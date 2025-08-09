Muchos retos para Lula en la elecciones de 2026

El Presidente Lula declaró recientemente que se presentará a la reelección en las elecciones de 2026, pero varios factores podrían influir en esta decisión y plantear desafíos para su elección a lo que sería su cuarto mandato como presidente de Brasil.

En primer lugar, la edad del candidato puede jugar un papel importante, como ocurrió en las elecciones estadounidenses de 2024. En los comicios del próximo año, Lula estará a pocos días de cumplir 81 años y finalizaría su hipotético cuarto mandato a los 85. Muchos ya cuestionan su capacidad cognitiva para liderar el país, especialmente en un clima reciente marcado por problemas de salud.

Otro factor importante es el índice de rechazo a su gobierno. Si bien encuestas recientes indican que el candidato Lula superaría a todos los demás candidatos potenciales en la primera y segunda vuelta de las elecciones del próximo año, su índice de rechazo es muy alto, al igual que el índice de desaprobación de su gobierno, que en los últimos meses ya ha superado su índice de aprobación.

Todo esto sugiere una contienda difícil en las elecciones de 2026, sin garantía ni facilidad para la reelección. Finalmente, las agendas gubernamentales que podrían contribuir a aumentar el apoyo al gobierno y facilitar la victoria de Lula se encuentran estancadas en el parlamento, especialmente el aumento de las exenciones del impuesto sobre la renta y el programa Luz del Pueblo, que eximiría del pago de la factura de electricidad a los brasileños con ingresos familiares de hasta la mitad del salario mínimo per cápita.

La única noticia positiva para Lula en los últimos tiempos ha resultado del declive del bolsonarismo y de los potenciales candidatos de la extrema derecha, posibles reemplazos del inelegible expresidente Bolsonaro, que celebraron los aranceles de Trump a Brasil, sin tomar en cuenta los impactos negativos sobre sectores estratégicos de la economía del país, como el agronegocio.

En suma, el camino de Lula hacia las eleciones del próximo año no es nada fácil, pero en este momento Trump y Bolsonaro pueden haberle echado una mano.

Por Paulo Velasco, doctor en Ciencias Políticas y Profesor Asociado de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.