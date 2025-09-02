SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Plan de sucesión del CEO: un tema impostergable

Susana SierraPor 
Susana Sierra
Foto: Andrés Pérez Andres Perez

El plan de sucesión en las empresas es uno de esos temas que todos reconocen como necesario, pero que muchas veces se posterga, aun cuando es uno de los más críticos para cualquier organización. Incomoda, involucra emociones y tensiona el statu quo, pero dejarlo para después solo aumenta los riesgos para cuando el relevo se haga realidad, algo que, tarde o temprano, ocurrirá.

El relevo de un CEO puede responder a una salida planificada o a un hecho inesperado. Las razones son diversas y van desde una jubilación acordada con antelación o una renuncia voluntaria, hasta la desvinculación forzada por bajo desempeño, faltas éticas o cambios estratégicos en la industria. También pueden surgir situaciones imprevistas, como una enfermedad grave, un accidente o incluso el fallecimiento del líder. Lo cierto es que toda salida deja un vacío que debe ser anticipado. Contar con un plan de sucesión bien estructurado será una muestra de responsabilidad y visión de largo plazo que permitirá asegurar la continuidad operativa, proteger la confianza de los stakeholders y evitar que la incertidumbre desestabilice a la organización.

Esto se vuelve aún más urgente en un contexto global marcado por una alta rotación de gerentes generales, impulsada por un entorno cada vez más incierto, cambiante y desafiante. Solo en Estados Unidos esta tendencia alcanza niveles históricos. Según datos de Challenger, Gray & Christmas, durante el primer semestre de este año, 1.235 directores ejecutivos dejaron sus puestos, lo que significa un 12% más que el mismo período del año anterior, la cifra más alta desde que la firma comenzó a registrar salidas de CEOs en 2002.

Un ejemplo reciente de salida repentina ocurrió en la empresa Astronomer, cuando su CEO fue captado en un video viral durante un concierto de Coldplay junto a la jefa de Recursos Humanos, con quien mantenía una relación extramarital. Al violar una política interna sobre la prohibición de vínculos con subordinados y para contener la crisis reputacional, la empresa optó por su salida. Ante esto, necesitaban un líder dispuesto a asumir con rapidez y, en este caso, contaban con el cofundador para asumir como CEO interino, una figura con conocimiento operativo y liderazgo suficiente para asegurar la continuidad mientras se lleva adelante la búsqueda de su reemplazo.

No se trata necesariamente de tener a un candidato con nombre y apellido listo para asumir el reemplazo ni tampoco de buscar el mejor currículum. La renovación debe ser estratégica y responder tanto al contexto interno de la empresa como a las demandas del entorno. A veces, el sucesor ideal puede compartir características con su antecesor; otras, se requerirá alguien con mayor resiliencia que aporte nuevas habilidades y perspectivas para enfrentar desafíos emergentes, como la innovación o la transformación digital. Asimismo, el plan puede contemplar un relevo predefinido o bien abrirse a una búsqueda una vez que ocurra la salida. Pero lo que no puede pasar es no tener un plan para la transición, porque planificar la sucesión no es solo reemplazar al líder, sino tener claridad de cuáles son los siguientes pasos para asegurar la continuidad del propósito de la organización.

Un plan de sucesión efectivo debe estar integrado en la gobernanza corporativa. En este proceso, el rol del directorio es clave, porque es el encargado de revisar, aprobar y actualizar periódicamente el plan. En muchos países, el proceso recae en un Comité de Nominaciones, cuya existencia es considerada una buena práctica e incluso una exigencia legal. Sea obligatorio o no, es recomendable contar con este comité, ya que permite asegurar una sucesión objetiva, transparente y alineada con la estrategia corporativa. Este enfoque debe centrarse en la identificación y desarrollo de talento, una pieza esencial para preparar a las próximas generaciones de líderes, fortalecer las capacidades internas o salir a buscar talento externo si es necesario. No olvidemos que líderes producen otros líderes.

Además, este plan debe contar con una política o procedimiento formal que establezca los lineamientos a seguir ante la salida del CEO, donde se definan claramente las responsabilidades de cada actor involucrado -el directorio, el Comité de Nominaciones y Compensación, y el CEO vigente-, y diferenciar entre una sucesión planificada o de emergencia. También debe contemplar una estrategia de comunicaciones clara para los stakeholders en caso de activarse el proceso, así como reportar públicamente que existe un plan de sucesión supervisado continuamente por el directorio como señal de transparencia.

