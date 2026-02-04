SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Necesitamos al derecho internacional

    Benjamín SalasPor 
    Benjamín Salas
    Necesitamos al derecho internacional

    Algunos dicen que el derecho internacional es una conversación elegante pero irrelevante. Pero basta mirar un día cualquiera para comprobar lo contrario; detrás de actos simples como usar el teléfono, tomar una copa de vino o comprar un medicamento hay reglas internacionales que lo permiten. Esas reglas, que se cumplen casi todas las veces por casi todos los Estados, hacen posible la vida que damos por sentada.

    Partamos por lo cotidiano. Conocemos al instante el clima de otro país porque la Organización Mundial Meteorológica reúne y difunde esa información; compramos frutas importadas gracias a acuerdos negociados en el marco de la Organización Mundial del Comercio; asistimos a buenos conciertos porque los artistas pueden trabajar fuera sin pagar dos veces impuestos, y leemos a autores extranjeros porque la Convención de Berna protege sus obras.

    Si un compatriota es detenido en el extranjero, la Convención de Viena le garantiza contactar a su consulado y recibir asistencia. No es cortesía diplomática, es un derecho exigible. Mañana podemos volar a otro país porque la Convención de Chicago permite cruzar el espacio aéreo de cientos de Estados. En el mar ocurre igual: miles de barcos transportan mercancías sin temor a ser capturados gracias a la Convención sobre el Derecho del Mar. Sin libertad de navegación, cada travesía sería una ruleta armada. Desde 1945, la mayoría de las disputas territoriales se han resuelto por acuerdos o sentencias judiciales, y no con amenazas y cañonazos. Que la guerra sea hoy una excepción que espanta, y que la mayor parte de la comunidad internacional condena, es, en sí misma, una buena noticia.

    Es cierto que el derecho internacional llega tarde a veces y fracasa otras, pero sigue siendo más exitoso que cualquier otra rama del derecho. Los países cumplen más que las personas. Nadie duda del derecho penal porque se cometan miles de crímenes diarios, ni del derecho civil porque los contratos incumplidos o empresas coludidas.

    El problema actual no está en el derecho internacional. Las normas son buenas, necesarias y existen porque los Estados las consintieron expresamente o a través de su práctica. Lo que está en situación crítica, en realidad, es el condominio institucional que construimos en 1945 para resguardar estas normas. Para ser justos, los arquitectos de la posguerra construyeron edificios y casas notables para su tiempo; muros que contuvieron una nueva guerra, pasillos donde se organizó el mundo bipolar y habitaciones que permitieron a nuevos países integrarse. No fallaron los planos, pero el paso del tiempo los dejó obsoletos. Hoy vivimos en un condominio que quedó estrecho, con cañerías que gotean y puertas que no encajan, pero cuyos cimientos -el derecho- siguen siendo imprescindibles.

    La tarea, entonces, no es demoler el condominio, sino remodelarlo. Cambiar la infraestructura sin dinamitar las reglas que la sostienen. Solo defendiendo el derecho internacional podremos imaginar una arquitectura nueva, capaz de albergar a un planeta más poblado, más diverso y más conflictivo que el de sus diseñadores originales.

    Por Benjamín Salas, abogado, colaborador asociado de Horizontal

    Más sobre:derecho internacionalOrganización Mundial del ComercioConvención de VienaDerecho del Mar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rubio dice que conversaciones con Teherán deben abordar el programa de misiles balísticos iraní

    Marta Larraechea es ingresada a urgencia tras emergencia cardiaca

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia

    Utilidades de Cenco Malls suben en 2025 impulsadas por las expansiones de sus activos

    Titular de megalínea Kimal-Lo Aguirre por liberación de predios: “Ojalá lleguemos a acuerdos con todos los propietarios”

    Qué traen y cuándo se estrenan las nuevas cintas de Chris Pratt, Ryan Reynolds y John Cena

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    Marta Larraechea es ingresada a urgencia tras emergencia cardiaca
    Chile

    Marta Larraechea es ingresada a urgencia tras emergencia cardiaca

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Prisión preventiva para imputado por homicidio frustrado en Valdivia: víctima fue atacada con un machete

    Utilidades de Cenco Malls suben en 2025 impulsadas por las expansiones de sus activos
    Negocios

    Utilidades de Cenco Malls suben en 2025 impulsadas por las expansiones de sus activos

    Titular de megalínea Kimal-Lo Aguirre por liberación de predios: “Ojalá lleguemos a acuerdos con todos los propietarios”

    Equipos del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y su sucesor, Jorge Quiroz, se reúnen para el cambio de mando

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972
    Tendencias

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    Lautaro Pastrán en su presentación en Colo Colo: “El objetivo es ser campeón, pero como mínimo clasificar a la Libertadores”
    El Deportivo

    Lautaro Pastrán en su presentación en Colo Colo: “El objetivo es ser campeón, pero como mínimo clasificar a la Libertadores”

    “Lo respeto, pero no vengo a reemplazarlo”: Álvaro Madrid se desmarca de Esteban Pavez en su presentación en Colo Colo

    “No están las condiciones de seguridad”: Delegado Presidencial del Biobío justifica el rechazo al duelo entre Huachipato y la U

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”
    Tecnología

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia
    Cultura y entretención

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia

    Qué traen y cuándo se estrenan las nuevas cintas de Chris Pratt, Ryan Reynolds y John Cena

    “Un nuevo clásico nivel dios”, las primeras reacciones a Cumbres Borrascosas de Jacob Elordi y Margot Robbie

    Rubio dice que conversaciones con Teherán deben abordar el programa de misiles balísticos iraní
    Mundo

    Rubio dice que conversaciones con Teherán deben abordar el programa de misiles balísticos iraní

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió