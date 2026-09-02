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    Septiembre comienza con altas temperaturas en el inicio de la primavera meteorológica

    La estación comenzó con temperaturas sobre los 20 °C en la zona central, y expertos anticipan que estará marcada principalmente por el aumento del calor, lluvias puntuales asociadas a El Niño y contrastes que podrían anticipar riesgos para los próximos meses.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
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    La primavera llegó este martes 1 de septiembre, al menos para la meteorología. Y lo hizo con una configuración atmosférica que comienza a dejar atrás, aunque todavía de manera intermitente, las condiciones más propias e intensas del reciente invierno. Mientras las bajas presiones se extendían desde el extremo norte hasta la Región de Coquimbo y las altas presiones predominaban entre Valparaíso y el Biobío, la zona central comenzó septiembre bajo condiciones de mayor estabilidad y temperaturas máximas sobre los 20° C.

    El contraste resume el carácter de una estación que recién comienza. Aunque para el calendario astronómico todavía faltan algunas semanas para el cambio de estación, que ocurrirá el 22 de septiembre, para meteorólogos y climatólogos es el inicio de este mes el que define el comienzo del trimestre de la primavera.

    Mientras la primavera astronómica está determinada por la posición de la Tierra respecto del Sol, las ciencias del clima utilizan meses completos para comparar homogéneamente temperaturas, precipitaciones y otros indicadores entre distintos años.

    Pero la fecha también tiene una dimensión biológica. “En muchas especies vegetales y frutales, especialmente en la zona central de Chile, la floración, la brotación y la reactivación del crecimiento comienzan entre fines de agosto y comienzos de septiembre”, señala Paula Santibáñez, investigadora del Centro Agrimed de la U. de Chile. Las plantas, por lo tanto, comienzan a responder al aumento de las temperaturas, la radiación solar y la duración del día incluso antes del equinoccio.

    Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

    Asimismo, Klaus Gayer, académico de la Escuela de Agricultura y Recursos Naturales de la U. Mayor, añade que la delimitación del 1 de septiembre responde a una convención climatológica internacional que permite estandarizar los análisis de datos. Una distinción que, más allá de lo estadístico, coincide con cambios que ya comienzan a percibirse en el ambiente.

    Con la llegada de septiembre aumentan las horas de luz y la radiación solar, facilitando el ascenso de las temperaturas, especialmente durante las tardes. Sin embargo, la primavera sigue siendo una estación de transición. Las noches todavía pueden registrar bajas temperaturas y precipitaciones puntuales, como las vistas durante el último mes en distintas zonas del país.

    Más calor, pero también posibilidad de lluvias

    La ausencia de precipitaciones prevista para Santiago durante los primeros días de septiembre tampoco permite anticipar un mes completamente seco. Los modelos estacionales muestran una señal de temperaturas superiores a lo normal y, al mismo tiempo, precipitaciones por sobre el promedio en parte de la zona central.

    Martín Jacques, investigador del CR2 y académico de la U. de Concepción, coincide en que el inicio de la primavera traerá un aumento progresivo de las temperaturas y una menor frecuencia de precipitaciones, especialmente hacia el centro del país. Pero este año la presencia de El Niño puede modificar parcialmente ese patrón.

    En el centro-sur, afirma, la señal de una primavera más lluviosa de lo normal es particularmente clara. En la zona central, donde los sistemas frontales se vuelven menos frecuentes durante la primavera, El Niño podría favorecer la llegada de algunos episodios de precipitación adicionales.

    Este fenómeno no implica lluvia permanente, advierte Santibáñez. Entre un sistema frontal y otro pueden reinstalarse altas presiones, aumentar rápidamente la radiación solar y producirse jornadas mucho más cálidas. Así, en una primavera pueden coexistir lluvias importantes concentradas en pocos eventos.

    Jacques anticipa que, a medida que avance septiembre, volverán a aparecer en Santiago jornadas con máximas cercanas a los 30° C. Una situación que podría alternarse rápidamente con episodios de características mucho más invernales.

    Una primavera de contrastes

    La sensación de cambios abruptos también se vincula con una discusión más amplia sobre el cambio climático y la percepción de que las estaciones intermedias son cada vez más cortas.

    Santibáñez llama, sin embargo, a evitar conclusiones anticipadas. “Más que hablar de una primavera que desaparece, yo hablaría de una primavera con contrastes cada vez más marcados”, señala. La tendencia al aumento de las condiciones cálidas durante una mayor parte del año puede hacer que las transiciones entre invierno y verano se sientan más rápidas, aunque no es posible afirmar todavía que la actual estación será particularmente breve.

    Para Jacques, los inviernos más cálidos y los veranos más intensos también han ido modificando la percepción del ciclo anual. Las condiciones cálidas pueden extenderse hacia el otoño y disminuir la sensación de una estacionalidad delimitada, aunque el fenómeno requiere análisis específicos para determinar cómo está cambiando cada estación. Gayer, en tanto, apunta a la influencia de El Niño como factor que podría hacer menos marcada la transición durante este año.

    Archivo: Incendio forestal en San José de Maipo

    El devenir de la primavera también será determinante para evaluar las condiciones con que Chile llegará a la próxima temporada de incendios forestales. Las abundantes precipitaciones pueden favorecer el crecimiento de pastos y vegetación herbácea, un proceso positivo desde la perspectiva hídrica y ecológica, pero que adquiere otra dimensión cuando ese material comienza a secarse y se transforma en combustible que puede favorecer una propagación muy rápida del fuego.

    Jacques remarca, sin embargo, una advertencia temporal. Según explica, el efecto del crecimiento del combustible asociado a lluvias abundantes puede tener un desfase y la temporada que concentre una mayor preocupación por este fenómeno podría ser la de 2027-2028.

    Por ahora, el comienzo de septiembre confirma que la zona central entra en una nueva etapa, con tardes progresivamente más cálidas, mañanas que todavía pueden ser frías y una atmósfera capaz de cambiar rápidamente.

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