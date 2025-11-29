BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Panchita: Sabor de casa

    Álvaro Peralta SáinzPor 
    Álvaro Peralta Sáinz
    Platos-Panchita-listo.jpg

    La escena gastronómica capitalina de la década pasada estuvo marcada en gran medida por la aparición de diversas franquicias de restaurantes peruanos que aterrizaron en Santiago con gran éxito y que se mantienen así hasta la actualidad. Sin embargo, como ya no son la única novedad y deben convivir con una nueva generación de restaurantes más pequeños y de enfoque más local, a ratos caen en el olvido.

    Por todo lo anterior fue que hace algunos días decidí compartir almuerzo con un amigo en Panchita, una franquicia del imperio de Gastón Acurio que ya tiene varios años de vida santiaguina y que desde el momento que lo conocí en Lima supe que acá iba a pegar muy bien. Y parece que sigue así, porque el día de mi visita estaba repleto y casi de pura suerte encontramos una de las pocas mesas disponibles en este muy amplio lugar.

    Y hablando de amplitud, lo cierto es que la carta de Panchita siempre lo ha sido, ya que se pasea por platos como ceviches, causas y tiraditos hasta carnes a las brasas; pasando también por piqueos varios, arroces y causas. Sin embargo, son sus platos criollos, puro Perú casero a la vena, lo que le dan a este sitio un sello único y que -a mi juicio- lo conecta con el paladar nacional.

    Así las cosas, nos fuimos a la segura pidiendo dos preparaciones insignia de Panchita: el Bistec de Lomo a la Sartén ($21.800) y la Suprema Panchita ($16.800). Para beber: dos schops Cusqueña ($5.600 cada uno), los que llegaron a la mesa junto a algunos ricos pancitos y unas salcitas, todas bien sabrosas y picantitas.

    Al poco rato tuvimos los platos frente a nosotros. El bistec venía en una sartén de fierro acompañado de arroz, plátano, papas fritas y un huevo frito. Se trataba de una porción contundente, con el bistec blando y sabroso. Venía con todo el jugo de su preparación, ideal para mezclar con el arroz blanco y el huevo. El plátano y las papas fritas, muy buenas, hacían aún más difícil terminar el plato. ¿Y la suprema? Otro plato contundente, en este caso una grande y algo gruesa escalopa de pollo que venía crocante por fuera pero húmeda y sabrosa en su interior, acompañada de una casi grosera cantidad de tallarines con salsa huancaína. “Una cochinada exquisita”, como alguna vez me la describió -y dio a probar- el gran Ciro Watanabe.

    De más está decir que apenas terminamos ambos platos y que este podría haber sido un almuerzo para cuatro. Pero bueno, así es la vida. Para el final, una sola reflexión. Los amigos peruanos nos siguen conquistando con su comida de casa. Honesta, sabrosa y sin grandes pretensiones. ¿Y los cocineros chilenos cuándo?

    Por Álvaro Peralta Sáinz (Don Tinto), cronista gastronómico.

    CONSUMO TOTAL: $49.800

    DIRECCIÓN: Nueva Costanera 3979, teléfono 996094839, Vitacura.

    HORARIO: Lunes y sábado 12:30 a 23 hrs. Domingo 12:30 a 22 hrs.

    ESTACIONAMIENTO: Tiene.

    PÚBLICO: Apto para todo público.

    CALIFICACIÓN: ✮✮✮✮

    Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver

    Más sobre:Don TintoLT SábadoPanchitaRestaurante peruanoGastón AcurioComida peruanaComida peruana en Santiago

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El paso al frente de Chevesich en el año de la purga de la Suprema

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano

    Karina Pacheco, escritora peruana: “Lo de Sendero Luminoso es un tema muy presente, es una herida que no se ha sanado”

    Voto nulo o blanco: el factor que inquieta de cara al balotaje

    Adoptar sin miedo a la discapacidad: las historias de Alan y Currito en la Teletón

    Sin celulares en salas de clases: los desafíos de la norma que está a punto de ser ley

    Lo más leído

    1.
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    2.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    3.
    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    4.
    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    5.
    Riesgo de fuga de parlamentarios a otros partidos pone presión al Congreso para apurar reforma antidíscolos

    Riesgo de fuga de parlamentarios a otros partidos pone presión al Congreso para apurar reforma antidíscolos

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    Teletón 2025: ¿A qué hora empieza la transmisión del evento?

    Teletón 2025: ¿A qué hora empieza la transmisión del evento?

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    El paso al frente de Chevesich en el año de la purga de la Suprema
    Chile

    El paso al frente de Chevesich en el año de la purga de la Suprema

    Voto nulo o blanco: el factor que inquieta de cara al balotaje

    Adoptar sin miedo a la discapacidad: las historias de Alan y Currito en la Teletón

    Comunidad indígena arremete contra el gobierno y pide no incluir el sector “Piedras Rojas” en red de salares protegidos
    Negocios

    Comunidad indígena arremete contra el gobierno y pide no incluir el sector “Piedras Rojas” en red de salares protegidos

    Grupo Bice reporta resultados al tercer trimestre tras fusión con Security

    Las proyecciones de Imacec de octubre tras la caída en la producción industrial y alza del comercio

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes
    Tendencias

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Cuáles son los 19 países afectados por la “suspensión de la migración del tercer mundo” anunciada por Trump

    El impactante testimonio de uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense: “Soñé que sucedería”
    El Deportivo

    El impactante testimonio de uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense: “Soñé que sucedería”

    El milagro de Trinidad Espinal, la promisoria estrella chilena del esquí náutico

    Entrevista con Branco Ampuero: “Hoy disfruto de un buen presente, pero la palabra referente todavía me queda muy grande”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano

    Karina Pacheco, escritora peruana: “Lo de Sendero Luminoso es un tema muy presente, es una herida que no se ha sanado”

    “Es una lucha por la atención”: cómo HBO Max peleará la batalla del streaming en 2026

    Kiev: una ciudad a oscuras que se adaptó a la guerra
    Mundo

    Kiev: una ciudad a oscuras que se adaptó a la guerra

    El golpe a la joya de la corona de la petrolera estatal de Venezuela

    Fernando Brancoli: “La derecha movilizada no ha abandonado a Jair Bolsonaro”

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida