SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Más información, mejores decisiones: cómo Chile está transformando las trayectorias educativas

Por 
Gregory Elacqua
Catalina Amenabar
 
Carolina Méndez

Antonio tiene 12 años. Este año cambió de escuela por tercera vez. Al llegar a su nuevo colegio, nadie sabía que había repetido un curso, ni que su madre había pedido ayuda al municipio porque no podía llevarlo a clases. El profesor jefe solo vio a un niño callado, con inasistencias reiteradas. Nadie conectó las piezas. Nadie supo que Antonio estaba a punto de salir del sistema.

Historias como la de Antonio son más comunes de lo que quisiéramos. En Chile, miles de estudiantes transitan por el sistema escolar con fragmentos de información dispersos, lo que dificulta apoyarlos a tiempo. ¿Qué pasaría si pudiéramos identificar esos quiebres justo cuando ocurren? ¿Y si cada escuela tuviera una visión completa del camino educativo de cada estudiante?

Esa es justamente la idea detrás de Chile Presente: Protegiendo trayectorias educativas, una plataforma desarrollada por el Ministerio de Educación con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su propósito es claro: transformar datos en decisiones y anticiparse a la desvinculación escolar.

Tras la pandemia, las trayectorias educativas se volvieron una prioridad estratégica. En 2022, el 38% de los estudiantes presentaba inasistencia grave y la desvinculación superaba el 1,6 %, superando los niveles prepandemia (Centro de Estudios Mineduc, Apuntes 68).

Desde entonces, Chile ha desplegado múltiples esfuerzos. Entre 2022 y 2024, la asistencia aumentó más de tres puntos porcentuales, alcanzando un 86,5 % anual (Centro de Estudios, Apuntes 87). Un pilar clave ha sido el Plan de Reactivación Educativa,, que incluye equipos territoriales conocidos como revinculadores, quienes trabajan directamente con escuelas y familias para reinsertar a estudiantes excluidos del sistema.

En ese contexto nació Chile Presente, con una visión que no solo apunta a recuperar estudiantes, sino también a prevenir la desvinculación. Su núcleo es una plataforma digital que integra información clave de cada estudiante —asistencia, rendimiento, trayectorias, datos demográficos y sociales— en una ficha unificada, desde la educación parvularia hasta la enseñanza media.

Esta plataforma no solo organiza información: genera alertas preventivas que permiten activar intervenciones oportunas desde los distintos niveles del sistema. Es una herramienta viva, que ayuda a ver más allá del aula y a entender mejor la historia de cada estudiante.

Desde el BID, sabemos que no basta con tener tecnología sofisticada. Lo esencial es que las herramientas sean útiles, simples y diseñadas pensando en quienes están en contacto directo con los estudiantes: docentes, equipos directivos, profesionales de apoyo y sostenedores. Por ello, el diseño de Chile Presente priorizó la usabilidad, la pertinencia territorial y la posibilidad de compartir información clave de forma segura y efectiva.

Chile ha dado un paso importante. Pero para que esta herramienta transforme de verdad las trayectorias educativas, debe ser usada activamente por quienes están más cerca de los estudiantes.

La historia de Antonio podría haber sido distinta si alguien hubiera visto a tiempo su ficha de trayectoria. Hoy, gracias a esta plataforma, eso es posible.

El desafío ahora es claro: convertir datos en decisiones, y decisiones en oportunidades reales de aprendizaje para todas y todos.

