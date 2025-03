No los dejemos solos.

SEÑOR DIRECTOR:

La noticia de la grave agresión ocurrida en el Liceo Bicentenario de Excelencia en Trehuaco me recuerda el testimonio de una docente: “la educación es inclusiva, pero eso queda en el papel, no hay capacitaciones, no están los profesionales, entonces uno queda solita con todos los niños y sus realidades”. Este relato recogido en un estudio realizado por Elige Educar (2024) se suma al de muchos otros profesores, que evidencian la sobrecarga laboral, el desgaste emocional y la falta de apoyo institucional que viven a diario en nuestro país.

El bienestar debe ser prioridad para todas las comunidades educativas y requiere del apoyo de toda la sociedad para alcanzarlo. Debemos reforzar el desarrollo de comunidades reflexivas que sean capaces de anticiparse para detectar a tiempo situaciones complejas.

En el actual debate sobre una nueva ley de convivencia escolar, es crucial preguntarnos: ¿Contamos con tiempo suficiente para capacitaciones, recursos para implementación y espacios de reflexión entre actores dentro y fuera de la comunidad?

No podemos exigir a un profesor que ya está sobrecargado que entregue más de lo que puede dar. Se deben proporcionar los recursos e instancias de apoyo necesarias para que los profesores sean capaces de responder de la mejor manera ante la desafiante realidad de nuestras aulas. Si construimos comunidades con docentes acompañados y el apoyo de otros profesionales tendremos mejores respuestas a los desafíos que enfrenta la docencia hoy. Esto depende de todos. A la profesión más importante y noble del país no podemos dejarla sola.

Verónica Cabezas

Directora Ejecutiva de Elige Educar