara aprueba ampliar retención de migrantes hasta 120 días
    Chile

    Comisión de Constitución de la Cámara aprueba ampliar retención de migrantes hasta 120 días

    Extraditan a ciudadano dominicano imputado por homicidio registrado en 2025 en La Vega: quedó en prisión preventiva

    Comisión de DDHH de la Cámara aprueba en general proyecto que reforma el INDH y eleva exigencias para presentar querellas

    Enjoy presenta su renuncia a la operación del casino en la comuna de Los Ángeles
    Negocios

    Enjoy presenta su renuncia a la operación del casino en la comuna de Los Ángeles

    Indisa acuerda venta de su participación en laboratorios Bionet a la Achs

    Grupo español A&G y exejecutivos del Grupo Security crean Values Corp Financial Solutions

    Sentir una presencia, ver fantasmas o tener un déjà vu: qué reveló un estudio sobre estas experiencias “inquietantes”
    Tendencias

    Sentir una presencia, ver fantasmas o tener un déjà vu: qué reveló un estudio sobre estas experiencias “inquietantes”

    El consumidor chileno se digitaliza, pero no abandona lo tradicional: las nuevas tendencias que están cambiando la panadería

    En qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia hoy por el nuevo sistema frontal

    Chile XV se impone con claridad a Paraguay y definirá ante Argentina XV el título del Americas Rugby Championship
    El Deportivo

    Chile XV se impone con claridad a Paraguay y definirá ante Argentina XV el título del Americas Rugby Championship

    “Cada acción tiene su consecuencia”: en la U celebran el castigo a Javier Correa

    Con dardos a Segall: la defensa de Nicolás Monckeberg que llevó al Tribunal de Honor a rechazar denuncia por código de ética

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion
    Tecnología

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    IFA 2026: Sonos presenta Beam Ultra, Ace Ultra y un nuevo sistema operativo

    5 juegos recomendados para gamers

    Documental de Pulp y Denominación de Origen se exhibirán en Mubi Fest 2026
    Cultura y entretención

    Documental de Pulp y Denominación de Origen se exhibirán en Mubi Fest 2026

    De casi no ver la luz a sorpresa de 2026: la trastienda de Coyote vs. Acme según sus creadores

    Como Bad Bunny y Karol G lograron imponerse en la demanda de derechos de autor del ritmo del reggaetón

    Subsecretaria de Diplomacia de EE.UU. dice que su visita al Foro de Madrid tiene como objetivo avanzar en “las prioridades estadounidenses para el hemisferio”
    Mundo

    Subsecretaria de Diplomacia de EE.UU. dice que su visita al Foro de Madrid tiene como objetivo avanzar en “las prioridades estadounidenses para el hemisferio”

    Trump afirma que Delcy Rodríguez “quiere” convocar elecciones, pero asegura que Venezuela aún “no está preparada”

    España: la crisis migratoria de Ceuta acorrala al gobierno de Pedro Sánchez

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?
    Paula

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena