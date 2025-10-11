Marina Mar de Tapas: Una buena pasada

En la misma esquina donde estuvo el primer Espacio Gastronómico del chef Guillermo Rodríguez, funciona desde hace más o menos un lustro este local especializado en preparaciones basadas en pescados y mariscos. Es decir, una oferta que no abunda por el Barrio Italia y tampoco por el resto de la ciudad. Hace mucho que no los visitaba, por lo que aproveché un espacio entre reuniones que tenía por ese sector, para pasar a comer algo rápido.

Podríamos decir que se estaba terminando la hora de almuerzo, porque eran más de las tres de la tarde, pero el local -que no es muy grande- seguía con mucha gente. De todas formas, pudimos ubicarnos en una de sus mesas y pedir dos schops Zigurat ($4.500 cada uno) mientras aprovechábamos de revisar la carta y pedir, para comenzar unas almejas con salsa verde ($8.990), una de las especialidades de Marina Mar de Tapas y que valía la pena volver a probar.

El plato llegó rápidamente y en este venían seis almejas medianas tirando a grandes, bien gorditas y rebosantes de una salsa verde con todo picado bien finito y -se agradece- muy alimonada. Tanto así que los gajos extra de limón que venían en el plato quedaron intactos. Las almejas estaban fresquísimas, por lo que tenían una muy buena consistencia al paladar y un leve tono dulce que contrastaba perfecto con el cítrico de la salsa. La verdad es que se disfrutó cada una de las almejas.

Luego, nos tentamos con unos Maltones Acevichados ($8.990), así como para seguir en la misma onda pero cambiando de molusco y de salsa. Y valió la pena, porque lo que llegó fueron seis maltones medianos con unas hojitas de eneldo y por encima una salsa acevichada que hacía todo no sólo original, si no que también bien rico. No al nivel de las almejas, pero rico igual. Y como aún nos quedaban ganas de probar más cosas -y algo de tiempo- nos decidimos por las Tostadas con Sierra Ahumada ($8.990), que resultaron ser un gran cierre para nuestra visita. Cuatro tostadas más bien gruesas con sierra desmenuzada mezclada con una mayonesa de cilantro, perejil y ajo más cebolla perla y un toque de salsa teriyaki.

Un pencazo de sabor, pero -muy importante- que no dejaba de tener a la sierra -que es un gran pescado- como protagonista. Además, todo bien humectado y suave, pero con ese agradable dejo crocante de la tostada. Para un desayuno después de un día de fiesta debe andar perfecto. En la carta hay varias cosas más, desde empanadas hasta sándwichs y sopas. Pero hasta donde pudimos probar, en Marina Mar de Tapas la cosa va más que bien. Una buena oferta de productos del mar siempre de agradece en Santiago, pero en un formato tan bueno como este, se agradece más.

Por Álvaro Peralta Sáinz (Don Tinto), cronista gastronómico.

CONSUMO TOTAL: $35.970

DIRECCIÓN: Tegualda 1375, teléfono 948169406, Providencia.

HORARIO: Martes a sábado 13 a 23 hrs. Domingo mediodía a 16:30 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Apto para todo público.

CALIFICACIÓN: ✮✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver