SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Oportunidad de Innovación y Desarrollo de la Ingeniería Chilena en Clusters de Recursos Naturales

    Eduardo BitranPor 
    Eduardo Bitran

    La innovación tecnológica —entendida como la introducción exitosa en los mercados y en la sociedad de nuevos procesos, productos y modelos productivos basados en conocimiento científico-tecnológico— no se materializa sin ingeniería. Es la ingeniería la que permite transitar desde el descubrimiento científico o el prototipo de laboratorio hacia soluciones operativas, escalables y económicamente viables, con diseños que facilitan su adopción productiva y social.

    A su vez, el proceso ingenieril no es meramente aplicativo: genera nuevo conocimiento, aprendizajes acumulativos y mejoras incrementales que retroalimentan el desarrollo tecnológico. Se configura así un círculo virtuoso entre ciencia, tecnología e ingeniería que es el núcleo de los ecosistemas innovadores avanzados. En ese marco, la ingeniería chilena puede desempeñar un rol estratégico en los procesos de adaptación, escalamiento y adopción de soluciones tecnológicas en sectores donde Chile posee relevancia global.

    La activación de estas dinámicas requiere colaboración estructurada entre tres actores: el sistema de investigación científico-tecnológica, las empresas de ingeniería y los productores líderes de recursos naturales, que enfrentan crecientes exigencias de productividad, sostenibilidad ambiental y estándares internacionales. Cuando estos actores interactúan de manera sistemática, se genera una demanda sofisticada por soluciones tecnológicas, condición clave para el desarrollo de capacidades locales de clase mundial.

    Chile cuenta con varios sectores de recursos naturales que poseen escala, masa crítica y liderazgo global —minería del cobre y litio, agroindustria, acuicultura, sector forestal y energías renovables— que pueden actuar como plataformas de sofisticación productiva. Estos sectores enfrentan desafíos complejos: descarbonización, uso eficiente del agua, automatización avanzada, trazabilidad, economía circular, seguridad operacional y resiliencia climática. Todos ellos son ámbitos intensivos en ingeniería.

    Así como la política científica ha priorizado el desarrollo de capacidades de excelencia en los denominados “laboratorios naturales”, el Estado debiera complementar ese esfuerzo con una estrategia explícita de sofisticación productiva y diversificación exportadora basada en clusters de recursos naturales. Esto implica fortalecer encadenamientos productivos, incentivar la articulación entre grandes productores y proveedores tecnológicos locales, y promover instrumentos que faciliten el escalamiento y la internacionalización de servicios de ingeniería intensivos en conocimiento.

    Una política de este tipo no busca sustituir ventajas comparativas, sino profundizarlas dinámicamente. El objetivo es transitar desde la exportación predominante de bienes primarios hacia la exportación creciente de soluciones tecnológicas, servicios de ingeniería y conocimiento aplicado. Ello permitiría elevar la productividad total de factores, diversificar la canasta exportadora, generar empleos de capital humano avanzado y posicionar a Chile como proveedor global de soluciones tecnológicas para sectores basados en recursos naturales.

    Por Eduardo Bitran, académico Facultad de Ingeniería y Ciencias UAI y director de Espacio Público

    Más sobre:IngenieríaPolítica públicaRecuros naturales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boccardo acusa que la oposición no tiene interés de avanzar con el proyecto de sala cuna o tiene una iniciativa distinta

    Inchcape proyecta un crecimiento con cautela para el mercado automotor chileno en 2026 y apuesta más para 2027

    Mapa Nutricional 2025: uno de cada cuatro niños en Chile es obeso

    En medio de tensión por quiebre con Kast: Boric insiste en que “es importante la voluntad de diálogo”

    Firma de internet satelital de Elon Musk creció más de 70% en Chile en 2025, bordeando los 130 mil clientes

    La última ofensiva de AB InBev en contra de CCU que reflota “guerra de la cerveza” en el TDLC

    Lo más leído

    1.
    Chile marítimo: el despertar de un gigante silencioso

    Chile marítimo: el despertar de un gigante silencioso

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes durante marzo

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes durante marzo

    Boric y proyecto que conmuta penas a presos por causas de DDHH: “Que criminales que le han hecho gran daño al país no puedan salir libres”
    Chile

    Boric y proyecto que conmuta penas a presos por causas de DDHH: “Que criminales que le han hecho gran daño al país no puedan salir libres”

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Mapa Nutricional 2025: uno de cada cuatro niños en Chile es obeso

    Boccardo acusa que la oposición no tiene interés de avanzar con el proyecto de sala cuna o tiene una iniciativa distinta
    Negocios

    Boccardo acusa que la oposición no tiene interés de avanzar con el proyecto de sala cuna o tiene una iniciativa distinta

    Inchcape proyecta un crecimiento con cautela para el mercado automotor chileno en 2026 y apuesta más para 2027

    Firma de internet satelital de Elon Musk creció más de 70% en Chile en 2025, bordeando los 130 mil clientes

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo
    Tendencias

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    DT de Palestino explica el baile táctico que le dio a Paqui Meneghini en la U para eliminarlo en la Sudamericana
    El Deportivo

    DT de Palestino explica el baile táctico que le dio a Paqui Meneghini en la U para eliminarlo en la Sudamericana

    Argentina y España toman nota: la UEFA saca la voz por la Finalissima

    Joaquín Niemann tiene un tibio comienzo en el LIV de Hong Kong

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Muere António Lobo Antunes, histórico escritor portugués y coloso de las letras europeas
    Cultura y entretención

    Muere António Lobo Antunes, histórico escritor portugués y coloso de las letras europeas

    Himnos y un abrazo discreto a David Bowie: descifrando Master of Puppets, el disco más ambicioso de Metallica

    Harry Styles aborda la muerte de Liam Payne: “Es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a ti”

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de atacar “de forma deliberada” a civiles para “causar el máximo sufrimiento”
    Mundo

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de atacar “de forma deliberada” a civiles para “causar el máximo sufrimiento”

    Estrecho de Ormuz: La relevancia para el mercado global del paso ocupado por Irán

    Israel emite una “advertencia urgente” para que todos los libaneses se trasladen al norte del río Litani

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana