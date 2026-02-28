Los cobros de marzo

Marzo es el mes de los cobros: matrículas, anualidades y otros gastos anuncian el regreso a la rutina. Para muchos, es el verdadero arranque de año; enero y febrero solo serían la cola del anterior. En lo político también marca un comienzo: se avecina el cambio de gobierno y de parlamentarios, junto con sus dinámicas naturales. Allí habrá quienes se dedicarán a reclamar, desde el primer día, a la administración por las expectativas generadas. El 11 de marzo varios colgarán el traje institucional para disfrazarse de agentes de cobranza.

En ese sentido, el gobierno enfrentará pronto su primer desafío: responder a la presión de distintos sectores, que no solo exigirán lo prometido, sino la satisfacción de todo tipo de demandas. El Presidente Boric lo sabe. Entiende que su mandato terminó en enero con el receso legislativo y, por eso, ya delineó una estrategia cómoda y rentable a futuro: delegar. Las tareas inconclusas, los daños al Estado y otros asuntos serán traspasados y, luego, exigidos al próximo mandatario. En poco tiempo se hablará como si hubiésemos pasado del desastre del gobierno de Sebastián Piñera al de José Antonio Kast. En el intermedio, los genios de la administración harán como si no hubiesen gobernado. Así, la toma de San Antonio, las tensiones con EE.UU. y el déficit fiscal dejarán de ser déficit de Boric para traspasarse a su sucesor.

Los inicios de año pueden ser tan radicales que, en ocasiones, algunos sufren amnesia sobre lo que hicieron en el ciclo anterior; si no, pregúntenles a nuestros paladines de la “normalización”. Es esperable que quienes hoy integran el oficialismo salgan mañana a exigir soluciones a aquello que no pudieron (o no quisieron) arreglar mientras disfrutaban del poder. Sin embargo, estos cobradores y los recaudadores de aplausos no se encuentran únicamente en las filas del rival. Siempre aparecerán los jueces solemnes en bases aliadas; esos que no participan, pero opinan igual sin conciencia de las dificultades internas.

Quienes ingresen a la administración del Estado deben tener claro que las críticas más dolorosas provendrán de los amigos. Algunos colegas mañana terminarán distanciados. Vimos indicios en verano, con voces que criticaron desde ya el enfoque (ganador, por cierto) del “gobierno de emergencia”. Será interesante, entonces, ver cómo el Ejecutivo entrante diseña un plan para contener a la masa que le exigirá más de lo prometido. Los cobradores aparecerán y, digámoslo, ninguno está cerca de parecerse a san Mateo.

Por Álvaro Vergara, profesor investigador, Faro UDD.