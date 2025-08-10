SUSCRÍBETE
Lo que tienes que saber esta semana: Domingo 10 de agosto

Gloria Faúndez 
Gloria Faúndez

El adiós a los seis mineros fallecidos en El Teniente -la peor tragedia de Codelco en los últimos 30 años- se produce en paralelo a la investigación penal de las razones que produjeron el accidente. Aunque se señala que un escenario probable es que el incidente se debió a tensiones geológicas propias de la actividad minera y no a un movimiento natural, habrá que esperar la indagación que lidera el fiscal Aquiles Cubillos, en la que se espera declaren los altos ejecutivos de la minera estatal.

La “comezón de la séptima semana” parece afectar a la candidata oficialista, Jeannette Jara, quien enfrenta lo que -quizás- han sido sus peores días como abanderada. Jara no admitió -tal como le enrostró José Antonio Kast- que la nacionalización del cobre fue una de sus propuestas programáticas, lo que podría ser un error mayor considerando que su oferta al electorado es que hablaría con la verdad. Como si fuera poco, el necesario ajuste programático de pasar de carta del PC a candidata única del oficialismo está haciendo crujir a las filas comunistas que -al parecer- están descontentas con el marcado giro socialdemócrata de Jara.

¿Por qué hay mensajes del abogado de Manuel Monsalve, Víctor Providel, en el celular de un imputado en otra causa que involucra a la denunciante del exsubsecretario? Un verdadero lío que pone en entredicho la integridad del abogado, quien al menos debe dar buenas explicaciones respecto a supuestas gestiones para difundir en medios de comunicación aspectos de la vida privada de la denunciante, porque la amenaza latente es que se abra una caja de Pandora sobre el caso.

El secuestro de un empresario en Quilicura -cuya familia debió pagar rescate para su liberación- atiza los temores sobre la penetración del crimen organizado en el país. La reacción de las policías y Fiscalía -enhorabuena- fue rápida y ya hay detenidos, todos hasta el momento extranjeros.

Y en el cierre de semana Israel profundiza la guerra del Medio Oriente aprobando un plan para tomar el control de Gaza, una estrategia contraria al sentir mundial e impredecible respecto al futuro de los rehenes. Benjamín Netanyahu fijó el 7 de octubre -el segundo aniversario del ataque de Hamás que inauguró la guerra- como fecha límite para que los civiles abandonen Gaza antes de la toma de posesión israelí.

Donal Trump, en tanto, confirmó para el 15 de agosto.