Por Gregory Elacqua, economista principal de la División de Educación en el Sector Social del Banco Interamericano de Desarrollo, Catalina Amenábar, Consultora División de Educación Banco Interamericano de Desarrollo y Carolina Méndez, Especialista en educación de la oficina del BID en Perú

Más sobre:EducaciónEscolaridadAsistencia escolar

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kaiser minimiza los dichos de Kast sobre el Congreso y apunta contra el gobierno por criticar al republicano

Squella defiende dichos de Kast sobre el Congreso y advierte una serie de medidas presidenciales en eventual gobierno

El debate sobre el aire acondicionado se politiza en Francia

Putin alaba los “esfuerzos sinceros” de Trump para poner fin al conflicto en Ucrania en la previa del encuentro bilateral

Estados Unidos devuelve a México un manuscrito de 1527 firmado por Hernán Cortés que había sido robado

“El Gordo Alex”: el líder del Tren de Aragua que dirigió una serie de secuestros en Chile y fue clave en crimen de Ojeda

Lo más leído

1.
Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

2.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

3.
“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego habla del efecto en su imagen pública tras requerimiento de destitución de cores UDI y republicanos

“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego habla del efecto en su imagen pública tras requerimiento de destitución de cores UDI y republicanos

4.
“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

5.
Adelco se va a quiebra: acreedores rechazan plan de reorganización y empresa bajará la cortina tras 49 años

Adelco se va a quiebra: acreedores rechazan plan de reorganización y empresa bajará la cortina tras 49 años

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Orgullo nacional: noticiero cubre en vivo la llegada de la Esmeralda chilena a Sidney

Orgullo nacional: noticiero cubre en vivo la llegada de la Esmeralda chilena a Sidney

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

¡Alerta anti-spam!: así funcionan los prefijos para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: así funcionan los prefijos para identificar llamadas sospechosas

Servicios

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Temblor hoy, jueves 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Estadio Nacional: Sichel emplaza a la U por uso de fuegos artificiales y afirma que el gobierno se ha hecho el “leso”
Chile

Estadio Nacional: Sichel emplaza a la U por uso de fuegos artificiales y afirma que el gobierno se ha hecho el “leso”

Kaiser minimiza los dichos de Kast sobre el Congreso y apunta contra el gobierno por criticar al republicano

Squella defiende dichos de Kast sobre el Congreso y advierte una serie de medidas presidenciales en eventual gobierno

El gran empresariado espera convencer a Jeannette Jara de reducir el impuesto a las empresas
Negocios

El gran empresariado espera convencer a Jeannette Jara de reducir el impuesto a las empresas

Ganancias del brazo minero del grupo Luksic se disparan durante el primer semestre

Marcel califica como “sus grandes dolores” en Hacienda el rechazo a la reforma tributaria y no cumplir meta fiscal 2024

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins
Tendencias

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins

Cómo Estados Unidos compró Alaska a Rusia y expandió su poder en América del Norte

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania

En Paraguay arremeten contra Piero Maza por su polémico arbitraje entre Cerro Porteño y Estudiantes por la Copa Libertadores
El Deportivo

En Paraguay arremeten contra Piero Maza por su polémico arbitraje entre Cerro Porteño y Estudiantes por la Copa Libertadores

Tras debutar seis meses después de su llegada: Marcelo Morales es marginado por indisciplina en el New York Red Bull

Solo uno llegó: Clark invita a Milad y Yunge a ver a la U en el Nacional tras polémica reunión entre Tobar, ANFP y Mosa

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Santaferia: “Queremos ir al Festival de Viña, sigue siendo un escenario importante, pero no hemos llegado a acuerdos”
Cultura y entretención

Santaferia: “Queremos ir al Festival de Viña, sigue siendo un escenario importante, pero no hemos llegado a acuerdos”

Una mezcla con sabor latino: Hombre Bomba presenta su primer disco Rumba Criolla

Julio Jung reaparecerá en homenaje tras revelarse problemas de salud

El debate sobre el aire acondicionado se politiza en Francia
Mundo

El debate sobre el aire acondicionado se politiza en Francia

Putin alaba los “esfuerzos sinceros” de Trump para poner fin al conflicto en Ucrania en la previa del encuentro bilateral

Estados Unidos devuelve a México un manuscrito de 1527 firmado por Hernán Cortés que había sido robado

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi