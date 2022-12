¿Por qué no entienden lo que leen?

SEÑOR DIRECTOR:

Esta semana, más de 275 mil estudiantes rindieron la PAES de Competencias Lectoras.

El estudio de educación y competencias elaborado por la OCDE en 2018 señaló que el nivel de comprensión lectora de los chilenos de 15 años se encuentra entre los más bajos del grupo de países que conforman esta organización.

Como profesora de aula y capacitadora docente, con más de treinta años en ejercicio, mi reflexión es que, actualmente, los estudiantes no comprenden lo que leen por una carencia brutal del vocabulario más esencial requerido para aprehender la realidad.

En efecto, el modelo competencial basado en habilidades de pensamiento, instalado en Chile los últimos veinte años, desarraigó el estudio de la literatura en planes y programas de los colegios, priorizando una mirada más bien práctica de la asignatura de lenguaje.

Con ello, hoy tenemos estudiantes que no solo no saben de literatura, no digamos de Cervantes, ni Shakespeare, ni Jorge Manrique, por citar algunos, sino que carecen del vocabulario mínimo que les permita comprender lo que leen.

La literatura inoculaba el desarrollo de habilidades de pensamiento, la internalización de un espectro de vocabulario más amplio y profundo y la adquisición de una cultura humanista.

Hoy los estudiantes no solo no entienden lo que leen, sino que han perdido ese conocimiento humanista que otorgaba la cultura literaria. Toda esa mirada sobre la realidad literaria fue desplazada con la siguiente pérdida de vocabulario.

Hoy, el dilema en las aulas es: ¿volver a la literatura y desde ahí desprender el saber competencial, el vocabulario y la cultura humanista de antes? o ¿enseñar habilidades con textos inocuos?

Regina Varetto

Profesora de Lenguaje