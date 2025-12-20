SUSCRÍBETE POR $1100
    Opinión

    Papachecos: Grito y plata

     
    Papachecos 3 listo

    El frenético ritmo de estos últimos días del año muchas veces nos deja sin tiempo incluso para desarrollar actividades tan esenciales como almorzar. Por lo mismo, cuando llega el hambre no nos queda otra que comer “cualquier cosa” y prácticamente sin detenernos. Es que no hay tiempo, tal vez nuestro activo más preciado y el que lamentablemente es imposible que alguien te lo pueda regalar para Navidad.

    Y eso fue justamente lo que me pasó durante la semana, cuando tras una mañana de actividades por el Barrio Lastarria me di cuenta que ya no alcanzaba a almorzar porque debía estar en poco rato en otro punto de la ciudad. Afortunadamente me acordé de Papachecos, un lugar especializado en papas fritas que conocí hace años en su local original de Plaza Baquedano y que ahora siempre veo en Lastarria con muchísima gente haciendo fila para comprar sus papas.

    Y así justamente estaba el lugar cuando llegué, por lo que mientras esperaba revisé su carta pegada en una mampara para luego, cuando fue mi turno, pedir. Pero como algo me acordaba de la oferta de este sitio, me fui a la segura y pedí dos porciones -medianas- de papas con diferentes agregados. Una con salsa de pimientos y tomates asados ($5.100), más otra con carne mechada ($5.650) y una bebida en lata ($1.200). Casi como en una línea de ensamblaje rápidamente se armaron los pedidos en sendos cucuruchos de papel -a la antigua-, generosos en papas y también en su respectivo agregado.

    Con algo de dificultad salí del local (no tiene mesas) y me ubiqué en una banca cercana a comer. Primero hablaré de las papas. De corte moderadamente grueso y con buena fritura, lo cierto es que estaban bien sabrosas y superiores a muchas papas que uno se encuentra actualmente incluso en restaurantes. ¿Y los agregados? La carne mechada, que me dijeron que es de lo más pedido, lo cierto es que era carne desmechada. Pero más allá de ese error debo decir que estaba bien guisada y quedaba hasta algo cremosa con las verduras que sucumbieron durante la cocción. Ahora bien, la sala de pimientos y tomates asados sí que estaba buena. De textura suave y con una mezcla de salado, ácido y levemente dulce. Muy rica y original para acompañar las papas.

    Con o sin agregados, lo cierto es que las papas fritas de Papachecos andan bastante bien. Bien para los momentos de apuro o cuando el presupuesto a uno lo tiene medio apurado. Por lo mismo, no extraña que las filas afuera del local sean una constante. Queda claro que mal no les va.

    Por Álvaro Peralta Sáinz (Don Tinto), cronista gastronómico.

    CONSUMO TOTAL: $11.950

    DIRECCIÓN: José Victorino Lastarria 160, teléfono 978930447, Santiago.

    HORARIO: Lunes a domingo 12:30 a 21 hrs.

    ESTACIONAMIENTO: No tiene.

    PÚBLICO: Apto para todo público.

    CALIFICACIÓN: ✮✮✮

    Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver

