SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Obesidad infantil en Chile: una urgencia que comienza antes de nacer

    María Teresa ValenzuelaPor 
    María Teresa Valenzuela
    VICTOR TABJA

    La obesidad es un problema de salud pública de origen multifactorial, en el que confluyen factores biológicos, conductuales, sociales y ambientales. Su impacto sanitario se relaciona con la asociación al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. En la infancia, el exceso de peso tiende a persistir en el tiempo, aumentando el riesgo de enfermedades cardiometabólicas, problemas de salud mental, ciertos tipos de cáncer, estigmatización social y una menor calidad de vida, configurando un problema sanitario, social y económico de gran magnitud.

    Chile se sitúa entre los países de América Latina con mayor prevalencia de obesidad infantil, lo que refuerza la urgencia de intervenciones preventivas tempranas. Según el Mapa Nutricional de Junaeb, el 51,5% de los niños y adolescentes presenta malnutrición por exceso. La evidencia muestra que el estado nutricional materno, en particular el sobrepeso y la obesidad durante la gestación, incrementa el riesgo de exceso de peso en la descendencia mediante mecanismos de programación metabólica.

    La lactancia materna se asocia a un menor riesgo de obesidad infantil; sin embargo, su duración y exclusividad están fuertemente condicionadas por el nivel socioeconómico y educacional, reproduciendo inequidades desde los primeros años de vida. Posteriormente, en la etapa escolar, el sedentarismo, la baja actividad física y los entornos obesogénicos refuerzan estas trayectorias.

    Revertir la obesidad infantil requiere estrategias integrales y sostenidas. Las acciones familiares y comunitarias, como la consejería en alimentación saludable y la promoción de al menos 60 minutos diarios de actividad física, deben ir acompañadas de políticas públicas intersectoriales que transformen los entornos.

    Estas políticas públicas integradoras, con participación de los ministerios de Salud, Educación, Agricultura, Transporte, Deportes, Ciencias, la academia, entre otros, permitirán que nuestros niños, adolescentes, adultos y personas mayores gocen de una mejor salud. Solo mediante un enfoque integral será posible mejorar la salud y reducir las inequidades que perpetúan la malnutrición por exceso desde la infancia.

    Por María Teresa Valenzuela, directora del Observatorio de Salud del IPSUSS.

    En esta columna colaboraron la nutricionista Bárbara Castillo y la doctora Ayleen Bertini Rojas / Observatorio de Salud de la Universidad San Sebastián (OBSUSS).

    Más sobre:InfanciaLT SábadoChileObesidad infantilSaludPolíticas públicasMaría Teresa Valenzuela

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen

    Adolescentes de 14 y 17 años en internación provisoria tras causar muerte de joven de 19 al manipular arma de fuego en San Clemente

    EE.UU. emite advertencias sobre riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y Sudamérica por actividad militar

    Zelensky afirma que Rusia prepara nuevos ataques a gran escala y acusa “insuficientes” suministros de defensa aérea en Ucrania

    Hasta 37 °C: declaran alerta roja para las regiones de Ñuble y del Biobío por “calor extremo” durante este fin de semana

    Príncipe heredero de Irán insta al mundo a ayudar a los manifestantes a derrocar al régimen de Jamenei

    Lo más leído

    1.
    El drama del estallido social: lecciones de un fallo

    El drama del estallido social: lecciones de un fallo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Adolescentes de 14 y 17 años en internación provisoria tras causar muerte de joven de 19 al manipular arma de fuego en San Clemente
    Chile

    Adolescentes de 14 y 17 años en internación provisoria tras causar muerte de joven de 19 al manipular arma de fuego en San Clemente

    Hasta 37 °C: declaran alerta roja para las regiones de Ñuble y del Biobío por “calor extremo” durante este fin de semana

    Tras destitución, exfiscal Bufadel se une a oficina de abogados de expersecutores que obtuvo absolución de Sebastián Zamora

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia
    Negocios

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia

    El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama

    Trump prefiere mantener a Kevin Hasset como asesor y Warsh toma ventaja para liderar la Fed

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile
    Tendencias

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile

    Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Eduard Bello se despide de la UC: “Tenía todas las ganas y el deseo de continuar”
    El Deportivo

    Eduard Bello se despide de la UC: “Tenía todas las ganas y el deseo de continuar”

    Con 44 años y el talento intacto: Federer vence a Casper Ruud en un tie-break de exhibición y es ovacionado en Australia

    Se va del Barcelona: Ter Stegen tiene nuevo equipo en España para sumar minutos de cara al Mundial

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Entre la aventura y el humor: a fondo en la cara más lúdica de Game of Thrones
    Cultura y entretención

    Entre la aventura y el humor: a fondo en la cara más lúdica de Game of Thrones

    Hesse Kassel, la banda que florece en el rock chileno: “Es como una rosa con espinas; es bello, pero igual es crudo”

    El talento silencioso de Rai García

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen
    Mundo

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen

    EE.UU. emite advertencias sobre riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y Sudamérica por actividad militar

    Zelensky afirma que Rusia prepara nuevos ataques a gran escala y acusa “insuficientes” suministros de defensa aérea en Ucrania

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha