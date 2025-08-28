SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Los costos laborales y el desempleo

Rolf LüdersPor 
Rolf Lüders
Foto: Andrés Pérez Andres Perez

Las cifras dadas a conocer recientemente sobre el empleo y el desempleo en Chile dan cuenta de una verdadera tragedia: la tasa de desempleo bordea el 9 por ciento de la fuerza laboral, los empleos netos creados en el último año caben en una sala de clases, el número de trabajadores que no encuentra empleo después de un año de búsqueda aumenta, y la informalidad supera el 30 por ciento del empleo. Pero lo peor no son esas cifras, sino que ellas se podrían haber evitado perfectamente si se hubiesen aplicado un conjunto de políticas públicas idóneo.

Desde una perspectiva técnica, si la autoridad toma alguna medida que aumente el costo de contratar a un trabajador adicional, inducirá a los empresarios a reducir su dotación laboral. Esto sucede porque el trabajador marginal le costará al empresario más que el valor de lo que produce, o sea, le genera una pérdida insostenible a mediano y largo plazo. Por su parte, los trabajadores despedidos engrosarán primero las filas de los desempleados y luego, no encontrando ocupación, se trasladarán al mercado informal.

En ese sentido, no cabe la menor duda que políticas como el fuerte aumento del salario mínimo y la propuesta de un salario vital de $750.000 mensuales, la reducción de la jornada laboral semanal a 40 horas, el aumento de las cotizaciones para mejorar las pensiones, y la sugerida reforma al sistema de indemnizaciones por años de servicio, han aumentado el costo esperado del trabajo y, por lo mismo, han reducido la cantidad demandada de empleos. Este aumento de costos y la baja tasa de expansión de la demanda de trabajo por el crecimiento económico exiguo que hemos estado experimentado desde hace ya un buen tiempo, explican nuestra crisis de empleo.

¿Estamos entonces condenados -si deseamos tener pleno empleo- a tener una fuerza laboral mayoritariamente con ingresos muy bajos? En absoluto. Una forma de evitarlo y al mismo tiempo tener pleno empleo, consiste en permitir que el mercado laboral funcione sin intervenciones arbitrarias de la autoridad, de modo que se claree, y tener, simultáneamente, un sistema de subsidios monetarios de ingreso que -en el marco de una política fiscal responsable- refleje nuestras preferencias sociales.

Tal sistema de subsidios podría consistir en un esquema de impuestos negativos sobre el ingreso (INI). Se trata de una reforma estructural mayor que consiste en un subsidio monetario automático de carácter progresivo, es decir que, mientras menor sea el ingreso del trabajador, mayor será el subsidio. Propuestas similares al INI se encuentran entre aquellas de algunos de los candidatos presidenciales, incluyendo curiosamente a Jeannette Jara, la misma que -como ministra del Trabajo- implementó o propuso una buena parte de las medidas que explican la actual crisis de empleo.

Por Rolf Lüders, economista

Más sobre:TrabajoEmpleoCrisis de empleo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Policía de Minneapolis asegura que presunta autora de mortal tiroteo en escuela católica “quería ver sufrir a los niños”

Decretan prisión preventiva para nuevo detenido por el secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya

Operativo antidrogas en Melipilla: al menos 7 detenidos dejan 18 allanamientos simultáneos realizados por Carabineros

La Casa Blanca afirma que a Trump “no le sorprende” el bombardeo ruso sobre Kiev y pide gestos a “las dos partes”

Sigdo Koppers registra fuerte alza en sus ganancias y destacan ingresos de Enaex

Comando de Matthei llama a Kast a retirar propuesta que busca modificar la reforma de pensiones

Lo más leído

1.
Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

2.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

3.
Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

4.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

5.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Decretan prisión preventiva para nuevo detenido por el secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya
Chile

Decretan prisión preventiva para nuevo detenido por el secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya

Operativo antidrogas en Melipilla: al menos 7 detenidos dejan 18 allanamientos simultáneos realizados por Carabineros

Comando de Matthei llama a Kast a retirar propuesta que busca modificar la reforma de pensiones

Sigdo Koppers registra fuerte alza en sus ganancias y destacan ingresos de Enaex
Negocios

Sigdo Koppers registra fuerte alza en sus ganancias y destacan ingresos de Enaex

Ganancias de Echeverría Izquierdo se disparan al primer semestre, pero el segmento habitacional reporta pérdidas

IPSA y S&P 500 logran nuevos máximos históricos, y el índice selectivo se acerca a su mejor rendimiento mensual en dos años

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso
Tendencias

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura

Qué se sabe del despliegue de 8 buques de guerra de EEUU para combatir a los carteles y cómo inquieta a Venezuela

Colo Colo aplica una histórica sanción a hinchas que lanzaron proyectiles a Alfred Canales en el clásico ante la UC
El Deportivo

Colo Colo aplica una histórica sanción a hinchas que lanzaron proyectiles a Alfred Canales en el clásico ante la UC

“Tras la marcha de su estrella”: la drástica decisión de Norwich con productos de Marcelino Núñez por irse al archirrival

La autocrítica de Daniel Garnero en la UC: “Todavía nos queda para ver el ideal; nos va a llevar un poco de tiempo”

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza
Cultura y entretención

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza

Emma Stone se rapa en el trailer de Bugonia, su nueva cinta con Yorgos Lanthimos

¿Cómo está el lineup de Lollapalooza Chile 2026? Esto opinan los especialistas

Policía de Minneapolis asegura que presunta autora de mortal tiroteo en escuela católica “quería ver sufrir a los niños”
Mundo

Policía de Minneapolis asegura que presunta autora de mortal tiroteo en escuela católica “quería ver sufrir a los niños”

La Casa Blanca afirma que a Trump “no le sorprende” el bombardeo ruso sobre Kiev y pide gestos a “las dos partes”

“Alligator Alcatraz”, la cárcel para inmigrantes rodeada de caimanes prevé cerrar en cuestión de días

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Paula

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”