No da lo mismo

Hoy se llevan a cabo las primarias de la izquierda. Hay cuatro candidatos, pero de estos los más relevantes son Carolina Tohá, Gonzalo Winter y Jeannette Jara, que representan sensibilidades sociales, políticas y culturales muy diferentes entre sí.

Carolina Tohá representa al mundo socialdemócrata y es la candidata de los huérfanos de la Concertación; un mundo casi extinto. Entre los tres, ella es por lejos la que se ubica más al centro, aun cuando al igual que sus contendores votó Apruebo en el primer plebiscito constitucional y fue nada más y nada menos que la ministra de Interior de este gobierno. A diferencia de Winter y Jara, ella representa el establishment y se la identifica con la élite de izquierda; algo que saca ronchas a más de alguno. Con todo, ella también representa el profesionalismo, la responsabilidad, la gradualidad, la experiencia, la voluntad de hacer acuerdos; cualidades escasas en el Frente Amplio. Es verdad que no tiene el encanto que desborda Jara, pero no la estamos eligiendo para pololear, sino para gobernar.

Gonzalo Winter es el polo opuesto de Tohá. El representa al mundo Woke, a esos jóvenes que sin haber trabajado un día consideran que todo lo hecho por las generaciones anteriores está mal. La crítica no es técnica, sino moral, porque se saben moralmente superiores: no por sus actos (no han hecho nada), sino por la mera intención. Viven en mundos maniqueos, propio de los niños, de ahí la soberbia, ingenuidad e ignorancia. No tienen experiencia, tampoco se destacan por su preparación o ética laboral, pero a diferencia del resto ellos sí tienen principios, prometen cambiar el mundo aun cuando no se han molestado en conocerlo. Winter es el candidato del gobierno, su campaña está más enfocada en defender el legado del Presidente Boric que en ganar.

Jeannette Jara es el factor sorpresa. Ella es del Partido Comunista (PC) pero no representa al comunismo. Ella fue ministra del Trabajo de este gobierno, pero no representa a este gobierno. Ella logró un acuerdo histórico en materia de pensiones, pero tampoco dice representar eso. ¿Qué representa Jara? Ella se aleja de todo lo que es, de ahí que su programa no tenga más de siete páginas, y busca representarse a sí misma: una mujer de esfuerzo, trabajadora, que conoce en carne propia los dolores de la gente y con la cual la señora Juanita se puede identificar; una mujer divertida, auténtica, encantadora, empática. A Jara la queremos como amiga, como mamá, como suegra, ¿pero son esas las cualidades que buscamos en un presidente? Sin duda Jara tiene cualidades extraordinarias. Ha mostrado ser pragmática y con capacidad de lograr acuerdos, pero es importante no olvidar que milita en el Partido Comunista. A nivel mundial, se estima que el comunismo ha matado a más de 120 millones de personas. ¿Cómo va a ser electa una candidata de un partido que en el mundo desarrollado está prohibido por sus genocidios y violaciones a los derechos humanos? ¿Cómo todavía en el siglo XXI se puede defender la dictadura opresiva que rige en Cuba?

Como ven, no da lo mismo quien salga electo. El triunfo de Winter vendría a confirmar la definitiva derrota de la socialdemocracia y ello arriesga su desaparición. El triunfo de Tohá sería un nuevo impulso para la socialdemocracia, que bien gestionado podría permitir una rearticulación de esta tercera vía ganando terreno dentro del progresismo. El triunfo de Jara sería un momento de inflexión. Significaría la derrota completa de la socialdemocracia, la radicalización de la izquierda y afectará la gobernabilidad del próximo gobierno. El resultado de esta elección cambiará las fuerzas de poder al interior de la izquierda y ello repercutirá en la gobernabilidad del país. Por eso, no da la mismo quien gane; por eso esta elección no solo convoca a los ciudadanos de izquierda, sino a todos.

Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora CEP