Cuando este proceso no se gestiona bien, los resultados pueden ser perjudiciales. Un ejemplo claro fue el caso de Disney, cuando en 2020, semanas antes de la pandemia, Bob Iger renunció sorpresivamente como CEO, pero se mantuvo como presidente ejecutivo, dejando a su sucesor, Bob Chapek, en un rol ambiguo. La falta de claridad en los liderazgos generó tensiones internas y debilitó la gobernanza en plena crisis. Chapek fue despedido en 2022 e Iger volvió al cargo. Un plan de sucesión débil o mal implementado no solo puede afectar el liderazgo, sino convertirse en un riesgo estratégico para toda la organización.

Por muy sólido que parezca, ningún liderazgo es eterno. Y toda empresa que aspire a perdurar en el tiempo debe prepararse para ese momento inevitable. Porque una compañía no es solo un negocio, es un legado. Y ese legado no se protege improvisando, sino con visión, planificación y con alguien listo para tomar el timón, mantener el rumbo y atreverse a navegar hacia nuevos destinos.

Más sobre:CEOEstrategia organizacionalLiderazgos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Industria del hidrógeno verde propone que las empresas decidan a qué impuesto acogerse en Magallanes

Vallejo eleva tono contra Kast tras negativa de revelar “fórmula” de propuesta que busca modificar la reforma previsional

Licencia de conducir con puntos: Muñoz duda que se logre enviar proyecto en este gobierno, pero espera dejar un borrador

Fernando Carmona critica la “mirada tan conservadora del gasto” fiscal de Mario Marcel en Hacienda

Las tres críticas que hace Libertad y Desarrollo al diseño actual del Fondo Común Municipal

Ministro Boccardo pide no tener temor al debate de la negociación ramal y apela a la experiencia internacional

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

3.
Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

4.
La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

5.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Servicios

Fonda del Parque Inés de Suárez: revisa los precios de las entradas y programación de artistas

Fonda del Parque Inés de Suárez: revisa los precios de las entradas y programación de artistas

Rating del lunes 1 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 1 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cómo poner correctamente la bandera chilena durante Fiestas Patrias para evitar multas

Cómo poner correctamente la bandera chilena durante Fiestas Patrias para evitar multas

Vallejo eleva tono contra Kast tras negativa de revelar “fórmula” de propuesta que busca modificar la reforma previsional
Chile

Vallejo eleva tono contra Kast tras negativa de revelar “fórmula” de propuesta que busca modificar la reforma previsional

Licencia de conducir con puntos: Muñoz duda que se logre enviar proyecto en este gobierno, pero espera dejar un borrador

Fonda del Parque Inés de Suárez: revisa los precios de las entradas y programación de artistas

Industria del hidrógeno verde propone que las empresas decidan a qué impuesto acogerse en Magallanes
Negocios

Industria del hidrógeno verde propone que las empresas decidan a qué impuesto acogerse en Magallanes

Fernando Carmona critica la “mirada tan conservadora del gasto” fiscal de Mario Marcel en Hacienda

Las tres críticas que hace Libertad y Desarrollo al diseño actual del Fondo Común Municipal

Cómo los carteles de la droga han adoptado armas de la guerra moderna para sus operaciones criminales
Tendencias

Cómo los carteles de la droga han adoptado armas de la guerra moderna para sus operaciones criminales

El plan de Hooters para volver a ser un negocio “atractivo”, tras su quiebra

La historia detrás de la disputa legal entre Pedro Pascal y Pedro Piscal

“Todavía cuesta creerlo”: La estremecedora despedida de los primos Grimalt a su fallecido entrenador Paulao
El Deportivo

“Todavía cuesta creerlo”: La estremecedora despedida de los primos Grimalt a su fallecido entrenador Paulao

El drama que golpea a Tomás Asta-buruaga, uno de los resucitados de la UC de Garnero

Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. D. La Serena por la Copa Chile

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela
Finde

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour

Devendra Banhart regresa a Chile con único concierto en el Teatro del Lago en Frutillar
Cultura y entretención

Devendra Banhart regresa a Chile con único concierto en el Teatro del Lago en Frutillar

Eligen a La Misteriosa Mirada del Flamenco como la representante de Chile a los Oscar y Goya

La música independiente se toma Matucana 100 en el festival Ruidograma

Juez Moraes en recta final del juicio contra Bolsonaro: Trama golpista intentó imponer “una verdadera dictadura” en Brasil
Mundo

Juez Moraes en recta final del juicio contra Bolsonaro: Trama golpista intentó imponer “una verdadera dictadura” en Brasil

Un juez federal de Estados Unidos declara ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles

Proceso contra Bolsonaro llega a su fase final y enfrenta pena de hasta 43 años de cárcel por intento de golpe de Estado

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”