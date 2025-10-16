SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Lo que esconde la permisología

Matías ConchaPor 
Matías Concha

No es sorpresa para ninguna persona compartir el diagnóstico de que Chile lleva una década estancado en donde necesita imperiosamente crecer. Esta inercia nos obliga a que, si queremos aspirar a crecer a un 4%, tengamos que mejorar nueve veces la alicaída tasa de inversión, lo cual lo convierte en un desafío gigantesco para cambiar una dinámica de complacencia.

Para entender a aquellos que han quedado escondidos detrás de un proceso de permisos, desde Sofofa hemos priorizado el levantamiento de información, que nos permita ir mejorando la discusión de política pública. En una primera etapa se logró visibilizar toda la información que está en el sistema de evaluación ambiental a través de la plataforma Prisma, la cual posee una valiosa información con respecto a más de US$ 100 mil millones de inversión detenida y tracción de más de 214 mil empleos, desplegada en línea y geográficamente.

Más allá del detalle de caso a caso de distintos proyectos, es importante poder concatenar y abarcar familias de grandes detonantes habilitantes, que son incidentes en materia de inversión y empleo. Casos como el encadenamiento productivo de los corredores bioceánicos, proyectos mineros, de infraestructura habilitante a nivel portuario y aeroportuario, proyectos de agua desalada o embalses de regadío, de energía o comunicaciones o aquellos propios de la vocación productiva forestal, de pesca o acuicultura o data centers son los llamados a mover la aguja.

Según la Corporación de Bienes de Capital (CBC), gran parte de la inversión de los próximos años (80% aproximadamente) se espera provenga de regiones fuera de la Región Metropolitana, lo cual es un elemento importante a considerar.

Ahora bien, si tuviésemos por arte de magia un modelo automático que redujese a cero los permisos en espera y los cruzara con las cifras de desempleo región por región, nos llevaría a la conclusión que fruto de los grandes proyectos en cartera presentes en la macrozona norte y Magallanes se generaría un desempleo negativo, lo cual gatillaría automáticamente desafíos mayúsculos en atracción de personal calificado, lo que también implica mejoramiento de redes de transporte, comunicación, portuaria y aeroportuaria y sobre todo de mejoramiento urbanístico de las ciudades críticas como Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena-Coquimbo y Punta Arenas.

En otro contexto, si repitiéramos el mismo ejercicio del Ñuble a Coyhaique, la tasa de desempleo se reduciría en apenas un punto, lo cual habla de un problema mucho más profundo. En las regiones de la macrozona sur, si se destraban los permisos, aparece un problema subyacente de que no hay proyectos ni inversionistas relevantes que estén dispuestos a invertir. En estas regiones, el problema de seguridad unido a sucesivas aplicaciones de leyes mal implementadas (Ley Lafkenche, Ley Indígena, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Sbap) o fraccionamiento pesquero) ha ido socavando la confianza que más allá de detener proyectos en evaluación, es tan profundo que finalmente bloquea la opción a evaluar proyectos.

Si bien la permisología es probablemente el mayor escollo visible a la inversión y crecimiento, desde el punto de la política pública es relevante poder entender los problemas de fondo que requieren prioridades mucho más profundas por macrozona. Mientras en la macrozona sur, de Ñuble a Coyhaique, se requiere un compromiso irrestricto en materia de seguridad unido a un arreglo a nivel de ordenamiento jurídico e implementación de leyes. Al hacer el mismo ejercicio en la macrozona norte, la fuerte inversión minera y la consecuente cadena productiva esperada generan un fuerte impulso al mejoramiento de la conectividad aeroportuaria, integración binacional y mejoramiento a nivel de capital humano y urbanístico en sus ciudades claves.

Es de esperar que, si se avanza con iniciativas de mejora en gestión de permisos, se considere en paralelo el mejor enganche para permitir que los verdaderos detonantes a la inversión y el crecimiento ocurran.

*El autor de la columna es consejero de la Sofofa

Más sobre:OpiniónPermisología

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

24 horas sobre la mesa y la molestia de RN: la trastienda de una acusación que no fue

Solo cinco carteras se mantienen intactas: todos los ministros del Presidente Boric que han salido de La Moneda

Ricardo Fábrega, el hombre fuerte detrás del programa de Mayne-Nicholls

La encarnizada lucha de Hamas contra poderosos clanes por el control de Gaza: ¿Qué amenaza representan estos grupos?

ONU: Cancillería se resiste a revelar costo de campaña de Bachelet y lo califica como dato “sensible” y de “interés nacional”

Un déjà vu: subsecretario Martorell reconoce “alta preocupación” por situación financiera de hospitales

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

3.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

4.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

5.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Servicios

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

Anuncian horarios del Festival Fauna Primavera: revisa la programación por día

Anuncian horarios del Festival Fauna Primavera: revisa la programación por día

Rating del miércoles 15 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 15 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

24 horas sobre la mesa y la molestia de RN: la trastienda de una acusación que no fue
Chile

24 horas sobre la mesa y la molestia de RN: la trastienda de una acusación que no fue

Solo cinco carteras se mantienen intactas: todos los ministros del Presidente Boric que han salido de La Moneda

Ricardo Fábrega, el hombre fuerte detrás del programa de Mayne-Nicholls

Enami y Capstone Copper acuerdan opción de compra sobre concesiones mineras en Atacama
Negocios

Enami y Capstone Copper acuerdan opción de compra sobre concesiones mineras en Atacama

Todo lo que brilla es oro: el precio anota un nuevo récord y no hay señales de que detenga su escalda

El error de los US$100 millones: Quién es el jefe de la CNE en riesgo por el escándalo de las tarifas eléctricas

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)
Tendencias

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

El escándalo de París 2024 está en la retina: las claves de Argentina y Marruecos para la gran final del Mundial Sub 20
El Deportivo

El escándalo de París 2024 está en la retina: las claves de Argentina y Marruecos para la gran final del Mundial Sub 20

Jugador del Betis aborda la posible salida de Manuel Pellegrini y realiza un profundo análisis del método del chileno

“Un líder dentro y fuera de la cancha”: Erick Pulgar vuelve a jugar después de más de tres meses en goleada de Flamengo

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Alberto Fuguet y la nueva vida de Missing: “Cualquiera que escriba de su familia debe aspirar a que le quede la cagada”
Cultura y entretención

Alberto Fuguet y la nueva vida de Missing: “Cualquiera que escriba de su familia debe aspirar a que le quede la cagada”

San Ginés lleva al teatro la icónica película “La Sociedad De Los Poetas Muertos”

Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí

La encarnizada lucha de Hamas contra poderosos clanes por el control de Gaza: ¿Qué amenaza representan estos grupos?
Mundo

La encarnizada lucha de Hamas contra poderosos clanes por el control de Gaza: ¿Qué amenaza representan estos grupos?

Trump sostuvo una “larga” conversación con Putin en la víspera de la visita de Zelenski a la Casa Blanca

El Gobierno israelí busca crear un tribunal que contemple la pena capital para los acusados del 7 de octubre

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo