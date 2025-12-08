VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Por quién doblan las campanas

    Gabriel ZaliasnikPor 
    Gabriel Zaliasnik
    Jonnathan Oyarzún/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En pocos días Chile elegirá nuevo Presidente. Todo indica una alternancia que, tras años de estancamiento y decadencia, podría abrir paso a un liderazgo renovado y a un ciclo político más sano y duradero. Sin embargo, la recta final de la campaña ha mostrado el lado más corrosivo de nuestra crisis: sustituir deliberación por mentira y miedo.

    Así, la candidata comunista Jeannette Jara, continuidad del saliente gobierno, con desesperada agresividad ataca a José Antonio Kast priorizando la falsedad sobre la verdad. Muchos estudios sugieren que en contextos de polarización las mentiras suelen mejorar la coordinación de un grupo afín y movilizarlo al amparo del sesgo de confirmación que se alimenta de los prejuicios de una persona. De allí que los incesantes ataques al candidato José Antonio Kast, tanto en foros como propaganda en redes sociales, responda a una estrategia deliberada de la que no escapan los medios de comunicación. Incluso CNN Chile, efectuó un posteó que luego eliminó, en que falsamente negaba el apoyo otorgado por la familia del expresidente Sebastián Piñera a Jose Antonio Kast.

    Lo anterior da cuenta del peligro de la sobreideologización. Si no aceptamos que en nuestra sociedad existen diferentes opciones legítimas, ¿para que necesitamos la democracia? En palabras de Jonathan Rauch en su libro “Kindly inquisitors”, “una sociedad liberal se sostiene sobre el principio de que todos debemos tomar en serio la idea de que podemos estar equivocados”. Algo en apariencia obvio, pero que para la extrema izquierda en el Chile actual no lo es.

    Aquí ilumina Hemingway. En Por quién doblan las campanas, en medio de la guerra civil española cuando la libertad deja de ser consigna y se vuelve tarea concreta, el protagonista Robert Jordan debe volar un puente. El puente es la línea entre la vida y la derrota; y el título, tomado de John Donne, recuerda que la libertad es un bien colectivo pues cuando cae, cae algo de todos.

    Chile enfrenta su propio puente. En el ciclo de degradación institucional acelerada y profundizado desde 2019, convergen cuatro procesos: judicialización como arma política, entrada del crimen organizado en la política, crisis del sistema de partidos reemplazados por operadores, y demoralización de una élite fragmentada, sin visión de país ni capacidad de recomponer el pacto Estado-sociedad. El resultado es un nuevo ecosistema de poder donde el derecho se ha vuelto teatro político-mediático, y la confianza pública se desmoronó. En este escenario, más autoridad no es menos libertad.

    Al igual que para Hemingway, cuyo protagonista herido, termina sosteniendo la retaguardia, en Chile no hay épica fácil, sino responsabilidad. Este 14 de diciembre elegimos autoridad y libertad, para preservar el puente común antes que como en el fracasado proceso constituyente, las campanas doblen -otra vez- por nuestras instituciones y, con ellas, por la libertad de todos.

    Por Gabriel Zaliasnik, profesor de Derecho penal, Facultad de Derecho, U. de Chile

    Más sobre:EleccionesPresidente de la RepúblicaLibertadAutoridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller de Polonia: “Europa siempre ha querido ser un buen aliado de Estados Unidos. Es Estados Unidos el que tiene dudas”

    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    Squella fija expectativas para el debate de Anatel y apunta a urgencias en seguridad y desempleo

    Wall Street cierra a la baja mientras el mercado espera la decisión de la Fed sobre sus tasas de interés

    Alerta por riesgo de sismo mayor en el norte de Japón: gobierno emite advertencia inédita tras fuerte terremoto

    Ante entrega a María Corina Machado: Diosdado Cabello llama “subasta” al Premio Nobel de la Paz

    Lo más leído

    1.
    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    2.
    Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

    Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

    3.
    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    5.
    El despegue con freno de mano que impuso la Cancillería a la candidatura de Bachelet

    El despegue con freno de mano que impuso la Cancillería a la candidatura de Bachelet

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    Servicios

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa

    DMC emite aviso meteorológico para ocho regiones de Chile por probabilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores

    DMC emite aviso meteorológico para ocho regiones de Chile por probabilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores

    SHOA descarta tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón

    SHOA descarta tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa
    Chile

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa

    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    Squella fija expectativas para el debate de Anatel y apunta a urgencias en seguridad y desempleo

    Wall Street cierra a la baja mientras el mercado espera la decisión de la Fed sobre sus tasas de interés
    Negocios

    Wall Street cierra a la baja mientras el mercado espera la decisión de la Fed sobre sus tasas de interés

    Trump anuncia paquete de US$12 mil millones para agricultores afectados por la guerra comercial con China

    Paramount lanza una oferta hostil por Warner Bros para competir con Netflix

    Review del OPPO Reno14 F 5G: un “teléfono de batalla”
    Tendencias

    Review del OPPO Reno14 F 5G: un “teléfono de batalla”

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Estudiantes vence a Gimnasia en el clásico de La Plata y enfrentará a Racing en la final del Clausura argentino
    El Deportivo

    Estudiantes vence a Gimnasia en el clásico de La Plata y enfrentará a Racing en la final del Clausura argentino

    Arne Slot responde con dureza a Mohamed Salah en plena crisis con el Liverpool

    Repasa el triunfo de Estudiantes ante Gimnasia en el clásico de La Plata por un lugar en la final del torneo argentino

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe
    Finde

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Adam Sandler revela su gusto por un disco clásico de Hole
    Cultura y entretención

    Adam Sandler revela su gusto por un disco clásico de Hole

    ¿Lograrán los niños Wara Wara despertar al gigante?  Los espectáculos de calle se tomarán las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile

    Dónde ver las nominadas a Mejor Película en los Globos de Oro 2025

    Canciller de Polonia: “Europa siempre ha querido ser un buen aliado de Estados Unidos. Es Estados Unidos el que tiene dudas”
    Mundo

    Canciller de Polonia: “Europa siempre ha querido ser un buen aliado de Estados Unidos. Es Estados Unidos el que tiene dudas”

    Alerta por riesgo de sismo mayor en el norte de Japón: gobierno emite advertencia inédita tras fuerte terremoto

    Ante entrega a María Corina Machado: Diosdado Cabello llama “subasta” al Premio Nobel de la Paz

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile