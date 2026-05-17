Lo que tienes que saber: domingo 17 de mayo

Si la agenda económica del gobierno de José Antonio Kast es clara y contundente –distinto es qué se opine sobre ella–, a dos meses de comenzada esta administración su programa sobre seguridad aún despierta muchas dudas. La cosa no sería tan notoria si el actual Mandatario, siendo candidato, no hubiera puesto casi todas sus fichas en la dura crítica a la gestión del gobierno de Gabriel Boric en el tema, y a prometer que el cambio de mano se notaría rápidamente, pues con él llegaba el “carácter” y la “convicción”. Ello incluiría un proceso para expulsar a 300 mil migrantes irregulares del país.

Pero las señales han sido al menos erráticas. Y de ello se dio cuenta esta semana. El miércoles, ante la Cámara Chilena de la Construcción, Kast aseguró que “algunos dicen ‘oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300 mil migrantes’ (...) Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil, creo que entendió mal el mensaje“. Por cierto, nadie podría esperar a que ello ocurriera en un día, pero La Moneda tampoco ha dado luces de cómo aspira a cumplir con esta cifra, dificultada por el hecho de que con Venezuela siguen las relaciones diplomáticas cortadas. En tanto, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, intentó despejar las dudas sobre su agenda. Citada a una sesión especial en la Cámara de Diputados, y luego en el seminario ”Chile en la encrucijada de la seguridad nacional”, la exfiscal habló de un plan con siete ejes, desde la creación de un Observatorio de Secuestros, actualizar la Política Nacional Contra el Crimen Organizado, hasta reformar la malla curricular de Carabineros, entre otros. Sin embargo, en Radio Agricultura confesó que “no esperaba esta exigencia” de un plan concreto, lo que por cierto suscitó las críticas de la oposición y especialistas.

La afirmación tampoco es entendible desde el punto de vista político, si el actual gobierno puso a la seguridad como uno de sus pilares base. Y menos con la diferencia que a simple vista se ve con el avance de la agenda económica, que es el otro pilar relevante para La Moneda. Porque esta semana el gobierno se anotó un triunfo en la Comisión de Hacienda de la Cámara donde simplemente pasó la aplanadora y logró el apoyo de los aspectos más relevantes de su Ley de Reconstrucción, que esta semana se vota en sala. Los números dan cuenta de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cuenta con los votos suficientes para aprobar la iniciativa en esa instancia, con lo cual lo más probable es que pase al Senado justo antes de la primera cuenta pública de Kast del 1 de junio. Las fichas, entonces, ya están puestas en el Senado.