Nuevo sistema frontal: Santiago recibe lluvias y tormentas eléctricas y daños se concentran en la zona centro-sur

El sistema frontal que durante este miércoles afectó a una amplia franja del centro y sur del país ya comienza a dejar sus primeras consecuencias. De acuerdo con el balance de Senapred, existen 25 personas aisladas, 12 viviendas con daño menor y otras siete que permanecen en evaluación, además de interrupciones de caminos por derrumbes y deslizamientos.

El fenómeno se extiende entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, y ha estado acompañado de precipitaciones, viento y condiciones de inestabilidad que, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), podrían favorecer tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento durante los próximos días.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, señaló que se han registrado acumulaciones superiores a los 100 milímetros en sectores cordilleranos de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío. “Han superado los montos pronosticados para esas zonas”, indicó.

El dato es relevante considerando que varias de esas cuencas ya han recibido precipitaciones durante las últimas semanas. Paula Santibáñez, investigadora del Centro Agrimed de la Universidad de Chile, explica que cuando el suelo se encuentra húmedo o cercano a la saturación, disminuye su capacidad para absorber nuevas lluvias.

“Desde el centro hasta la cordillera”: qué sectores de la Región Metropolitana esperan lluvia y tormentas eléctricas. Foto: ATON.

“En esas condiciones una mayor proporción del agua escurre directamente hacia quebradas, esteros y ríos, haciendo que los caudales aumenten más rápidamente”, señala. Esto puede favorecer crecidas, desbordes locales, anegamientos y remociones en masa en sectores de ladera.

Por ahora, advierte la investigadora, es prematuro hablar de un escenario de desbordes generalizados de los grandes ríos. La atención debería concentrarse especialmente en cauces menores, quebradas, zonas bajas y sectores precordilleranos.

Derrumbes y personas aisladas

Las principales afectaciones reportadas por Senapred se concentran en el Maule, Biobío y Los Ríos. En el Maule, Constitución registra cinco viviendas con daño menor y otras cuatro cuyos daños se encuentran en evaluación. En Teno hay una vivienda con daño menor y en Cauquenes otras cinco. En total, la región suma 11 viviendas con daños y cuatro están en evaluación.

En el Biobío, en tanto, cuatro familias permanecen aisladas en Quilaco. La conectividad también se ha visto afectada con cortes en la ruta Q-705, en el kilómetro 58, debido a un derrumbe. En Arauco, un deslizamiento de terreno afectó la fundación de un colegio, mientras que en Los Ríos una vivienda de Valdivia presenta daño menor. Además, la Ruta T-60, en el kilómetro 10, se encuentra alterada por un deslizamiento.

En Los Lagos, tres viviendas mantienen sus daños en evaluación. En Puerto Varas, la Ruta CH-225 permanece interrumpida en los sectores Badenes Los Pollos, Los Patos, La Máquina y La Monja debido a deslizamientos.

El escenario también mantiene bajo vigilancia a las autoridades por el riesgo de nuevas remociones. Según Sernageomin, existe una posibilidad alta de este tipo de fenómenos en sectores del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Alicia Cebrián, directora nacional de Senapred. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El sistema frontal también ha coincidido con interrupciones del suministro eléctrico. De acuerdo con el reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), 24.318 clientes se encontraban sin suministro entre Coquimbo y Los Lagos. El organismo advierte que estos cortes no necesariamente tienen su origen en el sistema frontal.

O’Higgins concentraba la mayor cantidad, con 7.266 clientes afectados, seguido por Los Lagos, con 6.850. Más atrás se ubicaban Coquimbo, con 2.374; Los Ríos, con 2.219; La Araucanía, con 1.657; Valparaíso, con 1.437; Biobío, con 1.096; la Región Metropolitana, con 577; el Maule, con 461, y Ñuble, con 381.

Pese a estos cortes, la SEC informó que el 99,5% de los clientes del país se encontraba con su servicio eléctrico normal. Senapred mantiene alerta amarilla por evento meteorológico en Coquimbo y otras alertas amarillas asociadas a crecidas en el Maule, Ñuble y Los Ríos. También permanecen vigentes alertas tempranas preventivas por evento meteorológico en O’Higgins, el Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Inestabilidad seguirá durante los próximos días

La lluvia no será el único factor de preocupación. La DMC mantiene un aviso por probables tormentas eléctricas, acompañado de la posibilidad de fuertes rachas de viento, entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. Para este jueves, la probabilidad abarca sectores de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, el Maule, Ñuble y Biobío. En La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, el escenario favorable para tormentas se concentró durante el miércoles.

Lluvia intensa y viento.

En la Región Metropolitana, la DMC emitió además una alerta meteorológica por tormentas eléctricas en sectores de la cordillera de la Costa y el valle durante la tarde y noche de este miércoles.

El organismo meteorológico anticipa además la llegada de un nuevo pulso frontal durante este jueves a la zona sur. El sistema comenzará afectando a Los Lagos, Los Ríos y La Araucanía, para posteriormente avanzar hacia el Biobío, Ñuble y el Maule. Algunas precipitaciones intermitentes podrían alcanzar también a Santiago durante la tarde del jueves.

En el norte del país, entre Tarapacá y la región de Coquimbo, la DMC emitió una alerta por vientos fuertes a moderados con probable desarrollo de ventiscas. Esto se podría presentar en diversas zonas de estas regiones de aquí hasta el domingo.